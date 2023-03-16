Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

Альбрехт Дюрер один из самых влиятельных художников Северного Возрождения. Техническое совершенство его работ, смелые размышления о роли искусства и яркая индивидуальность продолжают завораживать зрителя и сегодня.

Выставка его работ в Альбертине этой осенью — это уникальная возможность увидеть не только знаменитые рисунки из постоянной коллекции галереи, но и картины художника, привезенные для этого из музеев Мадрида, Флоренции и Лисабона.

В этом полуторачасовом арт-туре по мы подробно рассмотрим творчество художника с разных перспектив, чтобы понять, почему именно Дюрера часто называют «универсальным немецким гением».

Дюрер — первый северный художник уделявший много внимания своим автопортретам. На этой выставке мы увидим изображение художником себя в подростковом возрасте и мы попробуем увидеть связь этой пробы пера в представленном в этой же экспозиции «Автопортретом в обнаженном виде» (1500–1505).

Сравнив зарисовки к «Святому Иерониму» (1521) с окончательным вариантом картины мы проследим ход мыслей художника и постараемся увидеть, почему именно эта композиция становится образцом для подражаний.

На этой выставке можно будет впервые за долгое время выставлен оригинал знаменитого «Зайца» (1502), как и множество других натурных штудий художника. Мы рассмотрим их не только в контексте технических инноваций, но и особого мировоззрения художника.

Эта экскурсия проводится с 21 сентября 2019 по 5 января 2020 года.