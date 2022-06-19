Если бы не любовь мужчин императорского дома Габсбургов к охоте, то не видать нам всемирного наследия ЮНЕСКО, как своих ушей. Согласно легенде, у императора Матиаса в далеком XVII столетии во время галопирования за дикой фауной леса закончилась во фляге вода. Слез тогда с коня и поковылял, страдая от подагры, искать родник в лесу. И что вы думаете? Нашёл! Испил водицы и воскликнул: «Ах, до чего прекрасен источник!» Дворец, который построили недалеко от этого места, назвали Schönbrunn.
Сегодня мы посетим императорскую дачу Schönbrunn. В Вене два важных дворца и, что интересно, они находятся на одной оси. В XIX столетии трудолюбивый император Франц-Иосиф каждое утро по одной и той же улице уезжал в Шенбрунн, а вечером возвращался во дворец Хофбург. Но не будем отвлекаться.
Так чем же примечателен «Прекрасный источник» и зачем нам нужно туда ехать? Отберу для вас «сливки»:
✅Дворец, в котором лучше всего в Европе сохранилась роскошь эпохи рококо;
✅Огромный парк с разнообразными павильонами, цветниками, зелеными коридорами и беседками;
✅Двухсотлетняя история страны, запечатанная во фресках, мраморных бюстах, мебели и предметах личного пользования во дворце, начиная от королевы Марии-Терезии и заканчивая последним императором Карлом, с изгнанием которого из Австрии закончилась шестисотлетняя история династии;
✅Самый старый зоопарк мира, заложенный императором — масоном Францем-Штефаном Лотрингеном, под завязку наполненный разнообразным зверьем. Несколько лет подряд ZOO Schönbrunn получает медали, как лучший зоопарк Европы;
✅Розарий и шоу штруделя в старинной кухне двора, детский музей, цокот копыт лошадок, запряженных в повозки, уснувшие императорские кареты в музее Wagenburg — все манит, привлекает и никого не оставляет равнодушным.
Так чего же вы ждёте? Мы отправляемся на экскурсию!
По понедельникам 10:00,по вторникам 14:00,по четвергам 10:00
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия
Аудио гид-система
Что не входит
Билеты
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам 10:00,по вторникам 14:00,по четвергам 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Marianna — ваш гид в Вене
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