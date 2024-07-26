Тайное Общество Моцарта (сокращенно ТОМ) уже много лет собирает версии смерти великого композитора.Недавно нам подбросили новые улики! Но нужны люди с незаурядным и критическим взглядом на жизнь и с "не

замыленным глазом", способные сопоставить факты и задуматься, а прав ли Пушкин? На сколько виновен Сальери? Где и с кем Моцарт провёл последние месяцы жизни? Кто он, тот самый Черный человек? Причастны ли масоны? Вас ждут неожиданные открытия и, конечно, приятные призы.

Описание квеста

Приветствую вас! Обществу "ТОМ", оно же Тайное Общество Моцарта, нужны мотивированные смельчаки. Мы предлагаем активное участие в незабываемой приключение, знакомство с Веной XVIII века, а так же легенды и тайные улочки. Уже с первых минут вы в Игре! От участников ожидаем хорошее настроение, жажду новых знаний, желание оставить свой след в истории. Если вам нравится квестить, играть, проявлять свою смекалку и вы хотите помочь ТОМ в разгадке смерти Моцарта, то мы вас ждём на квесте. По желанию квест проводится на английском или немецком языках. Важная информация: Квест проходит по центру Вены. При желании сложность можно повысить, но тогда будьте готовы дойти до конца и справиться с самыми трудными заданиями и загадками!