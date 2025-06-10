Дворцовый комплекс Шенбрунн

Дворец Шенбрунн в Вене – прекрасный памятник дворцового барочного искусства. «Венский Версаль» – так раньше называли его венцы.

Летняя резиденция монаршей семьи Габсбургов, дворцовый комплекс Шенбрунн в Вене насчитывает 185 гектар! В декабре 1996 года международная организация ЮНЕСКО занесла весь комплекс Шенбрунна в Список мирового культурного наследия.
Дворцовый комплекс Шенбрунн
Дворцовый комплекс Шенбрунн
Дворцовый комплекс Шенбрунн
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Описание экскурсии

Дворец Шенбрунн: Исторический Памятник

Дворец Шенбрунн в Вене — это великолепный памятник барочной архитектуры, который когда-то называли "Венским Версалем". Он служил летней резиденцией монаршей семьи Габсбургов и представляет собой грандиозный комплекс площадью 185 гектаров.

В декабре 1996 года дворец был включен в "Список мирового культурного наследия" ЮНЕСКО. Это творение многих мастеров, включая зодчего Бернарда Фишера фон Эрлаха и итальянских мастеров Мартинелли и Николя Пакасси, впечатляет своим великолепием и историей.

Архитектурные Достижения

Дворец насчитывает 1500 залов, которые использовались венским двором, иногда насчитывающим более тысячи человек. С 18 века дворец служил летней резиденцией, и сегодня доступны для посещения 40 залов. Здесь музицировал юный Моцарт, проводились блестящие приемы, а также останавливался Наполеон Бонапарт.

Экскурсия по Дворцу

Экскурсия по дворцу состоит из нескольких частей:

  1. Посещение залов: Вы можете выбрать между 20 или 40 залами. Каждый зал хранит свою уникальную историю. Например, Ореховый зал предназначался для аудиенций у Императора Франца Иосифа и оформлен из дорогого орехового дерева.
  2. Каретный Двор: Здесь представлены старинные экипажи в барочном и рококо стилях. Особое внимание заслуживает карета Императрицы Марии Терезии, известная своим богатым убранством и изумительной резьбой.
  3. Посещение парка: Парк Шенбрунна включает в себя архитектурные ансамбли, такие как римские развалины и глориетта.

Дополнительные Возможности

Также доступны дополнительные мероприятия:

  • Штрудель-Шоу: На ваших глазах будет приготовлен венский штрудель, и вы сможете стать участником этого процесса.
  • Шенбрунн для детей: Специальные экскурсии для детей, которые можно заказать дополнительно.

Венский Штрудель: Традиции и История

История венского штруделя уходит корнями в далекое прошлое. Слово "штрудель" пришло из английского языка и изначально использовалось для обозначения сладких десертов. Рецепт штруделя пришел из Турции в Венгрию, где местные повара стали известны своим мастерством.

Первое упоминание о венском штруделе с яблоками датируется 1827 годом, благодаря Анне Дорн. Рецепт включает в себя мелко нарезанные кислые яблоки, смешанные с панировочной крошкой, изюмом и корицей.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец
  • Колоннада Глориетта
  • Музей карет
  • Парковые достопримечательности
  • Римские развалины Шенбрунна
  • Павильон с источником
  • Фонтан Нептуна
  • Фонтан Обелиск
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Штрудель-шоу (по заявке + 50 евро дополнительно)
  • Шенбрунн для самых маленьких (по заявке + 50 евро дополнительно),
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шенбрунн, центральные ворота, между колоннами
Завершение: Дворец Шенбрунн
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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