Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

Дворец Бельведер как зеркало венского характера

Бельведер - не просто очередной барочный дворец

5
2 отзыва
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Бельведер — не просто очередной барочный дворец.

Его стратегическое расположение, связь с историческими событиями и — самое важное — произведения искусства в его галереях способны раскрыть внимательному зрителю разные грани сегодняшней Вены.

Прогулявшись по его галереям вы поймёте почему именно Вена и культурный центр Европы, и признанная столица музыки, и место рождения психоанализа, и плавильный котел культур Запада и Востока, и прочие и прочие.
Дворец Бельведер как зеркало венского характера
Дворец Бельведер как зеркало венского характера
Дворец Бельведер как зеркало венского характера
Дворец Бельведер как зеркало венского характера
Дворец Бельведер как зеркало венского характера
Дворец Бельведер как зеркало венского характера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Бельведер — не просто очередной барочный дворец. Его стратегическое расположение, связь с историческими событиями и — самое важное — произведения искусства в его галереях способны раскрыть внимательному зрителю разные грани сегодняшней Вены. Прогулявшись по его галереям вы поймёте почему именно Вена и культурный центр Европы, и признанная столица музыки, и место рождения психоанализа, и плавильный котел культур Запада и Востока, и прочие и прочие.
Средневековые алтарные изображения расскажут о моральных установках этой исторически католической страны, а «характерные головы» Мессершмидта раскроют нам первоисточник традиции внимательного отношения к физическим проявлениям движений души.
У залитых золотом работ Густава Климта «Юфидь» и «Поцелуй» мы попытаемся понять особенности венского отношения к вопросам женской сексуальности, а нервическая беспокойность портретов Эгона Шиле даст нам ответ на вопрос, почему именно этот город стал местом рождения психоанализа.
Можно соглашаться или нет с утверждением, что произведения искусства способны передавать особый «дух места». Ведь часто дело в личных интерпретациях. Но, если вы готовы попытаться, то вместе мы сможем вглядеться в знаковые полотна и через них приблизится к пониманию специфического менталитета венцев.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги музейного гида-искусствоведа
Что не входит
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: У входа в Верхний Бельведер
Завершение: Верхний Бельведер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
15 окт 2019
Хотели ещё раз выразить Юлии свою признательность и благодарность за проведенное с нами время. Мы затрудняемся сказать какая экскурсия понравилась нам больше — в Бельведере или в Музее истории Искусства. Всё невероятно интересно и безгранично захватывающе. Юлия погружает вас в особую атмосферу в любом музее у любой картины и вы совсем не замечаете, как пролетают два, три, четыре (!) часа, а это само по себе искусство и о многом говорит. В следующий раз — только к Юлии!
A
17 мая 2019
Благодарим нашего гида Юлию за нестандартную и познавательную экскурсию. Долго спорили вчера про роль маркетинга в создании шедевров)) Столько пищи для размышлений мы давно не привозили из путешествия!! Обязательно приедем ещё!

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