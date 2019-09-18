13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Вена и вино

Прогулка в венские виноградники
Вена — единственная в мире столица, которая может похвастаться собственным производством вина.

Этот малоизвестный факт, незаслуженно обделенный вниманием путешественников, делает винный тур способом познакомиться с неожиданной стороной города.

Вы познакомитесь с традициями местного виноделия в аутентичном месте, на склонах гор возле виноградников, и откроете для себя совершенно новую красоту Вены вдали от городской суеты.
5
13 отзывов
Вена и вино
Вена и вино
Вена и вино

Описание экскурсии

Виноделие и Вена

Более 600 гектаров виноградников расположились в границах города на склонах гор Венского леса. Вы узнаете о традициях виноделия в Вене, восходящих ко временам основания города и продолжающим жить по сей день. Сегодня около 640 виноделов ежегодно производят 2,5 миллиона литров вина, помогая жителям Вены создавать атмосферу уюта и аристократической размеренности. Погрузить вас в эту атмосферу и есть задача экскурсии.

Очарование винных лавок

Главная изюминка прогулки — возможность продегустировать местное вино в аутентичной обстановке, так называемых уличных «винных лавках», расположившихся прямо на склонах гор тут же возле виноградников. Вас ожидают изумительные виды на Вену в окружении холмов, усаженных виноградниками, и отдых на свежем воздухе вдали от туристических толп и вечно спешащих горожан, который зарядит вас энергией и хорошим настроением.

В зимний сезон (с декабря по февраль), когда на склоны ложится снег, особый шарм прогулке придаёт тишина спящей природы и пустынные заснеженные склоны, у подножия которых продолжает бурлить жизнь метрополии.

Описание маршрута

Вы можете выбрать один из двух вариантов маршрута в зависимости от ваших предпочтений. Длина обоих маршрутов составляет около 10 км.

Туристический маршрут

Минимум усилий и максимум впечатлений — таков девиз этого маршрута. Мы поднимемся на автобусе на популярную среди туристов вершину Каленберг (высота 484 м) и оттуда начнём спуск в город по склонам, усаженным виноградниками.

Традиционный маршрут

Этот малоизвестный среди туристов маршрут погрузит вас в атмосферу традиционных прогулок на природе. Мы начнём прогулку в небольшой деревушке у подножия вершины Леопольдсберг. На въезде деревню путников встречает старый винодельческий пресс, напоминая о многовековой традиции венского виноделия. Мы поднимемся через живописную долину небольшого лесного ручья, пройдём по лесной тропинке, которая выведет нас на склоны виноградников, и затем начнём спуск в Вену.

В весенне-летний сезон (с апреля по октябрь) при хорошей погоде мы сможем посетить одну из винных лавок и попробовать местные сорта вина. Возможность посещения винной лавки зависит от сезонного графика работы — в весенне-летний сезон, как правило, с четверга по воскресенье после полудня. При заказе экскурсии на остальные дни недели (понедельник-среда), в качестве альтернативы можно будет посетить уютный винный ресторан с летней террасой, где вы также сможете заказать и попробовать местные вина.

Организационные детали

  • Длина маршрута: около 10 км.
  • Лучшее время года для прогулки: с апреля по октябрь
  • Маршрут рассчитан на людей всех возрастов и любой физической формы.
  • Форма одежды свободная, обувь без каблука.
  • Дегустация вина и заказ блюд в стоимость экскурсии не входят и оплачивается отдельно.
  • Место встречи с гидом и место завершения прогулки: ст. м. Heiligenstadt

