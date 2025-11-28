Индивидуальный джип-тур по малоизвестной Армении: гора Хуступ, озеро Цаккари и древние обители
Встретить рассвет над облаками, отдохнуть у водопада Шаки, посетить монастыри Татев и Воротнаванк
Начало: Ереван, время и место - по договорённости
«Вдыхая дурманяще свежий воздух и ароматы луговых трав, послушаем шум Шакинского водопада, поймаем первые солнечные лучи на пике Хуступ и растворимся в бирюзе заповедного озера Цаккари»
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
€900 за всё до 4 чел.
-
15%
Новогодний тур по Армении и Грузии с вином, треккингом и праздничным ужином
Прогуляться к замёрзшим водопадам, приготовить пури и продегустировать вино
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Желательно прибыть до 13:...
«Пушкин, и церковь Сиони, посетим водопады в самом центре города и полюбуемся башней Габриадзе у театра Марионеток»
29 дек в 14:00
88 825 ₽
104 500 ₽ за человека
От Арарата до святынь: индивидуальное экспресс-путешествие по Армении
Полюбоваться Нораванком в окружении красных скал, пройтись по мосту над пропастью, посетить водопады
Начало: Ереван, 8:00
«Вдохнёте прохладу водопада Шаки и попробуете минеральную воду в Джермуке»
25 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
€750 за всё до 2 чел.
