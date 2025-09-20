Описание тура
День 1: Армянское море и солнечный Дилиджан
Пещера дедушки Левона — это не просто живописное место, это символ истории и упорства людей. Как свидетельствует история, бабушка Тося попросила у своего мужа погреб, а он, в свою очередь, создал целое подземелье! Возможно, многие будут считать эту историю невероятной, но именно здесь начинается наше путешествие.
Курортный городок Дилиджан
Мы направимся в Дилижан, проезжая через Севанский тоннель. Сделаем остановку в Цова Гюх, где вас ждёт деревенская таверна с разнообразием армянских сладостей и вкусных блюд по удивительно низким ценам. Здесь колорит и изобилие соперничают с атмосферой тихих улиц Ремесленников, где словно время остановилось.
Мы насладимся чаем из горных трав и сладостями по рецептам исторической Западной Армении. Уютный атмосфера монастыря в Дилижанском национальном парке создаст незабываемые воспоминания.
Озеро Севан и Севананк
Севан — это не просто озеро, это национальное сокровище. Примечательно, что оно меняет цвет в зависимости от погоды: в облачные дни оно становится темным, а при солнечном свете сияет яркими оттенками. Здесь вы сможете насладиться живописными пейзажами и прекрасно провести время возле монастыря Севананк.
Проведём ночь в Ереване с чашечкой ароматного кофе и вкусностями по рецептам Западной Армении.
День 2: Культурная столица Армении — Гюмри
Гюмри, славившийся своей историей, готов удивить вас уникальным архитектурным стилем и атмосферой старинных домов.
Исторические достопримечательности
- Церковь святой Богородицы - удивительное сооружение из черного туфа, отличающееся оригинальным интерьером.
- Музей Дзитохцянов переносит вас в атмосферу 30-х годов XIX века, рассказывая о ремеслах и жизни того времени.
- Мать-Армения — величественная бронзовая статуя, символизирующая мужественность и стойкость армянского народа.
- Ресторан "Черкези Дзор" очарует вас вкусом форели и местными блюдами.
Ночлег в Ереване и обед в рыбном ресторане, где попробуем форель в тандыре.
День 3: Влюбиться в древнюю и вкусную Армению
Хор Вирап и гора Арарат
Выезд за город позволяет насладиться величественными видами Араратской долины, где расположен монастырь Хор Вирап. Этот исторический объект не только хранит память, но и дарит незабываемые виды на гору Арарат.
Пещера Арени и монастырь Нораванк
Посещение пещеры Арени, где найдены древнейшие артефакты, а также прогулка по великолепному каньону Упи Дзор станут настоящим приключением.
После прогулки вас ждёт дегустация вин с традиционными закусками, что подарит вам уникальные вкусовые ощущения. Армения славится своими фруктовыми садами и оригинальными напитками, которые стоит попробовать!
Ночлег в гостевом доме и ужин в домашнем ресторане с дегустацией эксклюзивных напитков.
День 4: На крыльях Татева — место силы и уединения
Канатная дорога Татев
Водохранилище Спандарян, окружённое горами, настраивает на позитивный лад и дарит энергию. На канатной дороге вам откроются удивительные виды!
Монастырский комплекс Татев
Посещение Татевского монастыря — это как погружение в сказку, место силы и уединения, где можно по-настоящему расслабиться и насладиться окружающей природой.
Прогулка на советском кабриолете к Татеву и приключения на подвесном мосту завершат наше удивительное путешествие.
Ночлег возможен в Ереване или за городом.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь в зависимости от погоды, чтобы максимально насладиться путешествием.
Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Ответы на вопросы
Что включено
- Организация грамотного тура
- Транспортное обслуживание
- Услуги квалифицированного гида
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты по программе
- Питание по программе
- Дегустация эксклюзивных напитков (при желании)
Что не входит в цену
- Личные расходы (питание не по программе, сувениры)
- Авиабилеты