Встречаемся и начинаем путь через Араратскую долину — один из самых плодородных и живописных регионов Армении. Первой остановкой станет пещера Арени-1, где нас встретит хранитель памятника и расскажет об уникальных находках во время археологических раскопок. Это древнейшее место известно тем, что в его недрах были обнаружены артефакты, датируемые 14 веком до нашей эры.

Далее мы направимся к монастырю Хор Вирап — старинной крепости 17 столетия, расположенной у самого подножия библейского Арарата. Здесь, по преданию, был заключён святой Григорий Просветитель, крестивший армянского царя Трдата III, после чего Армения стала первой страной в мире, принявшей христианство. Вы сможете спуститься в узкое подземелье, где, согласно преданию, святой находился в заточении, а затем полюбуетесь открывающимся видом на заснеженную вершину Арарата.

После обеда (оплачивается дополнительно), проедем по дороге, ведущей через потрясающие природные ландшафты и богатую историей землю. А затем прокатимся по канатной дороге «Крылья Татева» — самой длинной реверсивной канатной дороге в мире, соединяющей деревню Алидзор с монастырём Татев, основанным в 9 веке. В эпоху средневековья он был одним из важнейших центров духовной, научной и образовательной жизни Армении. Вы услышите историю его создания и легенду, с ним связанную.

В завершение насыщенного дня — ужин и отдых в гостевом доме у местных жителей, где вы сможете восстановить силы и насладиться спокойствием деревенской жизни и тишиной.