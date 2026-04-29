Мини-группа
до 8 чел.
Сказки Венского Леса
Вас ждёт увлекательное путешествие по Венскому Лесу, где можно насладиться природой, историей и культурой Австрии. Уникальная возможность для каждого
Начало: На площади Альбертина
«Мы покатаемся на лодочке по самому большому подземному озеру Европы — Зеегроте»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
14 июл в 10:00
€98 за человека
Групповая
Гальштат - альпийская открытка
Погрузитесь в атмосферу альпийской сказки, посетив Гальштат и его живописные окрестности. Вас ждут незабываемые виды и яркие впечатления
Начало: На площади Albertinaplatz
«Гальштат, сердце региона Зальцкаммергут, затерян среди высоких гор на озере с лазурной водой»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:30
15 июл в 07:30
18 июл в 07:30
€139 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Вены в Альпийскую Штирию - озеро Грюнер-Зе и альпийские луга
Начало: Ваш отель
«Местная кухня Штирии и уникальное озеро Грюнер Дальнейший маршрут пройдет по прогулочным дорожкам национального парка — меж скалистых склонов и заснеженных вершин — до самой крайней точки: озера Грюнер»
€585 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Отличная организация, очень понравился гид. места невероятной красоты
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К
В целом экскурсия неплохая, но остановки по 30 минут показались абсолютно не нужными. Вполне хватило бы по 20 минут. В самом Гальштате гид могла бы провести мини экскурсию (минут 20-30) и уже потом дать свободное время.
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B
Было замечательно-)Даша,отличный гид-)настоящий профессионал. .)-было здорово,интересно.
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Ездили на экскурсию с Софией!
Все понравилось. Дорога в обе стороны далась легко.
Экскурсия велась на 2 языках. Русскоязычных было всего 3 человека, но нам было оказано особое внимание несмотря на значительное меньшинство!
Отдельно спасибо за подарок в конце экскурсии, было приятно
Все понравилось. Дорога в обе стороны далась легко.
Экскурсия велась на 2 языках. Русскоязычных было всего 3 человека, но нам было оказано особое внимание несмотря на значительное меньшинство!
Отдельно спасибо за подарок в конце экскурсии, было приятно
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Просто потрясающе! 10 из 10 Хорошая и интересная подача информации. Экскурсовод транслировал на английском и на русском языках.
Экскурсия длится 12 часов, но оно того точно стоит
Экскурсия длится 12 часов, но оно того точно стоит
+1
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Т
Экскурсия в Гальштат - невероятная! Гид Лидия прекрасно рассказывает,отвечает на все вопросы. Виды потрясающие!
+4
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S
Были на экскурсии 15 августа. Очень понравлюсь. Четкая организация. Прекрасный экскурсовод София. Минус - очень долго ждала ответа здесь на сайте. Пришлось писать еще раз.
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Экскурсия прекрасная, посетили очень красивые места, несмотря на погоду. Даша за время поездки рассказала много информации об истории и современности
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Л
Все прекрасно от начала и до возвращения! Чудесный рассказ, удобные остановки, естественно чудесные виды! И очень хорошая добрая атмосфера!
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S
Очень круто все организовано, гид Лилия работает с душой. Нехватило времени в Гальштате, хотелось бы больше провести время там без остановок. Красота нереальная. Советую всем.
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Всего 114 отзывов в Вене в категории "Озера"
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Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Озера»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2026
Сейчас в Вене в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 98 до 585. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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