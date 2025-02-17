Автобусная экскурсия по центру Вены в очках виртуальной реальности - это уникальный шанс окунуться в прошлое столицы Австрии.
Путешествие начинается с площади Альбертинаплац и проходит по знаковым местам города, включая Венскую оперу и площадь Героев.
На маршруте предусмотрены остановки, где через VR-очки можно стать свидетелем исторических событий и встретиться с великими личностями. Эффект присутствия достигается благодаря современным технологиям, звукам и спецэффектам
Путешествие начинается с площади Альбертинаплац и проходит по знаковым местам города, включая Венскую оперу и площадь Героев.
На маршруте предусмотрены остановки, где через VR-очки можно стать свидетелем исторических событий и встретиться с великими личностями. Эффект присутствия достигается благодаря современным технологиям, звукам и спецэффектам
5 причин купить этот аудиогид
- 🚌 Комфортная поездка по центру Вены
- 👓 Виртуальная реальность с эффектом присутствия
- 🏛️ Посещение знаковых мест столицы
- 🎭 Встреча с историческими личностями
- 📜 Увлекательные рассказы о прошлом города
Что можно увидеть
- Площадь Альбертинаплац
- Венская опера
- Площадь Героев
- Площадь Марии Терезии
- Парламент
- Ратуша
- Музейный квартал
- Рынок Нашмаркт
- Шварценбергплац
Описание аудиогида
Наш маршрут:
- Поездка начнётся с самого центра Вены — площади Альбертинаплац.
- Вы проедете по знаменитой кольцевой дороге, где расположены знаковые здания Вены. Увидите Венскую оперу, площадь Героев, площадь Марии Терезии, парламент, ратушу и многое другое.
- Дальше путь будет проходить через Музейный квартал, рынок Нашмаркт и Шварценбергплац. В конце маршрута мы вернёмся к Венской опере.
Портал в прошлое:
- На маршруте будут четыре остановки. Вы наденете очки виртуальной реальности и погрузитесь в прошлое Вены.
- Благодаря современным технологиям — визуальному ряду, звукам, спецэффектам — вас ждёт эффект максимального присутствия.
- Вы «встретитесь» с великими личностями, жившими когда-то в Вене, а перед вашими глазами будут разворачиваться знаковые исторические события.
- Вы услышите рассказы о городе и его прошлом.
в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€33
|Дети до 15 лет
|€23
|Семья (2 взрослых + 2 ребёнка)
|€99
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Альбертинаплатц
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Вене
Наша компания представляет в Вене проект, над которым несколько лет трудилась целая команда волшебников: историки, актёры, аниматоры, режиссёры и звукорежиссёры, специалисты по спецэффектам, и это ещё не полный список! Зато результат действительно поражает. Он стоит всех усилий, на него затраченных. Это может сказать каждый, кто был на нашей экскурсии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Liudmila
17 фев 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Михаил - доброжелательный и внимательный к нам гид. Виртуальная часть экскурсии впечатляет прекрасными видами и ощущением присутствия. А виды с высоты дают ощущение полёта. Просто восторг! Рекомендуем всем!
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