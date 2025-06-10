Летняя резиденция монаршей семьи Габсбургов, дворцовый комплекс Шенбрунн в Вене насчитывает 185 гектар! В декабре 1996 года международная организация ЮНЕСКО занесла весь комплекс Шенбрунна в Список мирового культурного наследия.
Описание экскурсии
Дворец Шенбрунн: Исторический Памятник
Дворец Шенбрунн в Вене — это великолепный памятник барочной архитектуры, который когда-то называли "Венским Версалем". Он служил летней резиденцией монаршей семьи Габсбургов и представляет собой грандиозный комплекс площадью 185 гектаров.
В декабре 1996 года дворец был включен в "Список мирового культурного наследия" ЮНЕСКО. Это творение многих мастеров, включая зодчего Бернарда Фишера фон Эрлаха и итальянских мастеров Мартинелли и Николя Пакасси, впечатляет своим великолепием и историей.
Архитектурные Достижения
Дворец насчитывает 1500 залов, которые использовались венским двором, иногда насчитывающим более тысячи человек. С 18 века дворец служил летней резиденцией, и сегодня доступны для посещения 40 залов. Здесь музицировал юный Моцарт, проводились блестящие приемы, а также останавливался Наполеон Бонапарт.
Экскурсия по Дворцу
Экскурсия по дворцу состоит из нескольких частей:
- Посещение залов: Вы можете выбрать между 20 или 40 залами. Каждый зал хранит свою уникальную историю. Например, Ореховый зал предназначался для аудиенций у Императора Франца Иосифа и оформлен из дорогого орехового дерева.
- Каретный Двор: Здесь представлены старинные экипажи в барочном и рококо стилях. Особое внимание заслуживает карета Императрицы Марии Терезии, известная своим богатым убранством и изумительной резьбой.
- Посещение парка: Парк Шенбрунна включает в себя архитектурные ансамбли, такие как римские развалины и глориетта.
Дополнительные Возможности
Также доступны дополнительные мероприятия:
- Штрудель-Шоу: На ваших глазах будет приготовлен венский штрудель, и вы сможете стать участником этого процесса.
- Шенбрунн для детей: Специальные экскурсии для детей, которые можно заказать дополнительно.
Венский Штрудель: Традиции и История
История венского штруделя уходит корнями в далекое прошлое. Слово "штрудель" пришло из английского языка и изначально использовалось для обозначения сладких десертов. Рецепт штруделя пришел из Турции в Венгрию, где местные повара стали известны своим мастерством.
Первое упоминание о венском штруделе с яблоками датируется 1827 годом, благодаря Анне Дорн. Рецепт включает в себя мелко нарезанные кислые яблоки, смешанные с панировочной крошкой, изюмом и корицей.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец
- Колоннада Глориетта
- Музей карет
- Парковые достопримечательности
- Римские развалины Шенбрунна
- Павильон с источником
- Фонтан Нептуна
- Фонтан Обелиск
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Штрудель-шоу (по заявке + 50 евро дополнительно)
- Шенбрунн для самых маленьких (по заявке + 50 евро дополнительно),