13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка в венские виноградники

Наташа
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Наташа – ваш гид
Вена — единственная в мире столица, которая может похвастаться собственным производством вина.

Этот малоизвестный факт, незаслуженно обделенный вниманием путешественников, делает винный тур способом познакомиться с неожиданной стороной города.

Вы познакомитесь с традициями местного виноделия в аутентичном месте, на склонах гор возле виноградников, и откроете для себя совершенно новую красоту Вены вдали от городской суеты.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии13 отзывов
4.92
Вена и вино
Вена и вино

Что вас ожидает

Виноделие и Вена
Более 600 гектаров виноградников расположились в границах города на склонах гор Венского леса. Вы узнаете о традициях виноделия в Вене, восходящих ко временам основания города и продолжающим жить по сей день. Сегодня около 640 виноделов ежегодно производят 2,5 миллиона литров вина, помогая жителям Вены создавать атмосферу уюта и аристократической размеренности. Погрузить вас в эту атмосферу и есть задача экскурсии.

Очарование винных лавок
Главная изюминка прогулки — возможность продегустировать местное вино в аутентичной обстановке, так называемых уличных «винных лавках», расположившихся прямо на склонах гор тут же возле виноградников. Вас ожидают изумительные виды на Вену в окружении холмов, усаженных виноградниками, и отдых на свежем воздухе вдали от туристических толп и вечно спешащих горожан, который зарядит вас энергией и хорошим настроением.

В зимний сезон (с декабря по февраль), когда на склоны ложится снег, особый шарм прогулке придаёт тишина спящей природы и пустынные заснеженные склоны, у подножия которых продолжает бурлить жизнь метрополии.

Описание маршрута

Вы можете выбрать один из двух вариантов маршрута в зависимости от ваших предпочтений. Длина обоих маршрутов составляет около 10 км.

Туристический маршрут
Минимум усилий и максимум впечатлений — таков девиз этого маршрута. Мы поднимемся на автобусе на популярную среди туристов вершину Каленберг (высота 484 м) и оттуда начнём спуск в город по склонам, усаженным виноградниками.

Традиционный маршрут
Этот малоизвестный среди туристов маршрут погрузит вас в атмосферу традиционных прогулок на природе. Мы начнём прогулку в небольшой деревушке у подножия вершины Леопольдсберг. На въезде деревню путников встречает старый винодельческий пресс, напоминая о многовековой традиции венского виноделия. Мы поднимемся через живописную долину небольшого лесного ручья, пройдём по лесной тропинке, которая выведет нас на склоны виноградников, и затем начнём спуск в Вену.

В весенне-летний сезон (с апреля по октябрь) при хорошей погоде мы сможем посетить одну из винных лавок и попробовать местные сорта вина. Возможность посещения винной лавки зависит от сезонного графика работы — в весенне-летний сезон, как правило, с четверга по воскресенье после полудня. При заказе экскурсии на остальные дни недели (понедельник-среда), в качестве альтернативы можно будет посетить уютный винный ресторан с летней террасой, где вы также сможете заказать и попробовать местные вина.

