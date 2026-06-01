«Всё включено» в Армении с комфортом: главные места, гастрономия и горы в камерном формате
Озеро Севан, «Симфония камней», монастыри Хор Вирап и Нораванк и Дилижан
All inclusive по-армянски — это когда в стоимость включены не только проживание и питание.
Это когда столы ломятся от ароматных традиционных блюд, вино льётся рекой, а каждый день наполнен эмоциями и читать дальшеуменьшить
впечатлениями.
Перед вами во всей красе предстанут священный Арарат и кристально чистый Севан, раскроют свои тайны древние монастыри, поведают городские легенды кварталы Еревана и поразят европейской атмосферой улочки Дилижана. Вы проследите, как рождается вино: от виноградной лозы до бутылки. Узнаете, почему этот напиток здесь — часть культуры. И, конечно, продегустируете его.
Описание тура
Организационные детали
Нужен действующий загранпаспорт, виза не нужна.
Программа тура по дням
1 день
Добро пожаловать в Ереван
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. А затем погуляем по Еревану: побываем на площади Республики, поднимемся по ступеням «Каскада» и заглянем в кварталы с лучшими видами на Арарат. На ужин насладимся блюдами национальной кухни в ресторане.
2 день
Монастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Птиц и дегустация вина
После завтрака отправимся в монастырь Хор Вирап. Здесь покажется, будто священный Арарат нависает прямо над нами. Затем посетим пещеру Птиц, где был обнаружен производственный комплекс для виноделия, которому более 6100 лет. А ещё полюбуемся монастырём Нораванк 13 века, который словно вырос прямо из алых скал. Завершим день дегустацией на частной винодельне Momik Wine.
3 день
Монастырь Сагмосаванк, «Аллея Алфавита» и Музей вина
Проедем ущелье реки Касах и остановимся у монастыря Сагмосаванк, откуда открываются головокружительные виды. Затем отправимся к мемориальному комплексу «Аллея Алфавита» в честь 1600-летия армянской письменности. Вечером заглянем на винодельню Armenia Wine и посетим местный музей, чтобы проследить путь от лозы до бокала и понять, почему армяне считают вино не напитком, а частью своей культуры.
4 день
Озеро Севан, монастырь Севанаванк и Дилижан
Отправляемся на Севан — одно из крупнейших высокогорных озёр в мире. А ещё полюбуемся древним монастырём Севанаванк, откуда открывается панорамный вид на голубую жемчужину Армении. Побываем в Дилижане, который местные прозвали армянской Швейцарией. Убедимся, что прозвище он получил не зря: прогуляемся по уютным улочкам, полюбуемся домиками с деревянными верандами и вершинами. Финальная точка — озеро Парз, небольшое, укрытое лесом, почти сказочное.
5 день
Храм Гарни, «Симфония камней» и монастырь Гегард
Посетим необычный языческий храм Гарни, будто перенесённый сюда прямиком из Древней Греции. Он стоит на краю скального обрыва над ущельем реки Азат. Увидим «Симфонию камней» — базальтовые шестигранники, напоминающие орган. И посетим монастырь Гегард, частично вырубленный прямо в скале.
После экскурсии отвезём вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
66 810 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трёхразовое питание и винные дегустации
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Все входные билеты по программе и экосборы
Что не входит в цену
Билеты до Еревана и обратно
Доплата за 1-местное размещение
Место начала и завершения?
Аэропорт Еревана, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
Путешественник и турлидер, директор туристической компании, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей, веду блог.
С командой подготовил для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением читать дальшеуменьшить
и транспортом. Лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства.
Тур входит в следующие категории Еревана
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