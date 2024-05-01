Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Индивидуальный тур в Ереване

Индивидуальный тур по Армении: Хор Вирап, Нораванк, Татев и винная дегустация

Этот двухдневный тур по Армении станет незабываемым путешествием в мир истории, красоты и вкусов.

Вы погрузитесь в дух армянской культуры, насладитесь потрясающими видами и ощутите гостеприимство местных жителей.

Откройте для себя неповторимый мир Армении и сделайте свои воспоминания навсегда запечатлевшимися в вашей памяти.
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
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мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Группа до 3 человек (без гида)$420
Группа до 3 человек (с гидом)$520
Группа до 7 человек (без гида)$550
Группа до 6 человек (с гидом)$660
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Монастырь Хор Вирап
  • Монастырь Нораванк
  • Дегустация вин
  • Монастырь Татев и канатная дорога
  • Водопад «Волосы русалки» в Джермуке и минеральные воды
  • Озеро Севан и монастырь Севанаванк

Описание

Что вас ожидает: День 1: Хор Вирап, Нораванк, Татев и винная дегустация Ваше приключение начнется с величественного Хор Вирапа, где вы будете окружены мощью Кавказских вершин. Поднимитесь на вершину холма и взгляните на пики, простирающиеся до горизонта, окутывая вас своим величием. Путешествие продолжится в исторический комплекс Нораванк, где вы окунетесь в века древней архитектуры и религиозной культуры. Поднимитесь на его высокие стены и почувствуйте связь с прошлым, наслаждаясь величественными видами на окружающую местность. Затем вы отправитесь на дегустацию вина, чтобы попробовать изысканные сорта, которые прославили Армению во всем мире. Разнообразие ароматов и вкусов оставят в вас незабываемое впечатление, раскрывая магию армянских виноградников и мастерства местных виноделов. Далее вас ждет Татев, место, где дух искусства и религии сливаются воедино. Поднимитесь на Канатную дорогу Крылья Татева и позвольте своим глазам насладиться панорамным видом на этот неповторимый пейзаж. Впитайте в себя спокойствие и благоговение, глядя на монастырь Татев, который пронизан мистической атмосферой исторической значимости. Вечер приветствует вас в уютном городе Горис, где вы сможете отдохнуть и расслабиться после насыщенного дня приключений. Почувствуйте гостеприимство армянского народа и насладитесь аутентичной кухней, погружаясь в мир вкуса и традиций. День 2: Джермук, озеро Севан и Севанаванк На следующий день ваше путешествие продолжится в Джермук, известный своими лечебными минеральными источниками. Окунитесь в исцеляющие воды и насладитесь благотворным воздействием на ваше тело и душу. Погрузитесь в расслабляющую атмосферу курорта, где природные богатства сочетаются с уникальными лечебными свойствами. Затем вас ждет величественное Озеро Севан, которое расстилается перед вами, словно жемчужина среди гор. Удивительная красота этого горного озера оставит вас безмолвными, а его чистая и прозрачная вода придаст вам ощущение гармонии с природой. Восхититесь историческим комплексом Севанаванк, возвышающимся на вершине холма и предлагающим захватывающие виды на озеро и окружающие горы. Проникнитесь атмосферой тишины и мудрости, гуляя по древним мощеным дорожкам и посещая архитектурные шедевры монастыря. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь.

Канатная дорога не работает только по понедельникам

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монастырь Хор Вирап
  • Монастырь Нораванк
  • Дегустация вин
  • Монастырь Татев и канатная дорога
  • Водопад «Волосы русалки» в Джермуке и минеральные воды
  • Озеро Севан и монастырь Севанаванк
Что включено
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-6 чел. минивэн)
  • Услуга профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
  • Дегустация вин
  • Вода
Что не входит в цену
  • Обед
  • Ночевка в Горисе
  • Билеты на канатную дорогу (стоимость в одну сторону - 6500 драм, в обе стороны - 9000 драм). Можно оплатить на месте.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Канатная дорога не работает только по понедельникам
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеВыездные2-дневные турыВсе турыОзеро СеванПопулярные местаПрирода и пейзажиДжермукКанатная дорогаВинные турыМонастырь Хор ВирапСвятые местаТатевский монастырьМонастырь Нораванк

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