Гюмри: тысячи историй о старом городе

Погрузитесь в атмосферу Гюмри и узнайте о его богатой истории. Посетите старинные особняки, театры и мастерские, ощутите дух прошлого
Экскурсия по Гюмри предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города, известного своими архитектурными памятниками и культурным наследием.

Вы узнаете о строительстве крепости Александрополя, посетите первый театр Армении и увидите особняки аристократов.

Также вы сможете заглянуть в колоритные кафешки и фотостудии, чтобы почувствовать себя частью этого удивительного города. Путешествие обещает быть насыщенным и познавательным, оставляя незабываемые впечатления

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Узнать историю крепости Александрополя
  • 🎭 Посетить первый театр Армении
  • 🏡 Увидеть старинные особняки
  • 🍩 Попробовать вкусные пончики
  • 📸 Сделать фото в традиционной одежде
  • ✂️ Посетить уникальную парикмахерскую
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Крепость Александрополя
  • Первый театр Армении
  • Особняки аристократов
  • Церкви и тоннели
  • Общественные купальни
  • Особняк Юзбашевых

Описание экскурсии

Бывшая часть Российской империи — Александрополь

  • Вы узнаете, как и почему строилась крепость в Александрополе и как город получил важную стратегическую роль в Закавказье
  • Увидите первый современный театр Армении, 150-летние особняки аристократов и двери с кружевными решётками, на фоне которых почувствуете атмосферу 19 века. Если будет желание, зайдём в маленькую мастерскую, где можно самим слепить сувенир
  • Услышите истории о церквях и тоннелях, которые проходят под ними, и об общественных купальнях, посещение которых было целым ритуалом для каждого уважающего себя алекпольца
  • У особняка Юзбашевых я расскажу, как моя семья связана с масонами (не бойтесь, я добрая, а вот рассказы — зловещие:)

Советский Ленинакан

  • Мы прогуляемся по старым улочкам, где советское прошлое оставило свой архитектурный след
  • Зайдём, если захотите, в колоритные кафешки, где подают самые вкусные шоколадные пончики
  • По вашему желанию заглянем в фотостудию, где можно примерить традиционную армянскую одежду и получить снимки в историческом образе

Город-современник

  • Вы увидите, как старый город постепенно омолаживается
  • Мы осмотрим церкви и, может, станем очевидцами венчания молодожёнов, которые соединяют свои сердца у алтаря цвета неба
  • Посетим особую парикмахерскую — единственную в стране, интерьер которой остался неизменным с советских времён

А что потом

После экскурсии я могу проводить вас в ресторан, где подают очень вкусные морепродукты и знаменитое пиво с мёдом, о котором писал наш старый знакомый из Древней Греции.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию): съёмка в фотостудии — 10 000 драмов за 10 фото; мастер-класс — 1000 драмов; еда и напитки.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вокзала или на центральной площади Вардананц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиза
Элиза — ваш гид в Гюмри
Я Элиза Юзбашян, гид-культуролог. Моя фамилия говорит о многом: я из древнего рода Юзбашевых, которые заселились в старом Александрополе, придя из Карса, Западной Армении, ещё в 12 веке. Родившись тут
читать дальше

и будучи тесно связанной с историей города, я уже 6 лет помогаю туристам влюбляться в него. Я расскажу вам уйму легенд, покажу 150-летние купальни, средневековые монастыри, крепости, пещеры, горные хребты, лесные тропы — как понимаете, не только в любимом Гюмри, но и по всей Армении.

Входит в следующие категории Гюмри

