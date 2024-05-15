Описание

Что вас ожидает: День 1 Хор Вирап — история и легенды Наша экскурсия начнётся с небольшого путешествия вдоль просторов Араратской долины. Монастырь Хор Вирап расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается потрясающий вид на гору Арарат с самого ближайшего места, за что он очень часто становится первой причиной для посещения Армении. Название монастыря в переводе означает «глубокая темница», и это неслучайно. Вы узнаете, почему именно здесь 13 лет находился в каземате смертников Григорий Просветитель, благодаря которому Армения приняла христианство, и даже спуститесь в яму глубиной 6,5 метров, где его держали. Пещера Птиц и Винодельня «Old Bridge» Из Араратской долины мы отправимся в область Вайоц-Дзор древнейших центров армянского виноделия, где нас встретят другие пейзажи: зеленые поля сменят живописные ущелья, красно-охристые скалы и пещеры. В 2011 году во время раскопках, в однօм из этих пещер в пещере Птиц, была обнаружена древнейшая винодельня в мире, возрастом 6100 лет․ При желание посетим винодельню «Old Bridge», где продегустируете несколько видов эндемичных вин из винограда Арени. Это идеальное место для тех, кто любит вино, вы оцените богатство ароматов, глубину вкуса и уникальные особенности, которые делают армянское вино таким привлекательным. Лечебный курорт Джермук, природное «джакузи», джип-тур Дальше у нас в программе живописный курортный Джермук. Здесь вы и водопадом полюбуетесь, и попробуете богатую элементами минеральную воду, а самое интересное — наши гости могут купаться в лечебных минеральных водоемах, которые бурлят каждые 15 минут. Начнется ваше джиппинг-приключение! Вас встретят опытные водители, которые проведут вас через горные тропы и бездорожье к водоемом. Водоемы окружены зелеными лесами, а дороги к ним полны красивых пейзажей. Это нерукотворное джакузи, бурлящие источники-гейзеры, в которых температура воды круглый год не меняется. Ощущения непередаваемые! Вы посетите Джермукский водопад, который является одной из самых известных природных достопримечательностей региона. Величественная стена воды, падающая с высоты, создает впечатляющий зрелищный эффект. Также во время тура вы посетите галерею минеральных вод, где сможете попробовать различные виды лечебных минеральных вод, известных своими целебными свойствами. Монастырь Гндеванк Один из армянских архитектурных шедевров, который окружен величественными скалами, где в настоящее время действует духовная община. Дорога к нему проходит через Симфонию камней Джермука и горными видами природы. Будет ночевка в городе Горис, впечатляющей своей природой. После заселения у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть от длительного путешествия или исследовать окрестности. День 2 Водопад Шаки Затаенный в одном из укромных уголков Сюника, водопад Шаки предстает зрителям своей неописуемой красотой. Здесь день наполнен музыкой неспешно падающей воды, которая, в гармонии с панорамой величественной горной природы, довершает великолепный пейзаж. Обсерватория Караундж (Зорац Карер) Караундж, известный также как «Армянский Стоунхендж» является самой древней обсерваторией в мире. Расположенные с удивительной точностью огромные камни имеют специальные отверстия, которые использовались для изучения звезд. Найденные недалеко от Караунджа петроглифы (наскальные рисунки), свидетельствуют о том, что первобытный человек в Армении имел весьма определенные сведения об астрономии. Монастырь Татев и канатная дорога «Крылья Татева» Монастырь — один из самых знаменитых в Армении, место для строительства выбрали на утесе, прямо над глубокой пропастью. Главным достоянием Татева все же являются 3 красивейшие средневековые церкви. Работа мастеров заставит вас задуматься, как из неподатливого камня можно было сотворить неповторимые орнаменты и выстроить прочные величественные храмы. Мастера из «каменной» Армении сотворили шедевр нерушимой культуры и архитектуры. Мы поднимемся к старинному монастырю на «Крыльях Татева» — такое название носит самая длинная канатная дорога в мире, занесенная в Книгу Рекордов Гиннесса — 5,7 км, высотой 320 метров. Внизу останутся серпантинные повороты, природный мост «Мост дьявола», минеральные ванны. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.