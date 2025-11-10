Экскурсия по Гюмри предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города, известного своими архитектурными памятниками и культурным наследием. Вы узнаете о строительстве крепости Александрополя, посетите первый театр Армении и увидите особняки аристократов. Также вы сможете заглянуть в колоритные кафешки и фотостудии, чтобы почувствовать себя частью этого удивительного города. Путешествие обещает быть насыщенным и познавательным, оставляя незабываемые впечатления

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Бывшая часть Российской империи — Александрополь

Вы узнаете, как и почему строилась крепость в Александрополе и как город получил важную стратегическую роль в Закавказье

в Александрополе и как город получил важную стратегическую роль в Закавказье Увидите первый современный театр Армении , 150-летние особняки аристократов и двери с кружевными решётками, на фоне которых почувствуете атмосферу 19 века. Если будет желание, зайдём в маленькую мастерскую, где можно самим слепить сувенир

, 150-летние особняки аристократов и двери с кружевными решётками, на фоне которых почувствуете атмосферу 19 века. Если будет желание, зайдём в маленькую мастерскую, где можно самим слепить сувенир Услышите истории о церквях и тоннелях , которые проходят под ними, и об общественных купальнях, посещение которых было целым ритуалом для каждого уважающего себя алекпольца

, которые проходят под ними, и об общественных купальнях, посещение которых было целым ритуалом для каждого уважающего себя алекпольца У особняка Юзбашевых я расскажу, как моя семья связана с масонами (не бойтесь, я добрая, а вот рассказы — зловещие:)

Советский Ленинакан

Мы прогуляемся по старым улочкам , где советское прошлое оставило свой архитектурный след

, где советское прошлое оставило свой архитектурный след Зайдём, если захотите, в колоритные кафешки , где подают самые вкусные шоколадные пончики

, где подают самые вкусные шоколадные пончики По вашему желанию заглянем в фотостудию, где можно примерить традиционную армянскую одежду и получить снимки в историческом образе

Город-современник

Вы увидите, как старый город постепенно омолаживается

постепенно омолаживается Мы осмотрим церкви и, может, станем очевидцами венчания молодожёнов, которые соединяют свои сердца у алтаря цвета неба

и, может, станем очевидцами венчания молодожёнов, которые соединяют свои сердца у алтаря цвета неба Посетим особую парикмахерскую — единственную в стране, интерьер которой остался неизменным с советских времён

А что потом

После экскурсии я могу проводить вас в ресторан, где подают очень вкусные морепродукты и знаменитое пиво с мёдом, о котором писал наш старый знакомый из Древней Греции.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию): съёмка в фотостудии — 10 000 драмов за 10 фото; мастер-класс — 1000 драмов; еда и напитки.