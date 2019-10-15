Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

Бельведер — не просто очередной барочный дворец. Его стратегическое расположение, связь с историческими событиями и — самое важное — произведения искусства в его галереях способны раскрыть внимательному зрителю разные грани сегодняшней Вены. Прогулявшись по его галереям вы поймёте почему именно Вена и культурный центр Европы, и признанная столица музыки, и место рождения психоанализа, и плавильный котел культур Запада и Востока, и прочие и прочие.

Средневековые алтарные изображения расскажут о моральных установках этой исторически католической страны, а «характерные головы» Мессершмидта раскроют нам первоисточник традиции внимательного отношения к физическим проявлениям движений души.

У залитых золотом работ Густава Климта «Юфидь» и «Поцелуй» мы попытаемся понять особенности венского отношения к вопросам женской сексуальности, а нервическая беспокойность портретов Эгона Шиле даст нам ответ на вопрос, почему именно этот город стал местом рождения психоанализа.

Можно соглашаться или нет с утверждением, что произведения искусства способны передавать особый «дух места». Ведь часто дело в личных интерпретациях. Но, если вы готовы попытаться, то вместе мы сможем вглядеться в знаковые полотна и через них приблизится к пониманию специфического менталитета венцев.