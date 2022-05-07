Бургенланд — самая молодая, самая восточная и наименее населённая федеральная земля Австрии. Эта территория была населена древними племенами ещё с каменного века, потом она стала частью римской провинции Панония, на протяжении нескольких веков, до окончания I Мировой войны, она входила в состав Венгерского королевства, а с 1921 года находится в составе австрийских федеральных земель.

Бургенланд богат огромным количеством архитектурных достопримечательностей, таких как барочный дворец в Хельбурне (1711 год), бывший монастырь сервитов в Лоретто (1651 год), крепость Форхтенштайн (1400 год), дворец-замок Эстерхази в Айзенштадте, старинные дома в историческом центре города Руст и многие другие.

Популярным местом паломничества туристов является озеро Нойзидлер-Зее, внесенное в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО как уникальный природный комплекс, расположенный одновременно на территории Австрии и Венгрии.

Климат Бургенланда довольно теплый: более 300 солнечных дней в году, это дает прекрасную возможность для развития виноделия, садоводства и растениеводства.