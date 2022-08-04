Мы направимся в Ширакскую область. По пути остановимся у известного фуд корта
Мы направимся в Ширакскую область.
По пути остановимся у известного фуд корта, побалуем себя вкусняшками, посмотрим, как пекут хлеб. Посетим монастырский комплекс Аричаван, прогуляемся по старинным городским кварталам Гюмри и познакомимся с армянской средневековой архитектурой конца X века в монастыре Ваграмаберд.
По пути остановимся у известного фуд корта, побалуем себя вкусняшками, посмотрим, как пекут хлеб. Посетим монастырский комплекс Аричаван, прогуляемся по старинным городским кварталам Гюмри и познакомимся с армянской средневековой архитектурой конца X века в монастыре Ваграмаберд.
Что вас ожидает 🤩
- Ширакская область
- Гюмри
- Аричаванк
- Ваграмаберд
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что ва ждет
В этот день мы направимся в Ширакскую область. По пути остановимся у известного фуд корта, побалуем себя вкусняшками, посмотрим, как пекут хлеб.
Посетим монастырский комплекс Аричаван, который находится в селе Арич Ширакской области, на северном склоне горы Арагац. Монастырь был построен в VII-XIII вв. Этот памятник является одной из жемчужин средневековой архитектуры, богатый изысканными барельефами. Постройка отличается простотой, идеальными очертаниями.
Гюмри производит неоднозначное впечатление. С одной стороны, здесь приятно и спокойно, а на улицах можно увидеть множество древних домов и современных памятников. С другой стороны, как раз Старый город Гюмри со всей его красотой по-прежнему находится в плачевном состоянии и требует масштабной реставрации.
И тем не менее в Гюмри есть на что посмотреть. Старые городские кварталы: католический, крестьянский, греческий, турецкий, русский — сохранили несколько старых и интересных домов. Особенно красивы постройки второй половины XIX века с контрастной отделкой фасадов из чёрного и красного туфа.
После Гюмри мы направимся в монастырь Ваграмаберд, что находится в Ширакской области Армении. Ваграмаберд — яркая иллюстрация армянской средневековой архитектуры конца X века. В архитектурном замысле просматриваются параллели с Анийским собором.
Важно знать:
Пожалуйста, выбирайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер,
- вода,
- wi-fi,
- услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
питание.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Вода
- Wi-fi
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи по договоренностиЗавершение: Место окончания по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренностиЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Экскурсия начинается и заканчивается у места вашего проживания
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
- Экскурсия проводится на внедорожнике Mercedes с кондиционером и wi-fi
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гюмри
Похожие туры в Гюмри
Индивидуальная
до 4 чел.
Асмик
По Гюмри и окрестностям на авто
«Визитные карточки» города, монастырь Мармашен, Талинский собор и форелевое хозяйство за 1 день
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
6 авг
8 авг
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гаянэ
Яркий и колоритный Гюмри
Открыть древний город особой «фактуры», где всегда умели вкусно есть, вкусно жить и вкусно общаться
6 авг
10 авг
11 авг
12 авг
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваграм и Александра
Гюмри - северная столица Армении
Посетить древний Мармашен, пролезть через волшебный камень и послушать живые истории Старого города
у вашего отеля в Гюмри или Ереване
6 авг
7 авг
9 авг
10 авг
€165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гурген
Славный Гюмри, монастыри Дилижана и озеро Севан
Мы познакомимся с городом Гюмри, узнаем больше о его истории
Ваш отель
$269.71 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Ира
Гюмри вчера и сегодня
Посетить «визитные карточки» и тайные уголки города на обзорной экскурсии
Сегодня
Завтра
6 авг
7 авг
€22 за 1 человека
Индивидуальная
до 50 чел.
Александр
Знакомьтесь, Гюмри
Главные достопримечательности старинного города и рассказы о местной жизни на обзорной экскурсии
Сегодня
Завтра
6 авг
7 авг
от €70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Ира
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Почувствовать, как соединяются прошлое и настоящее в галереях, двориках и старых районах города
на площади Вардананц
Сегодня
Завтра
6 авг
7 авг
€22 за 1 человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Оганес
Тысяча и одна история Гюмри
Александрополь-Ленинакан-Гюмри: три лика одного города на душевной прогулке по атмосферным улочкам
на Ж/Д вокзале или в аэропорту Гюмри
Завтра
6 авг
7 авг
8 авг
от €65 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Айк
Северная столица - Гюмри
Мы пройдемся по старому городу, узнаем о жизни и традициях горожан
Ваш отель
$130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Григорий
В Гюмри с армянским вином
Мы посетим лучшие винные заводы Армении
Экскурсия начинается в указанном вами месте
$210 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Оганес
Русский след в Гюмри
Осознать тесную связь между странами через историю армянского города, основанного Николаем I
Друзья, если вы прилетаете в Гюмри «Победой», то я...
Завтра
6 авг
7 авг
8 авг
€40 за 1 человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Larisa
Колоритный Гюмри: обзорная прогулка
Во время пешеходной экскурсии мы пройдёмся по улицам колоритной столицы
по договоренности
$160 за всё до 6 чел.
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты