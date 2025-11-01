Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Искупаться в бассейнах под Чёртовым мостом, посетить гранатовую винодельню и погулять в Мегри
Начало: Ереван, Проспект Комитаса 1, 06:00
«По пути остановимся у знаменитого Татевского монастыря, искупаемся в природных бассейнах под Чёртовым мостом, поднимемся на крышу каскадного дома и насладимся тишиной у Спандарянского водохранилища»
1 ноя в 06:00
€195 за человека
Индивидуальный тур по югу Армении: жемчужины Сюника
Побывать в 4 городах, исследовать древние крепости и храмы и пройтись по мосту над ущельем
Начало: Ереван, Площадь Республики, время по договорённост...
«Мы прогуляемся по уникальному пещерному поселению Хндзореск и пройдём над пропастью по висячему мосту»
26 сен в 10:00
3 окт в 10:00
40 800 ₽
48 000 ₽ за человека
От Арарата до святынь: индивидуальное экспресс-путешествие по Армении
Полюбоваться Нораванком в окружении красных скал, пройтись по мосту над пропастью, посетить водопады
Начало: Ереван, 8:00
«Пройдётесь по висячему мосту в Хндзореске и заглянете в пещерные дома»
27 сен в 08:00
30 сен в 08:00
€750 за всё до 2 чел.
