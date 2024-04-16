Экскурсии по паркам Вены

Найдено 5 экскурсий в категории «Парки» в Вене на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная экскурсия во Дворец Шенбрюнн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Индивидуальное путешествие в историю Дворца Шенбрюнн
Почувствуйте дух императорской эпохи, посетив величественный Дворец Шенбрюнн с личным гидом
Начало: По договорённости
«Огромный парк с разнообразными павильонами, цветниками, зелеными коридорами и беседками»
Расписание: 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Прогулка императора Франца Иосифа: от Придворного парка до площади Шиллера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Прогулка императора Франца Иосифа: от Придворного парка до площади Шиллера
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 12:00
160 за экскурсию
Бельведере - жемчужина австрийского барокко
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Бельведере - жемчужина австрийского барокко
Начало: Дворец Бельведер
«Дворцовый комплекс состоит из Верхнего Бельведера и Нижнего Бельведера, между ними расположен замечательный французский парк, который украшают различные фонтаны, античные статуи и сфинксы»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
195 за всё до 6 чел.
Южная Моравия: в замках и винах
Индивидуальная
7 часов
Южная Моравия: в замках и винах
Начало: Отель или другое удобное место по договоренности
«Ледницко – Валтицкий комплекс – это шедевр паркового дизайна в стиле английских ландшафтных парков, который считается одним из самых крупных комплексов Европы»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
520 за всё до 6 чел.
Дворец Шёнбрунн: Венский Версаль
Билеты
2 часа
Дворец Шёнбрунн: Венский Версаль
Начало: Центральные ворота, Schönbrunner Schlossstrasse 47
«При ней началась реконструкция дворца: были обновлены его фасады и интерьеры, а в окружавшем его парке появились ботанические сады и зоопарк»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
195 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    16 апреля 2024
    Индивидуальная экскурсия во Дворец Шенбрюнн
    Я просто в восторге от нашей экскурсии! Отлично организованное путешествие, интересные места, захватывающие рассказы гида и прекрасная атмосфера. Благодаря этому опыту я узнал много нового и провел время с удовольствием. Обязательно порекомендую эту экскурсию всем своим друзьям
  • Г
    Глущенко
    8 июня 2023
    Альпийские истории
    Замечательная экскурсия и потрясающий гид! Очень красивая природа, хочется вернуться в это место еще. Все прошло на высшем уровне!
  • Е
    Елена
    25 марта 2023
    Индивидуальная экскурсия во Дворец Шенбрюнн
    Экскурсия прошла замечательно. Посмотрела все, что планировала. Марианна очень хорошо все рассказала. Помогла в личных вопросах. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Парки»

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  1. Индивидуальная экскурсия во Дворец Шенбрюнн
  2. Прогулка императора Франца Иосифа: от Придворного парка до площади Шиллера
  3. Бельведере - жемчужина австрийского барокко
  4. Южная Моравия: в замках и винах
  5. Дворец Шёнбрунн: Венский Версаль
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Парки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 150 до 520. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Парки», 2 ⭐ отзыва, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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