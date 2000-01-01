Что вас ожидает

Живописный курорт

Цахкадзор — один из самых красивых городков Армении, расположенный на высоте около 2000 метров. Канатная дорога поднимет вас еще выше: здесь откроются потрясающие панорамы — вдохните побольше чистого горного воздуха! Кроме природных красот, вы осмотрите старинный монастырь Кечарис, построенный еще в 11-м веке, узнаете о его прошлом и поразитесь возрасту архитектуры.

Легендарное озеро Армении

После отправимся к озеру Севан: гид раскроет его легенды и поведает о «Камне невестки», а вы сделаете отличные фотографии. Здесь же, на фоне голубого неба и глади озера, возвышается знаменитый монастырь Севанаванк — вы впечатлитесь гармоничностью его пропорций и услышите о судьбе обители, многое пережившей.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Экскурсия проходит на комфортном автомобиле с кондиционером (4 или 7 мест)

Обязательно с собой возьмите тёплую одежду: в обоих местах может быть прохладно

Что входит в стоимость, а что — нет