От Арарата до святынь: индивидуальное экспресс-путешествие по Армении

Полюбоваться Нораванком в окружении красных скал, пройтись по мосту над пропастью, посетить водопады
За 2 дня мы охватим всю палитру армянской истории, природы и символов. Вы увидите Хор Вирап на фоне величественного Арарата, где зародилось христианство в Армении. По канатной дороге «Крылья Татева»
подниметесь к монастырю 9 века. Пройдётесь по висячему мосту в Хндзореске и заглянете в пещерные дома.

Поразитесь невероятным красным скалам, окружающим Нораванк, и познакомитесь с историей его архитектора Момика. Вдохнёте прохладу водопада Шаки и попробуете минеральную воду в Джермуке.

И всё это — только в вашей компании и с ночёвкой в уютном гостевом доме в атмосфере деревенского спокойствия и тишины.

Описание тура

Организационные детали

Канатная дорога «Крылья Татева» не работает по понедельникам — это важно учитывать при выборе даты.
Возможна организация экскурсии для группы более 2 человек. Стоимость за каждого дополнительного участника — €105.
Необходимые вещи: удобная обувь для прогулок, защита от солнца (головной убор, крем), тёплая одежда для вечернего времени.
Валюта: армянский драм (AMD). Рекомендуется иметь при себе наличные для обедов и личных расходов.
Вода предоставляется в пути.
Гид говорит по-русски, экскурсии проводятся в индивидуальном формате, маршрут адаптируется под ритм гостей.

Питание. В стоимость включён завтрак и питьевая вода. Остальное питание и напитки оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Минивэн Honda Odyssey, BMW, Kia Optima.

Возраст участников. 6+.

Виза. Гражданам РФ виза в Армению не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Основная часть маршрута проходит на автомобиле, а пешие прогулки занимают не более нескольких километров в день и не требуют специальной физической подготовки. Мы стараемся сделать путешествие максимально комфортным и доступным для широкой аудитории.

*Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Обратите внимание: канатная дорога не работает по понедельникам. *

Программа тура по дням

1 день

Пещера Арени-1, Хор Вирап, канатная дорога, монастырь Татев

Встречаемся и начинаем путь через Араратскую долину — один из самых плодородных и живописных регионов Армении. Первой остановкой станет пещера Арени-1, где нас встретит хранитель памятника и расскажет об уникальных находках во время археологических раскопок. Это древнейшее место известно тем, что в его недрах были обнаружены артефакты, датируемые 14 веком до нашей эры.

Далее мы направимся к монастырю Хор Вирап — старинной крепости 17 столетия, расположенной у самого подножия библейского Арарата. Здесь, по преданию, был заключён святой Григорий Просветитель, крестивший армянского царя Трдата III, после чего Армения стала первой страной в мире, принявшей христианство. Вы сможете спуститься в узкое подземелье, где, согласно преданию, святой находился в заточении, а затем полюбуетесь открывающимся видом на заснеженную вершину Арарата.

После обеда (оплачивается дополнительно), проедем по дороге, ведущей через потрясающие природные ландшафты и богатую историей землю. А затем прокатимся по канатной дороге «Крылья Татева» — самой длинной реверсивной канатной дороге в мире, соединяющей деревню Алидзор с монастырём Татев, основанным в 9 веке. В эпоху средневековья он был одним из важнейших центров духовной, научной и образовательной жизни Армении. Вы услышите историю его создания и легенду, с ним связанную.

В завершение насыщенного дня — ужин и отдых в гостевом доме у местных жителей, где вы сможете восстановить силы и насладиться спокойствием деревенской жизни и тишиной.

2 день

Хндзореск, водопад Шаки, монастырь Нораванк и город Джемрук

Позавтракав, продолжим наше путешествие. Первым пунктом сегодня станет подвесной мост в Хндзореске. Эта современная конструкция длиной 160 метров, построенная в 2012 году, соединяет старую и новую части села, проходя над глубоким и живописным ущельем. Высота моста — 63 метра, прогулка по нему вызывает настоящий прилив адреналина. Затем окажемся в Старом Хндзореске — необычном пещерном поселении, где дома высечены прямо в скальных породах. Это уникальный пример народной архитектуры и образа жизни прошлого.

Далее направимся к водопаду Шаки, расположенному неподалёку от города Сисиан. Поток высотой 18 метров низвергается с каменного уступа, образуя живописный каскад. Особенно красиво здесь весной и летом, когда река полноводна. Вы узнаете старинную легенду, связанную с этим местом.

Следующей остановкой станет монастырь Нораванк в узком ущелье среди красных скал. Комплекс славится необычной архитектурой, тонкими декоративными элементами и старинными хачкарами — каменными крестами. Гид расскажет о мастере Момике и его трагической любви, с которой связана история монастыря.

Последняя остановка — курортный город Джермук, известный своими термальными источниками. Здесь вы попробуете минеральную воду прямо из бювета и увидите живописный водопад, который по высоте уступает лишь одному другому в Армении. К вечер вернёмся в Ереван.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевом доме
  • Завтрак и питьевая вода
  • Все переезды на авто с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего профессионального гида
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Еревана и обратно
  • Обеды, ужин, напитки
  • Билет на канатную дорогу в Татев - €22 с человека
  • Стоимость тура указана при 2 участниках. Возможно проведение тура и для большего количества участников (до 6 человек). В этом случае доплата за каждого дополнительного участника - €105 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, 8:00
Завершение: Ереван, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арман
Арман — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 75 туристов
Добро пожаловать в солнечную Армению! Мы — команда единомышленников, которая искренне любит свою страну и делает всё, чтобы гости влюбились в неё с первого взгляда. Наши профессиональные гиды проводят экскурсии
на русском и английском языках с 2009 г. и с радостью покажут Армению во всей её красе. Присоединяйтесь к нам в удивительном путешествии, где захватывающие приключения встречаются с подлинной добротой. Будь то исследование древних мест, знакомство с местной кухней или любование живописными пейзажами — мы сделаем всё, чтобы каждый момент остался в памяти надолго. Здесь вы больше, чем просто путешественник — вы часть семьи. Ждём вас!

