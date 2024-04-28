1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
Погрузитесь в мир корон, скипетров и мантий. Узнайте, как символы власти отражают человеческие ценности и иерархию общества
Начало: перед входом в музей
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровищница Габсбургов в Вене: Имперские регалии и сокровища Бургундии
Откройте для себя сокровища истории в самом сердце Вены. Экскурсия в Сокровищницу Габсбургов - это путешествие сквозь века
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
Отправиться за историческими, религиозными и социальными инсайтами в сокровищницу Хофбурга
Начало: У входа в сокровищницу
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 апреля 2024Лилия - прекрасный и талантливый рассказчик. Ее можно слушать и слушать часами, потому что истории древности переплетаются с современностью. Она
- ННаталия7 августа 2023Благодарны Юлии за ее глубочайшее понимание истории искусств. Без этого посещение сокровищницы было бы просто разглядыванием предметов. Юлия сделала из этого увлекательную историю.
- ССветлана21 апреля 2023Лилия отличный гид! Просто кладезь интереснейшей информации. Два часа пролетели незаметно. Построение экскурсии и подача информации были абсолютно логичными и
- VVladyslav28 февраля 2023Всё прошло отлично, остались довольны. Всё по плану и согласно нашим продпочтениям.
- ЕЕлена5 января 2020Экскурсия очень понравилась. Увлекательно, с большим знанием материала. Юля, очень большой молодец, всем рекомендуют
- еелена22 ноября 2019Юлия, огромное спасибо за интереснейшую экскурсию! Мы в восторге!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Императорская сокровищница»
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