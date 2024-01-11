Самая большая в мире коллекция графических рисунков и старинных гравюр, мировые шедевры А. Дюрера, А. Пизано, И. Босха, итальянское возрождение в работах Рафаэля и Микеланджело, голландская школа в произведениях Питера Брейгеля старшего и Лукаса ван Лейдена – все это в самом центре Вены в старинной резиденции, а ныне художественной галерее Альбертина.
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Описание
Подробнее о галерее Основа коллекции галереи была заложена герцогом Тешен-Саксонским во второй половине XVIII века. В первой половине XIX века посещение галереи стало возможным для публики. В начале XX века особый акцент был сделан на расширение музейного фонда немецким и французским искусством. На рубеже XXI-XXI вв. была приобретена богатая коллекция импрессионистов, что дало возможность открыть постоянную выставку «От Моне до Пикассо». Обширная коллекция гравюр включает в себя превосходные образцы итальянского ренессанса, выполненные резьбой по дереву и травлением медью. Галерея также владеет всемирно известными гравюрами Франциско Гойи. Сегодня в собрании галереи числятся более 65 000 полотен, 50 000 чертежей и около миллиона графических рисунков. Альбертина на сегодняшний день считается одним из самых популярных музеев Австрии.
Ежедневно с 10:00 до 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Возможен трансфер (оплачивается отдельно)
- Место начала и завершения?
- Albertinaplatz, 1, 1010 Wien
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 10:00 до 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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