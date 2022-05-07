Бургенланд - солнечный край Австрии

Бургенланд - самая молодая, самая восточная и наименее населённая федеральная земля Австрии

Индивидуальная
Бургенланд — самая молодая, самая восточная и наименее населённая федеральная земля Австрии.

Эта территория была населена древними племенами ещё с каменного века, потом она стала частью римской провинции Панония, на протяжении нескольких веков, до окончания I Мировой войны, она входила в состав Венгерского королевства, а с 1921 года находится в составе австрийских федеральных земель.

Мы предлагаем вам прогуляться и узнать эти солнечные прекрасные земли, и проникнуться духом и историей этих мест!
Бургенланд - солнечный край Австрии
Бургенланд - солнечный край Австрии
Бургенланд - солнечный край Австрии
Бургенланд - солнечный край Австрии
Бургенланд - солнечный край Австрии
Бургенланд - солнечный край Австрии
Бургенланд - солнечный край Австрии
Бургенланд - солнечный край Австрии
Бургенланд - солнечный край Австрии
Бургенланд - солнечный край Австрии

Что вас ожидает 🤩

  • Крепость Форхтенштайн - историческая коллекция произведений искусства и средневекового оружия, сокровищница княжеского рода Эстерхази
  • Городок Руст, широко известный как город аистов и хорошего изысканного вина
  • Дегустация вин у потомственных виноделов, до десяти вин
  • Обед на берегу озера Нойзидлер-Зее
  • Фамильный дворец князей Эстерхази, который и сегодня считается символом города Айзенштадт. При княжеском дворе тридцать лет служил капельмейстером сам Йозеф Гайдн
Бургенланд — самая молодая, самая восточная и наименее населённая федеральная земля Австрии. Эта территория была населена древними племенами ещё с каменного века, потом она стала частью римской провинции Панония, на протяжении нескольких веков, до окончания I Мировой войны, она входила в состав Венгерского королевства, а с 1921 года находится в составе австрийских федеральных земель.
Бургенланд богат огромным количеством архитектурных достопримечательностей, таких как барочный дворец в Хельбурне (1711 год), бывший монастырь сервитов в Лоретто (1651 год), крепость Форхтенштайн (1400 год), дворец-замок Эстерхази в Айзенштадте, старинные дома в историческом центре города Руст и многие другие.
Популярным местом паломничества туристов является озеро Нойзидлер-Зее, внесенное в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО как уникальный природный комплекс, расположенный одновременно на территории Австрии и Венгрии.
Климат Бургенланда довольно теплый: более 300 солнечных дней в году, это дает прекрасную возможность для развития виноделия, садоводства и растениеводства.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в крепость Форхтенштайн (12 евро)
  • Оплата дегустации (7 евро)
  • Обед
  • Входные билеты во дворец Эстерхази (12 евро)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии из отеля или адреса по желанию
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 8:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно с 8:00

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