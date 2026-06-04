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Индивидуальная
до 8 чел.
Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль на окраине Вены
Рассмотреть интерьеры летней резиденции монархов и узнать о секретах красоты императрицы Сиси
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€225 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровищница Габсбургов
Откройте для себя сокровища истории в самом сердце Вены. Экскурсия в Сокровищницу Габсбургов - это путешествие сквозь века
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов
Узнайте о величии Габсбургов в Хофбурге. Погрузитесь в историю через артефакты, доспехи и музыкальные инструменты. Это путешествие в сердце Вены
Начало: На площади In der Burg
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€460 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Отличная экскурсия. Прекрасное знание материала.
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Т
Нам очень повезло познакомиться с этим очаровательной женщиной: Леночка не просто прекрасный экскурсовод, но она еще и внимательный, заботливый, обаятельный,
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М
экскурсия великолепная. Гид Елена прекрасный рассказчик, мы в восторге. Рекомендуем!
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Мы с друзьями получили большое удовольствие от экскурсии по летней резиденции Габсбургов с Еленой. поразили глубокое знание материала, дегкость подачи
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O
Получила огромное удовольствие от прогулки по дворцу и парку в сопровождении Елены. Весь процесс был прекрасно организован, начиная от назначения
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Отличная экскурсия! Елена знает не только официальные факты, но и множество интересных деталей из жизни императорской семьи. Мы прошли по
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И
Нам очень понравилась экскурсия по дворцу. Елена - прекрасный рассказчик, в ее сопровождении время пролетело мгновенно.
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А
Мы посетили Шенбрунн в сопровождении Елены, и это было лучшим решением! Елена прекрасный экскурсовод, очень интресно и вовлекательно рассказала историю
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Побывали во дворце Шёнбрунн и остались довольны экскурсией, которую очень профессионально провела для нас Елена. Великолепный рассказчик - нам был
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Д
Елена провела отличную экскурсию: интересно, живо и без лишней «воды». Всё было хорошо организовано, маршрут продуман, подача лёгкая и понятная. Узнали много нового, время пролетело незаметно. Спасибо Елене — видно, что человек любит своё дело. Рекомендуем.
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Всего 40 отзывов в Вене в категории "Императорский склеп в церкви Капуцинов"
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Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Императорский склеп в церкви Капуцинов»
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Сейчас в Вене в категории "Императорский склеп в церкви Капуцинов" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 460. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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