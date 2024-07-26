Тайное Общество Моцарта (сокращенно ТОМ) уже много лет собирает версии смерти великого композитора.
Недавно нам подбросили новые улики! Но нужны люди с незаурядным и критическим взглядом на жизнь и с "не
Недавно нам подбросили новые улики! Но нужны люди с незаурядным и критическим взглядом на жизнь и с "не
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание квеста
Приветствую вас! Обществу "ТОМ", оно же Тайное Общество Моцарта, нужны мотивированные смельчаки. Мы предлагаем активное участие в незабываемой приключение, знакомство с Веной XVIII века, а так же легенды и тайные улочки. Уже с первых минут вы в Игре! От участников ожидаем хорошее настроение, жажду новых знаний, желание оставить свой след в истории. Если вам нравится квестить, играть, проявлять свою смекалку и вы хотите помочь ТОМ в разгадке смерти Моцарта, то мы вас ждём на квесте. По желанию квест проводится на английском или немецком языках. Важная информация: Квест проходит по центру Вены. При желании сложность можно повысить, но тогда будьте готовы дойти до конца и справиться с самыми трудными заданиями и загадками!
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр Вены
- Хофбург
- Собор святого Штефана
- Чумная колонна
- Дом Моцарта
- Дом Масонов
- Тайные улочки и многое другое
Где начинаем и завершаем?
Начало: Stephansplatz 8A около Аптеки
Завершение: Хофбург
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Квест подойдёт как детям с родителями
- Так и взрослым путешественникам
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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