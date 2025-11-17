Описание тура
Организационные детали
Канатная дорога «Крылья Татева» не работает по понедельникам — это важно учитывать при выборе даты.
Возможна организация экскурсии для группы более 2 человек. Стоимость за каждого дополнительного участника — €105.
Необходимые вещи: удобная обувь для прогулок, защита от солнца (головной убор, крем), тёплая одежда для вечернего времени.
Валюта: армянский драм (AMD). Рекомендуется иметь при себе наличные для обедов и личных расходов.
Вода предоставляется в пути.
Гид говорит по-русски, экскурсии проводятся в индивидуальном формате, маршрут адаптируется под ритм гостей.
Питание. В стоимость включён завтрак и питьевая вода. Остальное питание и напитки оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Минивэн Honda Odyssey, BMW, Kia Optima.
Возраст участников. 6+.
Виза. Гражданам РФ виза в Армению не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Основная часть маршрута проходит на автомобиле, а пешие прогулки занимают не более нескольких километров в день и не требуют специальной физической подготовки. Мы стараемся сделать путешествие максимально комфортным и доступным для широкой аудитории.
*Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Обратите внимание: канатная дорога не работает по понедельникам. *
Программа тура по дням
Пещера Арени-1, Хор Вирап, канатная дорога, монастырь Татев
Встречаемся и начинаем путь через Араратскую долину — один из самых плодородных и живописных регионов Армении. Первой остановкой станет пещера Арени-1, где нас встретит хранитель памятника и расскажет об уникальных находках во время археологических раскопок. Это древнейшее место известно тем, что в его недрах были обнаружены артефакты, датируемые 14 веком до нашей эры.
Далее мы направимся к монастырю Хор Вирап — старинной крепости 17 столетия, расположенной у самого подножия библейского Арарата. Здесь, по преданию, был заключён святой Григорий Просветитель, крестивший армянского царя Трдата III, после чего Армения стала первой страной в мире, принявшей христианство. Вы сможете спуститься в узкое подземелье, где, согласно преданию, святой находился в заточении, а затем полюбуетесь открывающимся видом на заснеженную вершину Арарата.
После обеда (оплачивается дополнительно), проедем по дороге, ведущей через потрясающие природные ландшафты и богатую историей землю. А затем прокатимся по канатной дороге «Крылья Татева» — самой длинной реверсивной канатной дороге в мире, соединяющей деревню Алидзор с монастырём Татев, основанным в 9 веке. В эпоху средневековья он был одним из важнейших центров духовной, научной и образовательной жизни Армении. Вы услышите историю его создания и легенду, с ним связанную.
В завершение насыщенного дня — ужин и отдых в гостевом доме у местных жителей, где вы сможете восстановить силы и насладиться спокойствием деревенской жизни и тишиной.
Хндзореск, водопад Шаки, монастырь Нораванк и город Джемрук
Позавтракав, продолжим наше путешествие. Первым пунктом сегодня станет подвесной мост в Хндзореске. Эта современная конструкция длиной 160 метров, построенная в 2012 году, соединяет старую и новую части села, проходя над глубоким и живописным ущельем. Высота моста — 63 метра, прогулка по нему вызывает настоящий прилив адреналина. Затем окажемся в Старом Хндзореске — необычном пещерном поселении, где дома высечены прямо в скальных породах. Это уникальный пример народной архитектуры и образа жизни прошлого.
Далее направимся к водопаду Шаки, расположенному неподалёку от города Сисиан. Поток высотой 18 метров низвергается с каменного уступа, образуя живописный каскад. Особенно красиво здесь весной и летом, когда река полноводна. Вы узнаете старинную легенду, связанную с этим местом.
Следующей остановкой станет монастырь Нораванк в узком ущелье среди красных скал. Комплекс славится необычной архитектурой, тонкими декоративными элементами и старинными хачкарами — каменными крестами. Гид расскажет о мастере Момике и его трагической любви, с которой связана история монастыря.
Последняя остановка — курортный город Джермук, известный своими термальными источниками. Здесь вы попробуете минеральную воду прямо из бювета и увидите живописный водопад, который по высоте уступает лишь одному другому в Армении. К вечер вернёмся в Ереван.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевом доме
- Завтрак и питьевая вода
- Все переезды на авто с кондиционером
- Услуги русскоговорящего профессионального гида
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Еревана и обратно
- Обеды, ужин, напитки
- Билет на канатную дорогу в Татев - €22 с человека
- Стоимость тура указана при 2 участниках. Возможно проведение тура и для большего количества участников (до 6 человек). В этом случае доплата за каждого дополнительного участника - €105 с человека