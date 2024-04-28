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гармоничными, очень хотелось ещё слушать и слушать. Было очень много информации и о сокровищах, и о Габсбургах и о самой стране. Мы так же узнали много и об Ордене Золотого Руна и с подсказки Лилии смогли потом самостоятельно посетить места, связанные с ним, и не только. Очень рекомендую эту экскурсию и Лилию и тем, кто знаком с историей Австрии и тем, кто считает себя дилетантом. Лилия, огромное вам спасибо!