Из Гюмри — в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану

Впечатлиться горными и озерными пейзажами и оценить архитектуру древних монастырей

Вы отправитесь на курорт, в советские годы считавшийся одним из лучших тренировочных центров — полюбуетесь видами с канатной дороги, а зимой сможете покататься на местных трассах.

После посетите крупнейшее в стране озеро и услышите его легенды.

Также в программе два монастыря: гид познакомит с их историей и расскажет об особенностях армянского храмового зодчества.
Из Гюмри — в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
Из Гюмри — в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
Из Гюмри — в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
Из Гюмри — в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
Из Гюмри — в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
Из Гюмри — в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
Из Гюмри — в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
Из Гюмри — в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
Из Гюмри — в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
Из Гюмри — в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
Из Гюмри — в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану

Что вас ожидает

Живописный курорт

Цахкадзор — один из самых красивых городков Армении, расположенный на высоте около 2000 метров. Канатная дорога поднимет вас еще выше: здесь откроются потрясающие панорамы — вдохните побольше чистого горного воздуха! Кроме природных красот, вы осмотрите старинный монастырь Кечарис, построенный еще в 11-м веке, узнаете о его прошлом и поразитесь возрасту архитектуры.

Легендарное озеро Армении

После отправимся к озеру Севан: гид раскроет его легенды и поведает о «Камне невестки», а вы сделаете отличные фотографии. Здесь же, на фоне голубого неба и глади озера, возвышается знаменитый монастырь Севанаванк — вы впечатлитесь гармоничностью его пропорций и услышите о судьбе обители, многое пережившей.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле с кондиционером (4 или 7 мест)
  • Обязательно с собой возьмите тёплую одежду: в обоих местах может быть прохладно

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер, бутылка воды для каждого
  • Отдельно оплачивается: билеты на канатную дорогу в Цахкадзоре — 1 проход 1800 драм (270 руб. ); питание, личные расходы. По дороге в Севан есть множество кафе и ресторанов где можно вкусно поесть: армянские традиционные блюда, разные выпивки и др.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля или апартаментов в Гюмри
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Андраник
Андраник
Добрый день! Наша компания занимается организацией индивидуальных путешествий по Армении много лет. Мы знаем о стране множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. До скорой встречи!
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