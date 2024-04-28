Императорская сокровищница – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Императорская сокровищница» в Вене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
Погрузитесь в мир корон, скипетров и мантий. Узнайте, как символы власти отражают человеческие ценности и иерархию общества
Начало: перед входом в музей
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.
Сокровищница Габсбургов
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Сокровищница Габсбургов в Вене: Имперские регалии и сокровища Бургундии
Откройте для себя сокровища истории в самом сердце Вены. Экскурсия в Сокровищницу Габсбургов - это путешествие сквозь века
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.
Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
Индивидуальная
2 часа
Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
Отправиться за историческими, религиозными и социальными инсайтами в сокровищницу Хофбурга
Начало: У входа в сокровищницу
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Сокровищница Габсбургов
    Лилия - прекрасный и талантливый рассказчик. Ее можно слушать и слушать часами, потому что истории древности переплетаются с современностью. Она
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    не просто глубоко знает историю, Лилия гораздо глубже изучает все особенности и детали, чем обычный гид, - она мыслитель, который подвергает сомнению устоявшиеся концепции и ищет свои ответы на вопросы истории. Кроме того, Лилия очень ориентирована на то, чтобы предугадать желания своих слушателей, и это поразительно, потому что она точно знает, что нам надо.

  • Н
    Наталия
    7 августа 2023
    Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
    Благодарны Юлии за ее глубочайшее понимание истории искусств. Без этого посещение сокровищницы было бы просто разглядыванием предметов. Юлия сделала из этого увлекательную историю.
  • С
    Светлана
    21 апреля 2023
    Сокровищница Габсбургов
    Лилия отличный гид! Просто кладезь интереснейшей информации. Два часа пролетели незаметно. Построение экскурсии и подача информации были абсолютно логичными и
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    гармоничными, очень хотелось ещё слушать и слушать. Было очень много информации и о сокровищах, и о Габсбургах и о самой стране. Мы так же узнали много и об Ордене Золотого Руна и с подсказки Лилии смогли потом самостоятельно посетить места, связанные с ним, и не только. Очень рекомендую эту экскурсию и Лилию и тем, кто знаком с историей Австрии и тем, кто считает себя дилетантом. Лилия, огромное вам спасибо!

  • V
    Vladyslav
    28 февраля 2023
    Сокровищница Габсбургов
    Всё прошло отлично, остались довольны. Всё по плану и согласно нашим продпочтениям.
  • Е
    Елена
    5 января 2020
    Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
    Экскурсия очень понравилась. Увлекательно, с большим знанием материала. Юля, очень большой молодец, всем рекомендуют
  • е
    елена
    22 ноября 2019
    Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
    Юлия, огромное спасибо за интереснейшую экскурсию! Мы в восторге!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Императорская сокровищница»

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  1. Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
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  3. Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Императорская сокровищница" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 280. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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