Музейный квартал – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Музейный квартал» в Вене на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда
Начало: У входа в дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
395 за всё до 4 чел.
Нестандартная прогулка по Вене
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Нестандартная прогулка по Вене: история, дворцы и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вены: откройте для себя дворцовые апартаменты, узнайте историю города и насладитесь легендарным тортом Захер
Начало: Opernring 2
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250 за всё до 10 чел.
Современное искусство в Вене
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Вене: Современное искусство, музеи и выставки
Исследуйте уникальное современное искусство Вены с персональным гидом, посетив знаковые музеи и выставочные залы
Начало: В районе музея Бельведер 21
13 июня в 11:00
19 июня в 11:30
420 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    14 февраля 2024
    Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
    Мы посетили с друзьями авторский курс Юлии Абрамовой по творчеству Густава Климта. Интересно, полно, всесторонне, выстраивание таких глубоких связей, казалось
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    бы далеких и никак не связанных с Климтом, но на самом деле ведущих к нему и создающих предпосылки для развития его творчества. Полное эстетическое удовольствие и удовлетворение от профессионализма Юлии как человека который на несколько часов позволил нам прочувствовать жизнь, желания, стремления людей живших и творивших ранее.

  • Н
    Наталия
    8 августа 2023
    Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
    Это огромный арт-тур и не только по творчеству Климта. Юлия рассказывает увлекательную историю про время. обстоятельства, жизнь. После тура остается еще много информации для самостоятельных размышлений и желание вернуться и слушать историю дальше.
  • А
    Александр
    29 июля 2023
    Нестандартная прогулка по Вене
    Хорошая ознакомительная экскурсия.
  • Л
    Лилия
    6 ноября 2021
    Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
    Отношение к Климту у меня всегда было скептическим. Слишком пафосный, растиражированный, ставший уже мемом. Но все-таки хотелось разобраться, почему именно
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    он стал самым популярным Австрийским художником. Благодаря Юле я смогла посмотреть на него с такого ракурса, который неизвестен почти никому (кроме искусствоведов) и проникнуться к нему глубочайшим уважением. Очень насыщенная экскурсия для тех, кто: - любит Климта - любит Вену - город самобытных художников - любит не просто смотреть картины, но читать их как книгу - старается понять известные картины через призму личности художника Рекомендую от чистого сердца. Юля - искусствовед, умеющий рассказывать так, что хочется возвращаться в Вену художественную снова и снова.

  • А
    Анна
    14 августа 2019
    Нестандартная прогулка по Вене
    Очень понравилось. Рекомендую!
  • E
    Elena
    17 июня 2019
    Нестандартная прогулка по Вене
    Очень приятная прогулка для первого знакомства с Веной. Спасибо Владе за интересный рассказ о городе. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Музейный квартал»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
  2. Нестандартная прогулка по Вене
  3. Современное искусство в Вене
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Музейный квартал" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 420. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Музейный квартал», 27 ⭐ отзывов, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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