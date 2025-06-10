Дворец Шенбрунн в Вене – прекрасный памятник дворцового барочного искусства. «Венский Версаль» – так раньше называли его венцы. Летняя резиденция монаршей семьи Габсбургов, дворцовый комплекс Шенбрунн в Вене насчитывает 185 гектар! В декабре 1996 года международная организация ЮНЕСКО занесла весь комплекс Шенбрунна в Список мирового культурного наследия.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Дворец Шенбрунн: Исторический Памятник

Дворец Шенбрунн в Вене — это великолепный памятник барочной архитектуры, который когда-то называли "Венским Версалем". Он служил летней резиденцией монаршей семьи Габсбургов и представляет собой грандиозный комплекс площадью 185 гектаров.

В декабре 1996 года дворец был включен в "Список мирового культурного наследия" ЮНЕСКО. Это творение многих мастеров, включая зодчего Бернарда Фишера фон Эрлаха и итальянских мастеров Мартинелли и Николя Пакасси, впечатляет своим великолепием и историей.

Архитектурные Достижения

Дворец насчитывает 1500 залов, которые использовались венским двором, иногда насчитывающим более тысячи человек. С 18 века дворец служил летней резиденцией, и сегодня доступны для посещения 40 залов. Здесь музицировал юный Моцарт, проводились блестящие приемы, а также останавливался Наполеон Бонапарт.

Экскурсия по Дворцу

Экскурсия по дворцу состоит из нескольких частей:

Посещение залов: Вы можете выбрать между 20 или 40 залами. Каждый зал хранит свою уникальную историю. Например, Ореховый зал предназначался для аудиенций у Императора Франца Иосифа и оформлен из дорогого орехового дерева. Каретный Двор: Здесь представлены старинные экипажи в барочном и рококо стилях. Особое внимание заслуживает карета Императрицы Марии Терезии, известная своим богатым убранством и изумительной резьбой. Посещение парка: Парк Шенбрунна включает в себя архитектурные ансамбли, такие как римские развалины и глориетта.

Дополнительные Возможности

Также доступны дополнительные мероприятия:

Штрудель-Шоу: На ваших глазах будет приготовлен венский штрудель, и вы сможете стать участником этого процесса.

На ваших глазах будет приготовлен венский штрудель, и вы сможете стать участником этого процесса. Шенбрунн для детей: Специальные экскурсии для детей, которые можно заказать дополнительно.

Венский Штрудель: Традиции и История

История венского штруделя уходит корнями в далекое прошлое. Слово "штрудель" пришло из английского языка и изначально использовалось для обозначения сладких десертов. Рецепт штруделя пришел из Турции в Венгрию, где местные повара стали известны своим мастерством.

Первое упоминание о венском штруделе с яблоками датируется 1827 годом, благодаря Анне Дорн. Рецепт включает в себя мелко нарезанные кислые яблоки, смешанные с панировочной крошкой, изюмом и корицей.