По понедельникам 10:00,по вторникам 14:00,по четвергам 10:00

Если бы не любовь мужчин императорского дома Габсбургов к охоте, то не видать нам всемирного наследия ЮНЕСКО, как своих ушей. Согласно легенде, у императора Матиаса в далеком XVII столетии во время галопирования за дикой фауной леса закончилась во фляге вода. Слез тогда с коня и поковылял, страдая от подагры, искать родник в лесу. И что вы думаете? Нашёл! Испил водицы и воскликнул: «Ах, до чего прекрасен источник!» Дворец, который построили недалеко от этого места, назвали Schönbrunn.

Сегодня мы посетим императорскую дачу Schönbrunn. В Вене два важных дворца и, что интересно, они находятся на одной оси. В XIX столетии трудолюбивый император Франц-Иосиф каждое утро по одной и той же улице уезжал в Шенбрунн, а вечером возвращался во дворец Хофбург. Но не будем отвлекаться.

Так чем же примечателен «Прекрасный источник» и зачем нам нужно туда ехать? Отберу для вас «сливки»:

✅Дворец, в котором лучше всего в Европе сохранилась роскошь эпохи рококо;

✅Огромный парк с разнообразными павильонами, цветниками, зелеными коридорами и беседками;

✅Двухсотлетняя история страны, запечатанная во фресках, мраморных бюстах, мебели и предметах личного пользования во дворце, начиная от королевы Марии-Терезии и заканчивая последним императором Карлом, с изгнанием которого из Австрии закончилась шестисотлетняя история династии;

✅Самый старый зоопарк мира, заложенный императором — масоном Францем-Штефаном Лотрингеном, под завязку наполненный разнообразным зверьем. Несколько лет подряд ZOO Schönbrunn получает медали, как лучший зоопарк Европы;

✅Розарий и шоу штруделя в старинной кухне двора, детский музей, цокот копыт лошадок, запряженных в повозки, уснувшие императорские кареты в музее Wagenburg — все манит, привлекает и никого не оставляет равнодушным.

Так чего же вы ждёте? Мы отправляемся на экскурсию!