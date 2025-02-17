Михаил — Организатор в Вене

Наша компания представляет в Вене проект, над которым несколько лет трудилась целая команда волшебников: историки, актёры, аниматоры, режиссёры и звукорежиссёры, специалисты по спецэффектам, и это ещё не полный список! Зато результат действительно поражает. Он стоит всех усилий, на него затраченных. Это может сказать каждый, кто был на нашей экскурсии.