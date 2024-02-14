1 чел.
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Индивидуальная
3.5 часа
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда
Начало: У входа в дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
€395 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нестандартная прогулка по Вене: история, дворцы и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вены: откройте для себя дворцовые апартаменты, узнайте историю города и насладитесь легендарным тортом Захер
Начало: Opernring 2
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Вене: Современное искусство, музеи и выставки
Исследуйте уникальное современное искусство Вены с персональным гидом, посетив знаковые музеи и выставочные залы
Начало: В районе музея Бельведер 21
13 июня в 11:00
19 июня в 11:30
€420 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna14 февраля 2024Мы посетили с друзьями авторский курс Юлии Абрамовой по творчеству Густава Климта. Интересно, полно, всесторонне, выстраивание таких глубоких связей, казалось
- ННаталия8 августа 2023Это огромный арт-тур и не только по творчеству Климта. Юлия рассказывает увлекательную историю про время. обстоятельства, жизнь. После тура остается еще много информации для самостоятельных размышлений и желание вернуться и слушать историю дальше.
- ААлександр29 июля 2023Хорошая ознакомительная экскурсия.
- ЛЛилия6 ноября 2021Отношение к Климту у меня всегда было скептическим. Слишком пафосный, растиражированный, ставший уже мемом. Но все-таки хотелось разобраться, почему именно
- ААнна14 августа 2019Очень понравилось. Рекомендую!
- EElena17 июня 2019Очень приятная прогулка для первого знакомства с Веной. Спасибо Владе за интересный рассказ о городе. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Музейный квартал»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
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