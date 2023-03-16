Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

Арт-тур по выставке Дюрера в Альбертине

В Вене огромное количество музеев. В программу путешествия обязательно надо добавить хотя бы один музей

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Ответы на вопросы
В Вене огромное количество музеев. В программу путешествия обязательно надо добавить хотя бы один музей. Например, галерею Альбертина. Здесь собрана огромная коллекция графики. До 5 января 2020 года в залах галереи выставляют работы Альбрехта Дюрера. Мой рассказ поможет понять его работы и узнать историю его жизни.
Арт-тур по выставке Дюрера в Альбертине
Арт-тур по выставке Дюрера в Альбертине
Арт-тур по выставке Дюрера в Альбертине
Арт-тур по выставке Дюрера в Альбертине
Арт-тур по выставке Дюрера в Альбертине
Арт-тур по выставке Дюрера в Альбертине
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Описание

Альбрехт Дюрер один из самых влиятельных художников Северного Возрождения. Техническое совершенство его работ, смелые размышления о роли искусства и яркая индивидуальность продолжают завораживать зрителя и сегодня.
Выставка его работ в Альбертине этой осенью — это уникальная возможность увидеть не только знаменитые рисунки из постоянной коллекции галереи, но и картины художника, привезенные для этого из музеев Мадрида, Флоренции и Лисабона.
В этом полуторачасовом арт-туре по мы подробно рассмотрим творчество художника с разных перспектив, чтобы понять, почему именно Дюрера часто называют «универсальным немецким гением».
Дюрер — первый северный художник уделявший много внимания своим автопортретам. На этой выставке мы увидим изображение художником себя в подростковом возрасте и мы попробуем увидеть связь этой пробы пера в представленном в этой же экспозиции «Автопортретом в обнаженном виде» (1500–1505).
Сравнив зарисовки к «Святому Иерониму» (1521) с окончательным вариантом картины мы проследим ход мыслей художника и постараемся увидеть, почему именно эта композиция становится образцом для подражаний.
На этой выставке можно будет впервые за долгое время выставлен оригинал знаменитого «Зайца» (1502), как и множество других натурных штудий художника. Мы рассмотрим их не только в контексте технических инноваций, но и особого мировоззрения художника.
Эта экскурсия проводится с 21 сентября 2019 по 5 января 2020 года.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Место начала и завершения?
Albertinaplatz 1, 1010 Wien
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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