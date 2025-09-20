Мои заказы

Влюбиться в Армению за 4 дня

Путешествие из Еревана: 4-дневная экскурсия к озеру Севан и винным турам
Отправляйтесь в это незабываемое четырехдневное путешествие и позвольте Армении открыть свои объятия, рассказать свои истории и впустить вас в мир, где время останавливается, а душа находит свое истинное пристанище.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура

День 1: Армянское море и солнечный Дилиджан

Пещера дедушки Левона — это не просто живописное место, это символ истории и упорства людей. Как свидетельствует история, бабушка Тося попросила у своего мужа погреб, а он, в свою очередь, создал целое подземелье! Возможно, многие будут считать эту историю невероятной, но именно здесь начинается наше путешествие.

Курортный городок Дилиджан

Мы направимся в Дилижан, проезжая через Севанский тоннель. Сделаем остановку в Цова Гюх, где вас ждёт деревенская таверна с разнообразием армянских сладостей и вкусных блюд по удивительно низким ценам. Здесь колорит и изобилие соперничают с атмосферой тихих улиц Ремесленников, где словно время остановилось.

Мы насладимся чаем из горных трав и сладостями по рецептам исторической Западной Армении. Уютный атмосфера монастыря в Дилижанском национальном парке создаст незабываемые воспоминания.

Озеро Севан и Севананк

Севан — это не просто озеро, это национальное сокровище. Примечательно, что оно меняет цвет в зависимости от погоды: в облачные дни оно становится темным, а при солнечном свете сияет яркими оттенками. Здесь вы сможете насладиться живописными пейзажами и прекрасно провести время возле монастыря Севананк.

Проведём ночь в Ереване с чашечкой ароматного кофе и вкусностями по рецептам Западной Армении.

День 2: Культурная столица Армении — Гюмри

Гюмри, славившийся своей историей, готов удивить вас уникальным архитектурным стилем и атмосферой старинных домов.

Исторические достопримечательности

  • Церковь святой Богородицы - удивительное сооружение из черного туфа, отличающееся оригинальным интерьером.
  • Музей Дзитохцянов переносит вас в атмосферу 30-х годов XIX века, рассказывая о ремеслах и жизни того времени.
  • Мать-Армения — величественная бронзовая статуя, символизирующая мужественность и стойкость армянского народа.
  • Ресторан "Черкези Дзор" очарует вас вкусом форели и местными блюдами.

Ночлег в Ереване и обед в рыбном ресторане, где попробуем форель в тандыре.

День 3: Влюбиться в древнюю и вкусную Армению

Хор Вирап и гора Арарат

Выезд за город позволяет насладиться величественными видами Араратской долины, где расположен монастырь Хор Вирап. Этот исторический объект не только хранит память, но и дарит незабываемые виды на гору Арарат.

Пещера Арени и монастырь Нораванк

Посещение пещеры Арени, где найдены древнейшие артефакты, а также прогулка по великолепному каньону Упи Дзор станут настоящим приключением.

После прогулки вас ждёт дегустация вин с традиционными закусками, что подарит вам уникальные вкусовые ощущения. Армения славится своими фруктовыми садами и оригинальными напитками, которые стоит попробовать!

Ночлег в гостевом доме и ужин в домашнем ресторане с дегустацией эксклюзивных напитков.

День 4: На крыльях Татева — место силы и уединения

Канатная дорога Татев

Водохранилище Спандарян, окружённое горами, настраивает на позитивный лад и дарит энергию. На канатной дороге вам откроются удивительные виды!

Монастырский комплекс Татев

Посещение Татевского монастыря — это как погружение в сказку, место силы и уединения, где можно по-настоящему расслабиться и насладиться окружающей природой.

Прогулка на советском кабриолете к Татеву и приключения на подвесном мосту завершат наше удивительное путешествие.

Ночлег возможен в Ереване или за городом.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь в зависимости от погоды, чтобы максимально насладиться путешествием.

Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Организация грамотного тура
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги квалифицированного гида
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты по программе
  • Питание по программе
  • Дегустация эксклюзивных напитков (при желании)
Что не входит в цену
  • Личные расходы (питание не по программе, сувениры)
  • Авиабилеты
Место начала и завершения?
По договоренности (Ереван)
Когда и сколько длится?
Когда: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

