Индивидуальная
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от €35 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 12 чел.
Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
Откройте для себя чарующий Гюмри в компании авторского юмора и историй знаменитых личностей. Экскурсия, полная эмоций и открытий
Начало: На площади Вардананц
Завтра в 10:00
27 авг в 10:00
от €49
€70 за всё до 12 чел.
Групповая
до 20 чел.
Вечернее знакомство с Гюмри
Познакомиться с культурной столицей Армении и увидеть ее самые интересные места
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
27 авг в 18:30
€30 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Места силы - озеро Надежды и монастырь Мармашен
Природа, история и духовная энергетика - в путешествии из Гюмри
Завтра в 11:00
27 авг в 11:00
от €64
€80 за всё до 4 чел.
-
24%
Индивидуальная
до 9 чел.
Гюмри вчера и сегодня
Откройте для себя уникальный мир Гюмри, где историческое прошлое и современность переплетаются в одном городе
Начало: Площадь Вардананц
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:00
от €68
€90 за всё до 9 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Русский след в Гюмри
Осознать тесную связь между странами через историю армянского города, основанного Николаем I
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
27 авг в 12:00
€20 за человека
Индивидуальная
Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
За один день познакомьтесь с живописным Дилижаном, древними монастырями и кристально чистым озером Севан
Сегодня в 23:30
Завтра в 00:00
от €193 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Гюмри в прошлом и настоящем
Исследовать город с гидом-историком, послушать анекдоты и познакомиться с местным папой Карло
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
27 авг в 12:00
€25 за человека
Фотопрогулка
Водопад Трчкан: поход и пикник
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопаду Трчкан, где вы сможете насладиться красотой природы и уютным пикником
27 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от €120 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Неожиданный Гюмри
Погрузитесь в историю Гюмри и узнайте о его роли в развитии Армении и связи с Российской империей
Начало: На площади Вардананц
Завтра в 09:00
27 авг в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам
Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...
Завтра в 11:00
27 авг в 11:00
от €105 за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
Незабываемая поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот. Устройте пикник на высоте 2350 метров, погрузитесь в природу и свежий воздух
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от €320 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 15 чел.
Волшебный Лори: горы, пещеры и старинные монастыри
Путешествие в Лори обещает удивительные открытия: древние монастыри, пещеры и музей братьев Микоян. Уникальная возможность прикоснуться к истории
27 авг в 08:30
28 авг в 08:30
от €200 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Влюбиться в Гюмри за 1 день
Погрузитесь в мир армянской культуры и истории с экскурсией, которая раскроет Гюмри с неожиданных сторон
Начало: У церкви Святой Богородицы
Расписание: ежедневно в 10:00
27 авг в 10:00
28 авг в 10:00
€135 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гюмри - северная столица Армении
Индивидуальная экскурсия по Гюмри: откройте тайны древних монастырей и магических камней, прогуляйтесь по улочкам из черного туфа
Начало: У вашего отеля в Гюмри или Ереване
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от €175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Яркий и колоритный Гюмри
Гюмри - город с уникальной атмосферой. Исследуйте его историю, архитектуру и традиции на увлекательной экскурсии
Завтра в 16:30
27 авг в 15:00
от €230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Гюмри в Ереван (или наоборот) + обзорная прогулка по Гюмри
Доехать из аэропорта до центра города, погулять по нему и отправиться в столицу страны
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от €200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Почувствуйте величие Армении, поднявшись на южную вершину Арагаца. Насладитесь неповторимыми пейзажами и чистым горным воздухом
28 авг в 08:00
29 авг в 08:00
от €150 за человека
Индивидуальная
Лучший выборГюмри - город с характером и душа армянского севера
Понять феномен гюмрийского юмора, секреты купеческого Александрополя и многое другое
Завтра в 09:00
27 авг в 09:00
от €30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По Гюмри и окрестностям на авто
«Визитные карточки» города, монастырь Мармашен, Талинский собор и форелевое хозяйство за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
27 авг в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гюмри - к замёрзшему водопаду Трчкан
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к водопаду Трчкан. Зимние пейзажи, комфортабельный джип и душевные разговоры ждут вас на этом маршруте
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от €170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным местам Сарцапата. Восхождение на гору Димац, водопад Шахот и конная прогулка по зелёным лугам ждут вас
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от €210 за человека
Индивидуальная
Знакомьтесь, Гюмри
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: от древних церквей до уютных улиц и доброжелательных жителей. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от €70 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гюмри: тысячи историй о старом городе
Погрузитесь в атмосферу Гюмри и узнайте о его богатой истории. Посетите старинные особняки, театры и мастерские, ощутите дух прошлого
Начало: У вокзала или на центральной площади Вардананц
Завтра в 08:30
27 авг в 08:30
от €80 за всё до 10 чел.
-
20%
Групповая
до 17 чел.
Гюмри - культурная столица Армении
Здания 18 века, церкви и память о землетрясении
Начало: На площади Вардананца
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
27 авг в 09:00
€84
€105 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Три религии Армении: язычество, езиды, христиане
Увидеть три разных храма и открыть многообразие истории страны в поездке из Гюмри
27 авг в 08:30
28 авг в 08:30
от €250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Единственная в мире галерея картин из паутины
Посетите уникальную галерею картин из паутины в Гюмри. Художник Андраник Аветисян покажет свои работы и расскажет о процессе их создания
Начало: В районе Komisarner St
28 авг в 11:00
29 авг в 11:00
от €7 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Завтра в 09:00
27 авг в 09:00
$108
$120 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 13 июл 2026
Очень интересная экскурсия, идеально подходит для первого знакомства с городом. Ирина - очень эрудированная, хорошо знает историю города и Армении. Искренне рекомендую
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О
Дата посещения: 9 мая 2025
Недавно я побывал на экскурсии,Ваэ рассказал много интересных историй. Маршрут был хорошо продуман, и мы смогли увидеть всё самое важное. Особенно хочу отметить дружелюбную атмосферу и профессионализм экскурсовода. Спасибо за отличное время! Рекомендую всем!
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Отличный такой дядя🫶 шуточки, все было очень здорово, мы довольны🔥🇦🇲
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долго думал как правильно оценить, с одной стороны все хорошо, с другой озеро надежды расстроил по содержанию. но в итоге учитывая старания гида, считаю что каждый найдет себя в этом туре!
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все хорошо и детально спланировано. очень классно и познавательно!
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О
Побывали на экскурсии в Гюмри 21.08.26. Рассчитывали на экскурсию с Оганесом, но нас водила Сирануш. Электричка из Еревана чуть задержалась,
+4
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К
Информативная интересная экскурсия; всё понравилось.
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Отличная гид Ирина, великолепная интересная экскурсия, где я узнал и об истории города, о главных мастерских и музеях города, зашёл в интресные дворики, которые сам никогда бы не заметил, и вообще насколько это возможно узнал чем живёт город Гюмри.
+2
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Е
все прекрасно, спасибо большое Ирине за экскурсию, нам очень понравилось
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Е
Мы бродили по Гюмри, заходили в лавочки, мастерские, и даже в один театр. И везде Ира знает художников, мастеров и
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Всего 553 отзыва в Гюмри в категории "Чёрная крепость"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Чёрная крепость»
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