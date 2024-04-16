1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальное путешествие в историю Дворца Шенбрюнн
Почувствуйте дух императорской эпохи, посетив величественный Дворец Шенбрюнн с личным гидом
Начало: По договорённости
«Огромный парк с разнообразными павильонами, цветниками, зелеными коридорами и беседками»
Расписание: 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка императора Франца Иосифа: от Придворного парка до площади Шиллера
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 12:00
€160 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Бельведере - жемчужина австрийского барокко
Начало: Дворец Бельведер
«Дворцовый комплекс состоит из Верхнего Бельведера и Нижнего Бельведера, между ними расположен замечательный французский парк, который украшают различные фонтаны, античные статуи и сфинксы»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€195 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Южная Моравия: в замках и винах
Начало: Отель или другое удобное место по договоренности
«Ледницко – Валтицкий комплекс – это шедевр паркового дизайна в стиле английских ландшафтных парков, который считается одним из самых крупных комплексов Европы»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€520 за всё до 6 чел.
Билеты
2 часа
Дворец Шёнбрунн: Венский Версаль
Начало: Центральные ворота, Schönbrunner Schlossstrasse 47
«При ней началась реконструкция дворца: были обновлены его фасады и интерьеры, а в окружавшем его парке появились ботанические сады и зоопарк»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€195 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем16 апреля 2024Я просто в восторге от нашей экскурсии! Отлично организованное путешествие, интересные места, захватывающие рассказы гида и прекрасная атмосфера. Благодаря этому опыту я узнал много нового и провел время с удовольствием. Обязательно порекомендую эту экскурсию всем своим друзьям
- ГГлущенко8 июня 2023Альпийские историиЗамечательная экскурсия и потрясающий гид! Очень красивая природа, хочется вернуться в это место еще. Все прошло на высшем уровне!
- ЕЕлена25 марта 2023Экскурсия прошла замечательно. Посмотрела все, что планировала. Марианна очень хорошо все рассказала. Помогла в личных вопросах. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Парки»
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