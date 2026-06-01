Посетим необычный языческий храм Гарни, будто перенесённый сюда прямиком из Древней Греции. Он стоит на краю скального обрыва над ущельем реки Азат. Увидим «Симфонию камней» — базальтовые шестигранники, напоминающие орган. И посетим монастырь Гегард, частично вырубленный прямо в скале.

После экскурсии отвезём вас в аэропорт.