Организационные детали

  • Длина маршрута: около 10 км.
  • Лучшее время года для прогулки: с апреля по октябрь
  • Маршрут рассчитан на людей всех возрастов и любой физической формы.
  • Форма одежды свободная, обувь без каблука.
  • Дегустация вина и заказ блюд в стоимость экскурсии не входят и оплачивается отдельно.
  • Место встречи с гидом и место завершения прогулки: ст.м.Heiligenstadt
Вена и вино
Вена и вино
Вена и вино
Вена и вино
Вена и вино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наташа
Наташа
Приветствую, дорогие путешественники! Меня зовут Наташа. Я в Вене уже 5 лет. Здесь я учусь на факультете философии Венского университета, а в свободное от учёбы время разведываю новые велосипедные и пешеходные маршруты в Вене и окрестностях. В Вене я ценю больше всего уникальное сочетание природы и городской среды, которые не встретишь больше ни в одной мировой столице. Знали ли вы, что 50% территории города занимают парки и леса? Убедиться в этом я приглашаю вас на своих прогулках.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Прекрасно! Ощущения от проведённого вечера настолько позитивны, что хочется поделиться ими со своими близкими и друзьями!: Красивые пейзажи, абсолютно новая для нас терминология винодельчества, heuriger с древними корнями в 150 лет, люди встретившие нас и конечно же ВИНО))) А что касается гида Натальи-это просто отдельные искрение слова благодарности за проведённую экскурсию))) Такие путешествия запоминаются на всю жизнь! Наталье огромное спасибо и успехов в дальнейшей учёбе!
9 ноября 2019
Отличная необычная экскурсия! Маршрут проходит прямо среди виноградников в пригороде Вены. Наташа все очень интересно и доступно рассказывает, отвечает на вопросы. Эта экскурсия в первую очередь для тех, кто интересуется виноделием, его традициями, или же хочет открыть для себя Вену с необычной стороны. Заканчивается маршрут в симпатичном местечке, где можно продегустировать местные вина и кухню.
18 сентября 2019
12 сентября мы взяли экскурсию Вена и Вино с Натальей. Заранее списались, у меня было несколько особенных просьб,в экскурсии участвовали пожилые люди. Наталья составила специальный план, даже попросила перенести время начала экскурсии, чтобы удовлетворить все наши запросы и пожелания. Сказать, что мы были в восторге - это ничего не сказать. ПОТРЯСАЮЩЕ! Это была действительно ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия. Наталья - человек очень любящий Вену, хорошо разбирающийся и понимающий в теме экскурсии, проживающий по истине с вами все эмоции которые вы чувствуете,. Очень терпелива, выдержана и тактична. Море восторга!
5 мая 2019
Также как и многие посетители экскурсии ничего не знали про Австрийское вино. Наталья очень подробно и увлекательно рассказала все основы виноделия в Австрии, показала виноградники и кафе выходного дня на виноградниках - Бушеншанки. Большое спасибо за новую информацию и отличную дегустацию)))
12 апреля 2019
Спасибо большое Наташе за экскурсию. Мы про австрийское вино знали очень мало, хотя и готовились заранее к поездке. После информации на экскурсии поняли, что почти ничего не знали. Она владеет всей свежей информацией, законами страны по вину, знает про другие регионы Австрии. А к нам она отнеслась совсем хорошо, учитывая, что один из нас перенес операцию на позвоночник 4 месяца назад, она спланировала удобный маршрут, уменьшив по нашей просьбе расстояние. Она, узнав, что в предыдущий вечер мы уже сами посетили самый знаменитый хойригер, повела нас в Мюллер, который нас тоже покорил. Первоначально Наташа пошла нам навстречу и согласилась поменять день экскурсии на удобный для нас, но которого не было в плане. За все это спасибо. Рекомендуем
8 апреля 2019
Прекрасная экскурссия!!! Всем рекомендуем! Выбирайте любую экскурссию с Наталией! Из трех гидов, что были у нас-это лучший! Прекрасные виды и очень содержательное и ненавязчивое общение! Спасибо огромное!
10 марта 2019
Познавательно. Ранее не были знакомы с австрийскими винами, не очень они популярны.
Теперь имеем представление. Спасибо
13 ноября 2018
Наталья очень приятный и позитивный человек. В день экскурсии на Вену , вопреки солнечному прогнозу погоды,спустился довольно густой туман, что нисколько не смутило профессионала своего дела: она тут же немного выдоизменила маршрут и мы смогли насладиться прогулкой в осеннем лесу а далее и потрясающими видами виноградников в романтичной дымке. так же Наталья выбрала очень атмосферный хойригер, гле подобранные ей вина к обеду были стопроцентным попаданием, завершившим этот прекрасный день! В общем, всем настоятельно рекомендую эту экскурсию!
Павел
26 августа 2018
Очень классная прогулка у нас получилась! Наташа нас провела через 1 хоригер, который нам наливал Блау Бургундер со своими известными мясными шариками, и 2 бушеншанга. В одном мы не задержались, т.к. поздновато начали экскурсию, но во втором мы испытали истинное гастрономическое удовольствие. Отличные вина - нефильтрованная биодинамика купаж (Natural Гмиштатц), Рислинг и Грюнер Вельтринер со склона, где стоит сам бушеншанг, но лучше всего был Пино Нуар. И все это под свежайшие закуски. Наташа очень хорошо подготовлена, много рассказывает про процесс создания вина местными виноделами, про жизнь местных жителей. Прогулка была интересной, с замечательными видами со склонов гор на Вену. Рекомендую для любителей вина.
1 июля 2018
Экскурсия была подарком мужу и сыну. Вернулись счастливые, довольные экскурсией и очарованные гидом. Спасибо, Наташа! Отдельная благодарность за индивидуальный тур в неплановый день.
Ещё 3 отзыва

Наташа проводит ещё 1 экскурсию

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