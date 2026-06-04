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Императорский склеп в церкви Капуцинов – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Императорский склеп в церкви Капуцинов» в Вене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль на окраине Вены
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль на окраине Вены
Рассмотреть интерьеры летней резиденции монархов и узнать о секретах красоты императрицы Сиси
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€225 за всё до 8 чел.
Сокровищница Габсбургов
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровищница Габсбургов
Откройте для себя сокровища истории в самом сердце Вены. Экскурсия в Сокровищницу Габсбургов - это путешествие сквозь века
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов
Узнайте о величии Габсбургов в Хофбурге. Погрузитесь в историю через артефакты, доспехи и музыкальные инструменты. Это путешествие в сердце Вены
Начало: На площади In der Burg
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€460 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Сокровищница Габсбургов
Отличная экскурсия. Прекрасное знание материала.
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Т
Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль на окраине Вены
Нам очень повезло познакомиться с этим очаровательной женщиной: Леночка не просто прекрасный экскурсовод, но она еще и внимательный, заботливый, обаятельный,
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легкий в общении человек. Мы не только узнавали, смотрели, восхищались, но и получали массу советов и пожеланий. Спасибо большое. ОЧЕНЬ рекомендуем!

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М
Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль на окраине Вены
экскурсия великолепная. Гид Елена прекрасный рассказчик, мы в восторге. Рекомендуем!
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Luba
Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль на окраине Вены
Мы с друзьями получили большое удовольствие от экскурсии по летней резиденции Габсбургов с Еленой. поразили глубокое знание материала, дегкость подачи
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и увлекательные подробности с которыми нас познакомила Елена. Рекомендуем эту экскурсию всем туристам решившим посетить Вену. и обязательно с Еленой. точно не пожалеете!

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O
Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль на окраине Вены
Получила огромное удовольствие от прогулки по дворцу и парку в сопровождении Елены. Весь процесс был прекрасно организован, начиная от назначения
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времени и места встречи, до самой экскурсии. Елена увлечена историей, любит свою работу, имеет огромный багаж знаний по теме, преподносит информацию интересно, с акцентами на детали.
Особую благодарность хочу выразить за рекомендации по проведению досуга в Вене. При содействии Елены я попала на великолепный концерт в камерном зале (сама бы туда никогда не попала) и съела один из самых вкусных в моей жизни штруделей.
Однозначно рекомендую Елену, получите удовольствие от общения и будете очарованы Веной.

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Элеонора
Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль на окраине Вены
Отличная экскурсия! Елена знает не только официальные факты, но и множество интересных деталей из жизни императорской семьи. Мы прошли по
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залам без скучной очереди, всё было организовано чётко. Рассказ о Франце Иосифе и Сисси был настолько захватывающим, что время пролетело незаметно. Очень понравилось, что Елена отвечала на все вопросы и создала очень тёплую, дружескую атмосферу. Всем, кто хочет оживить историю, — настоятельно рекомендую!

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И
Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль на окраине Вены
Нам очень понравилась экскурсия по дворцу. Елена - прекрасный рассказчик, в ее сопровождении время пролетело мгновенно.
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А
Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль на окраине Вены
Мы посетили Шенбрунн в сопровождении Елены, и это было лучшим решением! Елена прекрасный экскурсовод, очень интресно и вовлекательно рассказала историю
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этого места! Рекомендую взять экскурсию от Елены, так вы сможете не просто посмотреть резиденцию, но узнать много нового и погрузиться в жизнь времен Габсбургов!

Мы посетили Шенбрунн в сопровождении Елены, и это было лучшим решением! Елена прекрасный экскурсовод, очень интресно
Мы посетили Шенбрунн в сопровождении Елены, и это было лучшим решением! Елена прекрасный экскурсовод, очень интресно
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Владимир
Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль на окраине Вены
Побывали во дворце Шёнбрунн и остались довольны экскурсией, которую очень профессионально провела для нас Елена. Великолепный рассказчик - нам был
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подан очень интересный и увлекательный материал. Мы готовы воспользоваться её услугами и в следующий раз, если подвернётся случай. Большое ей за это спасибо и низкий поклон.

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Д
Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль на окраине Вены
Елена провела отличную экскурсию: интересно, живо и без лишней «воды». Всё было хорошо организовано, маршрут продуман, подача лёгкая и понятная. Узнали много нового, время пролетело незаметно. Спасибо Елене — видно, что человек любит своё дело. Рекомендуем.
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Всего 40 отзывов в Вене в категории "Императорский склеп в церкви Капуцинов"

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Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Императорский склеп в церкви Капуцинов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль на окраине Вены;
  2. Сокровищница Габсбургов;
  3. Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов.
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Хофбург;
  2. Музей истории искусств;
  3. Венская опера;
  4. Венская ратуша;
  5. Музей Леопольда;
  6. Собор Святого Стефана;
  7. Шёнбрунн;
  8. Венский лес;
  9. Исторический музей;
  10. Музей современного искусства.
Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2026
Сейчас в Вене в категории "Императорский склеп в церкви Капуцинов" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 460. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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