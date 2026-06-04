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времени и места встречи, до самой экскурсии. Елена увлечена историей, любит свою работу, имеет огромный багаж знаний по теме, преподносит информацию интересно, с акцентами на детали.

Особую благодарность хочу выразить за рекомендации по проведению досуга в Вене. При содействии Елены я попала на великолепный концерт в камерном зале (сама бы туда никогда не попала) и съела один из самых вкусных в моей жизни штруделей.

Однозначно рекомендую Елену, получите удовольствие от общения и будете очарованы Веной.