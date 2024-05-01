Описание

Что вас ожидает: День 1: Хор Вирап, Нораванк, Татев и винная дегустация Ваше приключение начнется с величественного Хор Вирапа, где вы будете окружены мощью Кавказских вершин. Поднимитесь на вершину холма и взгляните на пики, простирающиеся до горизонта, окутывая вас своим величием. Путешествие продолжится в исторический комплекс Нораванк, где вы окунетесь в века древней архитектуры и религиозной культуры. Поднимитесь на его высокие стены и почувствуйте связь с прошлым, наслаждаясь величественными видами на окружающую местность. Затем вы отправитесь на дегустацию вина, чтобы попробовать изысканные сорта, которые прославили Армению во всем мире. Разнообразие ароматов и вкусов оставят в вас незабываемое впечатление, раскрывая магию армянских виноградников и мастерства местных виноделов. Далее вас ждет Татев, место, где дух искусства и религии сливаются воедино. Поднимитесь на Канатную дорогу Крылья Татева и позвольте своим глазам насладиться панорамным видом на этот неповторимый пейзаж. Впитайте в себя спокойствие и благоговение, глядя на монастырь Татев, который пронизан мистической атмосферой исторической значимости. Вечер приветствует вас в уютном городе Горис, где вы сможете отдохнуть и расслабиться после насыщенного дня приключений. Почувствуйте гостеприимство армянского народа и насладитесь аутентичной кухней, погружаясь в мир вкуса и традиций. День 2: Джермук, озеро Севан и Севанаванк На следующий день ваше путешествие продолжится в Джермук, известный своими лечебными минеральными источниками. Окунитесь в исцеляющие воды и насладитесь благотворным воздействием на ваше тело и душу. Погрузитесь в расслабляющую атмосферу курорта, где природные богатства сочетаются с уникальными лечебными свойствами. Затем вас ждет величественное Озеро Севан, которое расстилается перед вами, словно жемчужина среди гор. Удивительная красота этого горного озера оставит вас безмолвными, а его чистая и прозрачная вода придаст вам ощущение гармонии с природой. Восхититесь историческим комплексом Севанаванк, возвышающимся на вершине холма и предлагающим захватывающие виды на озеро и окружающие горы. Проникнитесь атмосферой тишины и мудрости, гуляя по древним мощеным дорожкам и посещая архитектурные шедевры монастыря. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь.