Автобусная экскурсия по центру Вены в очках виртуальной реальности

Погрузитесь в прошлое Вены, не покидая комфорта автобуса. Уникальная возможность увидеть историю города через очки виртуальной реальности
Автобусная экскурсия по центру Вены в очках виртуальной реальности - это уникальный шанс окунуться в прошлое столицы Австрии.

Путешествие начинается с площади Альбертинаплац и проходит по знаковым местам города, включая Венскую оперу и площадь Героев.

На маршруте предусмотрены остановки, где через VR-очки можно стать свидетелем исторических событий и встретиться с великими личностями. Эффект присутствия достигается благодаря современным технологиям, звукам и спецэффектам
5
1 отзыв

5 причин купить этот аудиогид

  • 🚌 Комфортная поездка по центру Вены
  • 👓 Виртуальная реальность с эффектом присутствия
  • 🏛️ Посещение знаковых мест столицы
  • 🎭 Встреча с историческими личностями
  • 📜 Увлекательные рассказы о прошлом города
Автобусная экскурсия по центру Вены в очках виртуальной реальности
Автобусная экскурсия по центру Вены в очках виртуальной реальности
Автобусная экскурсия по центру Вены в очках виртуальной реальности
Ближайшие даты:
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апр
Время начала: 12:00, 14:00, 16:00

Что можно увидеть

  • Площадь Альбертинаплац
  • Венская опера
  • Площадь Героев
  • Площадь Марии Терезии
  • Парламент
  • Ратуша
  • Музейный квартал
  • Рынок Нашмаркт
  • Шварценбергплац

Описание аудиогида

Наш маршрут:

  • Поездка начнётся с самого центра Вены — площади Альбертинаплац.
  • Вы проедете по знаменитой кольцевой дороге, где расположены знаковые здания Вены. Увидите Венскую оперу, площадь Героев, площадь Марии Терезии, парламент, ратушу и многое другое.
  • Дальше путь будет проходить через Музейный квартал, рынок Нашмаркт и Шварценбергплац. В конце маршрута мы вернёмся к Венской опере.

Портал в прошлое:

  • На маршруте будут четыре остановки. Вы наденете очки виртуальной реальности и погрузитесь в прошлое Вены.
  • Благодаря современным технологиям — визуальному ряду, звукам, спецэффектам — вас ждёт эффект максимального присутствия.
  • Вы «встретитесь» с великими личностями, жившими когда-то в Вене, а перед вашими глазами будут разворачиваться знаковые исторические события.
  • Вы услышите рассказы о городе и его прошлом.
Остались вопросы?

в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00

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Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€33
Дети до 15 лет€23
Семья (2 взрослых + 2 ребёнка)€99
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Альбертинаплатц
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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L
17 фев 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Михаил - доброжелательный и внимательный к нам гид. Виртуальная часть экскурсии впечатляет прекрасными видами и ощущением присутствия. А виды с высоты дают ощущение полёта. Просто восторг! Рекомендуем всем!

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