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наташа
Наташа — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 6 часов
Провела экскурсии для 151 туриста
Приветствую, дорогие путешественники! Меня зовут Наташа. Я в Вене уже 5 лет. Здесь я учусь на факультете философии Венского университета, а в свободное от учёбы время разведываю новые велосипедные и пешеходные
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маршруты в Вене и окрестностях. В Вене я ценю больше всего уникальное сочетание природы и городской среды, которые не встретишь больше ни в одной мировой столице. Знали ли вы, что 50% территории города занимают парки и леса? Убедиться в этом я приглашаю вас на своих прогулках.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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12 сентября мы взяли экскурсию Вена и Вино с Натальей. Заранее списались, у меня было несколько особенных просьб,в экскурсии участвовали пожилые люди. Наталья составила специальный план, даже попросила перенести время
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начала экскурсии, чтобы удовлетворить все наши запросы и пожелания. Сказать, что мы были в восторге - это ничего не сказать. ПОТРЯСАЮЩЕ! Это была действительно ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия. Наталья - человек очень любящий Вену, хорошо разбирающийся и понимающий в теме экскурсии, проживающий по истине с вами все эмоции которые вы чувствуете,. Очень терпелива, выдержана и тактична. Море восторга!

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И
Спасибо большое Наташе за экскурсию. Мы про австрийское вино знали очень мало, хотя и готовились заранее к поездке. После информации на экскурсии поняли, что почти ничего не знали. Она владеет
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всей свежей информацией, законами страны по вину, знает про другие регионы Австрии. А к нам она отнеслась совсем хорошо, учитывая, что один из нас перенес операцию на позвоночник 4 месяца назад, она спланировала удобный маршрут, уменьшив по нашей просьбе расстояние. Она, узнав, что в предыдущий вечер мы уже сами посетили самый знаменитый хойригер, повела нас в Мюллер, который нас тоже покорил. Первоначально Наташа пошла нам навстречу и согласилась поменять день экскурсии на удобный для нас, но которого не было в плане. За все это спасибо. Рекомендуем

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Павел
Очень классная прогулка у нас получилась! Наташа нас провела через 1 хоригер, который нам наливал Блау Бургундер со своими известными мясными шариками, и 2 бушеншанга. В одном мы не задержались,
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т. к. поздновато начали экскурсию, но во втором мы испытали истинное гастрономическое удовольствие. Отличные вина - нефильтрованная биодинамика купаж (Natural Гмиштатц), Рислинг и Грюнер Вельтринер со склона, где стоит сам бушеншанг, но лучше всего был Пино Нуар. И все это под свежайшие закуски. Наташа очень хорошо подготовлена, много рассказывает про процесс создания вина местными виноделами, про жизнь местных жителей. Прогулка была интересной, с замечательными видами со склонов гор на Вену. Рекомендую для любителей вина.

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Ю
Наталья очень приятный и позитивный человек. В день экскурсии на Вену, вопреки солнечному прогнозу погоды,спустился довольно густой туман, что нисколько не смутило профессионала своего дела: она тут же немного выдоизменила
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маршрут и мы смогли насладиться прогулкой в осеннем лесу а далее и потрясающими видами виноградников в романтичной дымке. так же Наталья выбрала очень атмосферный хойригер, гле подобранные ей вина к обеду были стопроцентным попаданием, завершившим этот прекрасный день! В общем, всем настоятельно рекомендую эту экскурсию!

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И
Прекрасно! Ощущения от проведённого вечера настолько позитивны, что хочется поделиться ими со своими близкими и друзьями!: Красивые пейзажи, абсолютно новая для нас терминология винодельчества, heuriger с древними корнями в 150
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лет, люди встретившие нас и конечно же ВИНО))) А что касается гида Натальи-это просто отдельные искрение слова благодарности за проведённую экскурсию))) Такие путешествия запоминаются на всю жизнь! Наталье огромное спасибо и успехов в дальнейшей учёбе!

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И
Отличная необычная экскурсия! Маршрут проходит прямо среди виноградников в пригороде Вены. Наташа все очень интересно и доступно рассказывает, отвечает на вопросы. Эта экскурсия в первую очередь для тех, кто интересуется виноделием, его традициями, или же хочет открыть для себя Вену с необычной стороны. Заканчивается маршрут в симпатичном местечке, где можно продегустировать местные вина и кухню.
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