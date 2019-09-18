13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вена — единственная в мире столица, которая может похвастаться собственным производством вина. Этот малоизвестный факт, незаслуженно обделенный вниманием путешественников, делает винный тур способом познакомиться с неожиданной стороной города. Вы познакомитесь с традициями местного виноделия в аутентичном месте, на склонах гор возле виноградников, и откроете для себя совершенно новую красоту Вены вдали от городской суеты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Виноделие и Вена

Более 600 гектаров виноградников расположились в границах города на склонах гор Венского леса. Вы узнаете о традициях виноделия в Вене, восходящих ко временам основания города и продолжающим жить по сей день. Сегодня около 640 виноделов ежегодно производят 2,5 миллиона литров вина, помогая жителям Вены создавать атмосферу уюта и аристократической размеренности. Погрузить вас в эту атмосферу и есть задача экскурсии.

Очарование винных лавок

Главная изюминка прогулки — возможность продегустировать местное вино в аутентичной обстановке, так называемых уличных «винных лавках», расположившихся прямо на склонах гор тут же возле виноградников. Вас ожидают изумительные виды на Вену в окружении холмов, усаженных виноградниками, и отдых на свежем воздухе вдали от туристических толп и вечно спешащих горожан, который зарядит вас энергией и хорошим настроением.

В зимний сезон (с декабря по февраль), когда на склоны ложится снег, особый шарм прогулке придаёт тишина спящей природы и пустынные заснеженные склоны, у подножия которых продолжает бурлить жизнь метрополии.

Описание маршрута

Вы можете выбрать один из двух вариантов маршрута в зависимости от ваших предпочтений. Длина обоих маршрутов составляет около 10 км.

Туристический маршрут

Минимум усилий и максимум впечатлений — таков девиз этого маршрута. Мы поднимемся на автобусе на популярную среди туристов вершину Каленберг (высота 484 м) и оттуда начнём спуск в город по склонам, усаженным виноградниками.

Традиционный маршрут

Этот малоизвестный среди туристов маршрут погрузит вас в атмосферу традиционных прогулок на природе. Мы начнём прогулку в небольшой деревушке у подножия вершины Леопольдсберг. На въезде деревню путников встречает старый винодельческий пресс, напоминая о многовековой традиции венского виноделия. Мы поднимемся через живописную долину небольшого лесного ручья, пройдём по лесной тропинке, которая выведет нас на склоны виноградников, и затем начнём спуск в Вену.

В весенне-летний сезон (с апреля по октябрь) при хорошей погоде мы сможем посетить одну из винных лавок и попробовать местные сорта вина. Возможность посещения винной лавки зависит от сезонного графика работы — в весенне-летний сезон, как правило, с четверга по воскресенье после полудня. При заказе экскурсии на остальные дни недели (понедельник-среда), в качестве альтернативы можно будет посетить уютный винный ресторан с летней террасой, где вы также сможете заказать и попробовать местные вина.

Организационные детали