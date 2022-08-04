Что ва ждет

В этот день мы направимся в Ширакскую область. По пути остановимся у известного фуд корта, побалуем себя вкусняшками, посмотрим, как пекут хлеб.

Посетим монастырский комплекс Аричаван, который находится в селе Арич Ширакской области, на северном склоне горы Арагац. Монастырь был построен в VII-XIII вв. Этот памятник является одной из жемчужин средневековой архитектуры, богатый изысканными барельефами. Постройка отличается простотой, идеальными очертаниями.

Гюмри производит неоднозначное впечатление. С одной стороны, здесь приятно и спокойно, а на улицах можно увидеть множество древних домов и современных памятников. С другой стороны, как раз Старый город Гюмри со всей его красотой по-прежнему находится в плачевном состоянии и требует масштабной реставрации.

И тем не менее в Гюмри есть на что посмотреть. Старые городские кварталы: католический, крестьянский, греческий, турецкий, русский — сохранили несколько старых и интересных домов. Особенно красивы постройки второй половины XIX века с контрастной отделкой фасадов из чёрного и красного туфа.

После Гюмри мы направимся в монастырь Ваграмаберд, что находится в Ширакской области Армении. Ваграмаберд — яркая иллюстрация армянской средневековой архитектуры конца X века. В архитектурном замысле просматриваются параллели с Анийским собором.

Важно знать:

Пожалуйста, выбирайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

вода,

wi-fi,

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

питание.