Влюбиться в Армению за 4 дня
Начало: По договоренности (Ереван)
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Завтра в 09:00
17 мар в 09:00
$405 за человека
Топовые и редко посещаемые места Армении: индивидуальный экспресс-тур
Погулять по улочкам Гюмри и Дилижана, поучаствовать в творческом мастер-классе и дегустациях
Начало: Ереван, у вашего отеля или в другом мечте по догов...
18 мар в 10:00
19 мар в 10:00
42 000 ₽ за человека
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
Сравнить две страны, приготовить хинкали и услышать грузинские тосты от местного жителя
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
13 окт в 08:00
$1200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Гюмри»
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