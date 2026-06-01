Мои заказы

«Всё включено» в Армении с комфортом: главные места, гастрономия и горы в камерном формате

Озеро Севан, «Симфония камней», монастыри Хор Вирап и Нораванк и Дилижан
All inclusive по-армянски — это когда в стоимость включены не только проживание и питание.

Это когда столы ломятся от ароматных традиционных блюд, вино льётся рекой, а каждый день наполнен эмоциями и
читать дальшеуменьшить

впечатлениями.

Перед вами во всей красе предстанут священный Арарат и кристально чистый Севан, раскроют свои тайны древние монастыри, поведают городские легенды кварталы Еревана и поразят европейской атмосферой улочки Дилижана. Вы проследите, как рождается вино: от виноградной лозы до бутылки. Узнаете, почему этот напиток здесь — часть культуры. И, конечно, продегустируете его.

«Всё включено» в Армении с комфортом: главные места, гастрономия и горы в камерном формате
«Всё включено» в Армении с комфортом: главные места, гастрономия и горы в камерном формате
«Всё включено» в Армении с комфортом: главные места, гастрономия и горы в камерном формате

Описание тура

Организационные детали

Нужен действующий загранпаспорт, виза не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Ереван

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. А затем погуляем по Еревану: побываем на площади Республики, поднимемся по ступеням «Каскада» и заглянем в кварталы с лучшими видами на Арарат. На ужин насладимся блюдами национальной кухни в ресторане.

Добро пожаловать в ЕреванДобро пожаловать в ЕреванДобро пожаловать в Ереван
2 день

Монастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Птиц и дегустация вина

После завтрака отправимся в монастырь Хор Вирап. Здесь покажется, будто священный Арарат нависает прямо над нами. Затем посетим пещеру Птиц, где был обнаружен производственный комплекс для виноделия, которому более 6100 лет. А ещё полюбуемся монастырём Нораванк 13 века, который словно вырос прямо из алых скал. Завершим день дегустацией на частной винодельне Momik Wine.

Монастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Птиц и дегустация винаМонастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Птиц и дегустация винаМонастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Птиц и дегустация винаМонастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Птиц и дегустация винаМонастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Птиц и дегустация винаМонастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Птиц и дегустация вина
3 день

Монастырь Сагмосаванк, «Аллея Алфавита» и Музей вина

Проедем ущелье реки Касах и остановимся у монастыря Сагмосаванк, откуда открываются головокружительные виды. Затем отправимся к мемориальному комплексу «Аллея Алфавита» в честь 1600-летия армянской письменности. Вечером заглянем на винодельню Armenia Wine и посетим местный музей, чтобы проследить путь от лозы до бокала и понять, почему армяне считают вино не напитком, а частью своей культуры.

Монастырь Сагмосаванк, «Аллея Алфавита» и Музей винаМонастырь Сагмосаванк, «Аллея Алфавита» и Музей винаМонастырь Сагмосаванк, «Аллея Алфавита» и Музей винаМонастырь Сагмосаванк, «Аллея Алфавита» и Музей винаМонастырь Сагмосаванк, «Аллея Алфавита» и Музей вина
4 день

Озеро Севан, монастырь Севанаванк и Дилижан

Отправляемся на Севан — одно из крупнейших высокогорных озёр в мире. А ещё полюбуемся древним монастырём Севанаванк, откуда открывается панорамный вид на голубую жемчужину Армении. Побываем в Дилижане, который местные прозвали армянской Швейцарией. Убедимся, что прозвище он получил не зря: прогуляемся по уютным улочкам, полюбуемся домиками с деревянными верандами и вершинами. Финальная точка — озеро Парз, небольшое, укрытое лесом, почти сказочное.

Озеро Севан, монастырь Севанаванк и ДилижанОзеро Севан, монастырь Севанаванк и ДилижанОзеро Севан, монастырь Севанаванк и ДилижанОзеро Севан, монастырь Севанаванк и ДилижанОзеро Севан, монастырь Севанаванк и Дилижан
5 день

Храм Гарни, «Симфония камней» и монастырь Гегард

Посетим необычный языческий храм Гарни, будто перенесённый сюда прямиком из Древней Греции. Он стоит на краю скального обрыва над ущельем реки Азат. Увидим «Симфонию камней» — базальтовые шестигранники, напоминающие орган. И посетим монастырь Гегард, частично вырубленный прямо в скале.

После экскурсии отвезём вас в аэропорт.

Храм Гарни, «Симфония камней» и монастырь ГегардХрам Гарни, «Симфония камней» и монастырь ГегардХрам Гарни, «Симфония камней» и монастырь Гегард

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет66 810 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание и винные дегустации
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Все входные билеты по программе и экосборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение
Место начала и завершения?
Аэропорт Еревана, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
Путешественник и турлидер, директор туристической компании, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей, веду блог. С командой подготовил для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением
читать дальшеуменьшить

и транспортом. Лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства.

Тур входит в следующие категории Еревана

Похожие туры на ««Всё включено» в Армении с комфортом: главные места, гастрономия и горы в камерном формате»

Только вы и Армения: индивидуальный тур
4 дня
11 отзывов
Только вы и Армения: индивидуальный тур
Увидеть марсианские пейзажи у Нораванка, полюбоваться Араратом и «услышать» Симфонию камней
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Завтра в 08:00
18 июн в 08:00
98 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-тур по Армении: монастыри, горы, Птичья пещера и Джермук
2 дня
8 отзывов
Мини-тур по Армении: монастыри, горы, Птичья пещера и Джермук
Прокатиться на «Крыльях Татева», увидеть Хор Вирап на фоне Арарата и Нораванк среди красных скал
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Завтра в 08:00
18 июн в 08:00
74 000 ₽ за всё до 3 чел.
Южная Армения только для вас: мини-тур по впечатляющим локациям с подъёмом на гору Хуступ
На машине
4 дня
5 отзывов
Южная Армения только для вас: мини-тур по впечатляющим локациям с подъёмом на гору Хуступ
Полюбоваться Араратской долиной, заглянуть в пещерный город и увидеть Нораванк
Начало: Центр Еревана или другой адрес по договорённости, ...
19 июн в 08:00
20 июн в 08:00
185 000 ₽ за всё до 4 чел.
Армения с необычного ракурса и с комфортом на джипах
На машине
Джиппинг
5 дней
-
10%
15 отзывов
Армения с необычного ракурса и с комфортом на джипах
Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
23 июн в 08:00
30 июн в 08:00
79 200 ₽88 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ереване
Все туры из Еревана
-15%
до 31 декабря
66 810 ₽ за человека