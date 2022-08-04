Прекрасный Гюмри и его окрестности

Мы направимся в Ширакскую область. По пути остановимся у известного фуд корта

Мы направимся в Ширакскую область.

По пути остановимся у известного фуд корта, побалуем себя вкусняшками, посмотрим, как пекут хлеб. Посетим монастырский комплекс Аричаван, прогуляемся по старинным городским кварталам Гюмри и познакомимся с армянской средневековой архитектурой конца X века в монастыре Ваграмаберд.
Прекрасный Гюмри и его окрестности
Прекрасный Гюмри и его окрестности
Прекрасный Гюмри и его окрестности
Прекрасный Гюмри и его окрестности
Прекрасный Гюмри и его окрестности
Прекрасный Гюмри и его окрестности

Что вас ожидает 🤩

  • Ширакская область
  • Гюмри
  • Аричаванк
  • Ваграмаберд
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что ва ждет

В этот день мы направимся в Ширакскую область. По пути остановимся у известного фуд корта, побалуем себя вкусняшками, посмотрим, как пекут хлеб.
Посетим монастырский комплекс Аричаван, который находится в селе Арич Ширакской области, на северном склоне горы Арагац. Монастырь был построен в VII-XIII вв. Этот памятник является одной из жемчужин средневековой архитектуры, богатый изысканными барельефами. Постройка отличается простотой, идеальными очертаниями.
Гюмри производит неоднозначное впечатление. С одной стороны, здесь приятно и спокойно, а на улицах можно увидеть множество древних домов и современных памятников. С другой стороны, как раз Старый город Гюмри со всей его красотой по-прежнему находится в плачевном состоянии и требует масштабной реставрации.
И тем не менее в Гюмри есть на что посмотреть. Старые городские кварталы: католический, крестьянский, греческий, турецкий, русский — сохранили несколько старых и интересных домов. Особенно красивы постройки второй половины XIX века с контрастной отделкой фасадов из чёрного и красного туфа.
После Гюмри мы направимся в монастырь Ваграмаберд, что находится в Ширакской области Армении. Ваграмаберд — яркая иллюстрация армянской средневековой архитектуры конца X века. В архитектурном замысле просматриваются параллели с Анийским собором.

Важно знать:

Пожалуйста, выбирайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • вода,
  • wi-fi,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

питание.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Вода
  • Wi-fi
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности
Завершение: Место окончания по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия начинается и заканчивается у места вашего проживания
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Экскурсия проводится на внедорожнике Mercedes с кондиционером и wi-fi
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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