Мои заказы

Экскурсии к озерам из Вены

Найдено 3 экскурсии в категории «Озера» в Вене на русском языке, цены от €98. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Сказки Венского Леса
На машине
На лодке
6 часов
16 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Сказки Венского Леса
Вас ждёт увлекательное путешествие по Венскому Лесу, где можно насладиться природой, историей и культурой Австрии. Уникальная возможность для каждого
Начало: На площади Альбертина
«Мы покатаемся на лодочке по самому большому подземному озеру Европы — Зеегроте»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
14 июл в 10:00
€98 за человека
Гальштат - альпийская открытка
На автобусе
12 часов
98 отзывов
Групповая
Гальштат - альпийская открытка
Погрузитесь в атмосферу альпийской сказки, посетив Гальштат и его живописные окрестности. Вас ждут незабываемые виды и яркие впечатления
Начало: На площади Albertinaplatz
«Гальштат, сердце региона Зальцкаммергут, затерян среди высоких гор на озере с лазурной водой»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:30
15 июл в 07:30
18 июл в 07:30
€139 за человека
Из Вены в Альпийскую Штирию - озеро Грюнер-Зе и альпийские луга
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Вены в Альпийскую Штирию - озеро Грюнер-Зе и альпийские луга
Начало: Ваш отель
«Местная кухня Штирии и уникальное озеро Грюнер Дальнейший маршрут пройдет по прогулочным дорожкам национального парка — меж скалистых склонов и заснеженных вершин — до самой крайней точки: озера Грюнер»
€585 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Гальштат - альпийская открытка
Отличная организация, очень понравился гид. места невероятной красоты
Вам был полезен этот отзыв?
К
Гальштат - альпийская открытка
В целом экскурсия неплохая, но остановки по 30 минут показались абсолютно не нужными. Вполне хватило бы по 20 минут. В самом Гальштате гид могла бы провести мини экскурсию (минут 20-30) и уже потом дать свободное время.
Вам был полезен этот отзыв?
B
Гальштат - альпийская открытка
Было замечательно-)Даша,отличный гид-)настоящий профессионал. .)-было здорово,интересно.
Вам был полезен этот отзыв?
Александр
Гальштат - альпийская открытка
Ездили на экскурсию с Софией!
Все понравилось. Дорога в обе стороны далась легко.
Экскурсия велась на 2 языках. Русскоязычных было всего 3 человека, но нам было оказано особое внимание несмотря на значительное меньшинство!
Отдельно спасибо за подарок в конце экскурсии, было приятно
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Гальштат - альпийская открытка
Просто потрясающе! 10 из 10 Хорошая и интересная подача информации. Экскурсовод транслировал на английском и на русском языках.
Экскурсия длится 12 часов, но оно того точно стоит
Просто потрясающе! 10 из 10 Хорошая и интересная подача информации. Экскурсовод транслировал на английском и на русском языках.
Просто потрясающе! 10 из 10 Хорошая и интересная подача информации. Экскурсовод транслировал на английском и на русском языках.
Просто потрясающе! 10 из 10 Хорошая и интересная подача информации. Экскурсовод транслировал на английском и на русском языках.
Просто потрясающе! 10 из 10 Хорошая и интересная подача информации. Экскурсовод транслировал на английском и на русском языках.+1
Просто потрясающе! 10 из 10 Хорошая и интересная подача информации. Экскурсовод транслировал на английском и на русском языках.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Гальштат - альпийская открытка
Экскурсия в Гальштат - невероятная! Гид Лидия прекрасно рассказывает,отвечает на все вопросы. Виды потрясающие!
Экскурсия в Гальштат - невероятная! Гид Лидия прекрасно рассказывает,отвечает на все вопросы. Виды потрясающие!
Экскурсия в Гальштат - невероятная! Гид Лидия прекрасно рассказывает,отвечает на все вопросы. Виды потрясающие!
Экскурсия в Гальштат - невероятная! Гид Лидия прекрасно рассказывает,отвечает на все вопросы. Виды потрясающие!
Экскурсия в Гальштат - невероятная! Гид Лидия прекрасно рассказывает,отвечает на все вопросы. Виды потрясающие!+4
Экскурсия в Гальштат - невероятная! Гид Лидия прекрасно рассказывает,отвечает на все вопросы. Виды потрясающие!
Экскурсия в Гальштат - невероятная! Гид Лидия прекрасно рассказывает,отвечает на все вопросы. Виды потрясающие!
Экскурсия в Гальштат - невероятная! Гид Лидия прекрасно рассказывает,отвечает на все вопросы. Виды потрясающие!
Экскурсия в Гальштат - невероятная! Гид Лидия прекрасно рассказывает,отвечает на все вопросы. Виды потрясающие!
Вам был полезен этот отзыв?
S
Гальштат - альпийская открытка
Были на экскурсии 15 августа. Очень понравлюсь. Четкая организация. Прекрасный экскурсовод София. Минус - очень долго ждала ответа здесь на сайте. Пришлось писать еще раз.
Были на экскурсии 15 августа. Очень понравлюсь. Четкая организация. Прекрасный экскурсовод София. Минус - очень долго
Были на экскурсии 15 августа. Очень понравлюсь. Четкая организация. Прекрасный экскурсовод София. Минус - очень долго
Были на экскурсии 15 августа. Очень понравлюсь. Четкая организация. Прекрасный экскурсовод София. Минус - очень долго
Были на экскурсии 15 августа. Очень понравлюсь. Четкая организация. Прекрасный экскурсовод София. Минус - очень долго
Вам был полезен этот отзыв?
Ksenia
Гальштат - альпийская открытка
Экскурсия прекрасная, посетили очень красивые места, несмотря на погоду. Даша за время поездки рассказала много информации об истории и современности
читать дальшеуменьшить

Австрии. Еще мне очень понравилось, как она доходчиво объясняла последствия опоздания на автобус - в итоге с каждой остановки отъезжали минута в минуту 😀

Экскурсия прекрасная, посетили очень красивые места, несмотря на погоду. Даша за время поездки рассказала много информации
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Гальштат - альпийская открытка
Все прекрасно от начала и до возвращения! Чудесный рассказ, удобные остановки, естественно чудесные виды! И очень хорошая добрая атмосфера!
Вам был полезен этот отзыв?
S
Гальштат - альпийская открытка
Очень круто все организовано, гид Лилия работает с душой. Нехватило времени в Гальштате, хотелось бы больше провести время там без остановок. Красота нереальная. Советую всем.
Очень круто все организовано, гид Лилия работает с душой. Нехватило времени в Гальштате, хотелось бы больше
Очень круто все организовано, гид Лилия работает с душой. Нехватило времени в Гальштате, хотелось бы больше
Очень круто все организовано, гид Лилия работает с душой. Нехватило времени в Гальштате, хотелось бы больше
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 114 отзывов в Вене в категории "Озера"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Озера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сказки Венского Леса;
  2. Гальштат - альпийская открытка;
  3. Из Вены в Альпийскую Штирию - озеро Грюнер-Зе и альпийские луга.
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Хофбург;
  2. Музей истории искусств;
  3. Венская ратуша;
  4. Венская опера;
  5. Собор Святого Стефана;
  6. Музей Леопольда;
  7. Венский лес;
  8. Шёнбрунн;
  9. Исторический музей;
  10. Музей современного искусства.
Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2026
Сейчас в Вене в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 98 до 585. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Озера», 114 ⭐ отзывов, цены от €98. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь