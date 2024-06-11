Присоединяйтесь к нашей увлекательной экскурсии по залам величественного Дворца Альбертины, где мы познакомимся с августейшими представителями рода Габсбургов, побываем на новой выставке Роя Лихтенштейна, а также посмотрим работы Пикассо, Моне и Шагала.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Залы дворца, где проживали Габсбурги
- Коллекция Роя Лихтенштайна
Описание экскурсии
На экскурсии по галерее Альбертина мы:
- познакомимся с выставкой Роя Лихтенштейна и Энди Уорхола, Алекса Каца и других творцов.
- узнаем интересные факты из жизни художников, например, кто из них участвовал в создании одежды для H&M.
- посмотрим часть постоянной экспозиции: работы Пикассо, Моне, Шагала.
- по желанию ознакомимся с историей галереи Альбертина.
- узнаем, кто из Габсбургов жил в покоях, ныне превратившихся в музей.
- выясним, кто и когда приобрёл работы Альбрехта Дюрера, увидим знаменитого зайца Дюрера.
ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Залы дворца, где проживали Габсбурги
- Коллекция Роя Лихтенштайна
Что включено
- Сопровождение гида
- Советы инсайдера по музеям Вены
- Гайд по кафешкам
Что не входит в цену
- Входной билет - 19€. Детям до 19 лет - бесплатный вход
Место начала и завершения?
Albertinapl. 1, 1010 Wien, Австрия
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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