Индивидуальный тур по Армении: Хор Вирап, Нораванк, Татев и винная дегустация
Этот двухдневный тур по Армении станет незабываемым путешествием в мир истории, красоты и вкусов.
Вы погрузитесь в дух армянской культуры, насладитесь потрясающими видами и ощутите гостеприимство местных жителей.
Откройте для себя неповторимый мир Армении и сделайте свои воспоминания навсегда запечатлевшимися в вашей памяти.
Вы погрузитесь в дух армянской культуры, насладитесь потрясающими видами и ощутите гостеприимство местных жителей.
Откройте для себя неповторимый мир Армении и сделайте свои воспоминания навсегда запечатлевшимися в вашей памяти.
Ближайшие даты:
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мая
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мая
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Группа до 3 человек (без гида)
|$420
|Группа до 3 человек (с гидом)
|$520
|Группа до 7 человек (без гида)
|$550
|Группа до 6 человек (с гидом)
|$660
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Монастырь Хор Вирап
- Монастырь Нораванк
- Дегустация вин
- Монастырь Татев и канатная дорога
- Водопад «Волосы русалки» в Джермуке и минеральные воды
- Озеро Севан и монастырь Севанаванк
Описание
Что вас ожидает: День 1: Хор Вирап, Нораванк, Татев и винная дегустация Ваше приключение начнется с величественного Хор Вирапа, где вы будете окружены мощью Кавказских вершин. Поднимитесь на вершину холма и взгляните на пики, простирающиеся до горизонта, окутывая вас своим величием. Путешествие продолжится в исторический комплекс Нораванк, где вы окунетесь в века древней архитектуры и религиозной культуры. Поднимитесь на его высокие стены и почувствуйте связь с прошлым, наслаждаясь величественными видами на окружающую местность. Затем вы отправитесь на дегустацию вина, чтобы попробовать изысканные сорта, которые прославили Армению во всем мире. Разнообразие ароматов и вкусов оставят в вас незабываемое впечатление, раскрывая магию армянских виноградников и мастерства местных виноделов. Далее вас ждет Татев, место, где дух искусства и религии сливаются воедино. Поднимитесь на Канатную дорогу Крылья Татева и позвольте своим глазам насладиться панорамным видом на этот неповторимый пейзаж. Впитайте в себя спокойствие и благоговение, глядя на монастырь Татев, который пронизан мистической атмосферой исторической значимости. Вечер приветствует вас в уютном городе Горис, где вы сможете отдохнуть и расслабиться после насыщенного дня приключений. Почувствуйте гостеприимство армянского народа и насладитесь аутентичной кухней, погружаясь в мир вкуса и традиций. День 2: Джермук, озеро Севан и Севанаванк На следующий день ваше путешествие продолжится в Джермук, известный своими лечебными минеральными источниками. Окунитесь в исцеляющие воды и насладитесь благотворным воздействием на ваше тело и душу. Погрузитесь в расслабляющую атмосферу курорта, где природные богатства сочетаются с уникальными лечебными свойствами. Затем вас ждет величественное Озеро Севан, которое расстилается перед вами, словно жемчужина среди гор. Удивительная красота этого горного озера оставит вас безмолвными, а его чистая и прозрачная вода придаст вам ощущение гармонии с природой. Восхититесь историческим комплексом Севанаванк, возвышающимся на вершине холма и предлагающим захватывающие виды на озеро и окружающие горы. Проникнитесь атмосферой тишины и мудрости, гуляя по древним мощеным дорожкам и посещая архитектурные шедевры монастыря. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь.
Канатная дорога не работает только по понедельникам
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Хор Вирап
- Монастырь Нораванк
- Дегустация вин
- Монастырь Татев и канатная дорога
- Водопад «Волосы русалки» в Джермуке и минеральные воды
- Озеро Севан и монастырь Севанаванк
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-6 чел. минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Дегустация вин
- Вода
Что не входит в цену
- Обед
- Ночевка в Горисе
- Билеты на канатную дорогу (стоимость в одну сторону - 6500 драм, в обе стороны - 9000 драм). Можно оплатить на месте.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Канатная дорога не работает только по понедельникам
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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