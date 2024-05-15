Индивидуальный тур из Еревана: Путешествие в горы и монастыри
Армения — древняя, разнообразная и удивительно красивая страна. Мы постарались соединить в одном маршруте ее самые интересные места.
Вы осмотрите древний монастырь Хор Вирап, оцените водопад Шаки и проедете над горной рекой на канатной дороге «Крылья Татева», посетите монастырь Татев. А также посетите пещерный город Старый Хндзореск, куда редко добираются туристы.
Это путешествие из города в удивительное место Джермук с чистым воздухом, мощными потоками водопадов, лечебной минеральной водой, горячими источниками-гейзерами и невероятными природными окрестностями!
Вы осмотрите древний монастырь Хор Вирап, оцените водопад Шаки и проедете над горной рекой на канатной дороге «Крылья Татева», посетите монастырь Татев. А также посетите пещерный город Старый Хндзореск, куда редко добираются туристы.
Это путешествие из города в удивительное место Джермук с чистым воздухом, мощными потоками водопадов, лечебной минеральной водой, горячими источниками-гейзерами и невероятными природными окрестностями!
Ближайшие даты:
15
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Билет до 7 человек без гида
|$480
|Билет до 7 человек с гидом
|$520
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Монастырь Хор Вирап
- Пищера Птиц
- Винодельня «Old Bridge»
- Джермук
- Монастырь Гндеванк
- Водопад Шаки
- Обсерватория Караундж (Зорац Карер)
- Канатную дорога «Крылья Татева»
- Монастырь Татев
Описание
Что вас ожидает: День 1 Хор Вирап — история и легенды Наша экскурсия начнётся с небольшого путешествия вдоль просторов Араратской долины. Монастырь Хор Вирап расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается потрясающий вид на гору Арарат с самого ближайшего места, за что он очень часто становится первой причиной для посещения Армении. Название монастыря в переводе означает «глубокая темница», и это неслучайно. Вы узнаете, почему именно здесь 13 лет находился в каземате смертников Григорий Просветитель, благодаря которому Армения приняла христианство, и даже спуститесь в яму глубиной 6,5 метров, где его держали. Пещера Птиц и Винодельня «Old Bridge» Из Араратской долины мы отправимся в область Вайоц-Дзор древнейших центров армянского виноделия, где нас встретят другие пейзажи: зеленые поля сменят живописные ущелья, красно-охристые скалы и пещеры. В 2011 году во время раскопках, в однօм из этих пещер в пещере Птиц, была обнаружена древнейшая винодельня в мире, возрастом 6100 лет․ При желание посетим винодельню «Old Bridge», где продегустируете несколько видов эндемичных вин из винограда Арени. Это идеальное место для тех, кто любит вино, вы оцените богатство ароматов, глубину вкуса и уникальные особенности, которые делают армянское вино таким привлекательным. Лечебный курорт Джермук, природное «джакузи», джип-тур Дальше у нас в программе живописный курортный Джермук. Здесь вы и водопадом полюбуетесь, и попробуете богатую элементами минеральную воду, а самое интересное — наши гости могут купаться в лечебных минеральных водоемах, которые бурлят каждые 15 минут. Начнется ваше джиппинг-приключение! Вас встретят опытные водители, которые проведут вас через горные тропы и бездорожье к водоемом. Водоемы окружены зелеными лесами, а дороги к ним полны красивых пейзажей. Это нерукотворное джакузи, бурлящие источники-гейзеры, в которых температура воды круглый год не меняется. Ощущения непередаваемые! Вы посетите Джермукский водопад, который является одной из самых известных природных достопримечательностей региона. Величественная стена воды, падающая с высоты, создает впечатляющий зрелищный эффект. Также во время тура вы посетите галерею минеральных вод, где сможете попробовать различные виды лечебных минеральных вод, известных своими целебными свойствами. Монастырь Гндеванк Один из армянских архитектурных шедевров, который окружен величественными скалами, где в настоящее время действует духовная община. Дорога к нему проходит через Симфонию камней Джермука и горными видами природы. Будет ночевка в городе Горис, впечатляющей своей природой. После заселения у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть от длительного путешествия или исследовать окрестности. День 2 Водопад Шаки Затаенный в одном из укромных уголков Сюника, водопад Шаки предстает зрителям своей неописуемой красотой. Здесь день наполнен музыкой неспешно падающей воды, которая, в гармонии с панорамой величественной горной природы, довершает великолепный пейзаж. Обсерватория Караундж (Зорац Карер) Караундж, известный также как «Армянский Стоунхендж» является самой древней обсерваторией в мире. Расположенные с удивительной точностью огромные камни имеют специальные отверстия, которые использовались для изучения звезд. Найденные недалеко от Караунджа петроглифы (наскальные рисунки), свидетельствуют о том, что первобытный человек в Армении имел весьма определенные сведения об астрономии. Монастырь Татев и канатная дорога «Крылья Татева» Монастырь — один из самых знаменитых в Армении, место для строительства выбрали на утесе, прямо над глубокой пропастью. Главным достоянием Татева все же являются 3 красивейшие средневековые церкви. Работа мастеров заставит вас задуматься, как из неподатливого камня можно было сотворить неповторимые орнаменты и выстроить прочные величественные храмы. Мастера из «каменной» Армении сотворили шедевр нерушимой культуры и архитектуры. Мы поднимемся к старинному монастырю на «Крыльях Татева» — такое название носит самая длинная канатная дорога в мире, занесенная в Книгу Рекордов Гиннесса — 5,7 км, высотой 320 метров. Внизу останутся серпантинные повороты, природный мост «Мост дьявола», минеральные ванны. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
24/7
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Хор Вирап
- Пищера Птиц
- Винодельня «Old Bridge»
- Джермук
- Монастырь Гндеванк
- Водопад Шаки
- Обсерватория Караундж (Зорац Карер)
- Канатную дорога «Крылья Татева»
- Монастырь Татев
Что включено
- Транспортные расходы, профессиональные водители
- Проживание водителя
- Бутилированная вода
- Начало (конец) из любой точки Еревана
Что не входит в цену
- Проживание в отеле (примерно 100$ за 2 человека за 1 ночь)
- Обед
- Входные билеты в Пещеру Птиц (1000 др.)
- Вход в винодельню «Old Bridge» - 7000-10000 драмов
- При выбере опции с гидом, Вас будет сопроваждать гид или профессиональный гид-водитель из нашей команды
- Входные билеты в Обсерваторию Караундж (1400драм)
- Джип-тур в Джермуке (45000драм)
- Канатная дорога (стоимость в одну сторону - 5500 драмов, в две стороны - 7000 драмов)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: 24/7
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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