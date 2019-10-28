Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

Секреты власти в Имперской Сокровищнице

В залах венской Императорской Сокровищницы можно не просто увидеть воочию великолепные короны, скипетры, мантии и флаги

5
3 отзыва
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В залах венской Императорской Сокровищницы можно не просто увидеть воочию великолепные короны, скипетры, мантии и флаги.

Тут можно прочувствовать, как конструируется сам декорум власти – на примере артефактов и параллелей с сегодняшними реалиями.
Секреты власти в Имперской Сокровищнице
Секреты власти в Имперской Сокровищнице
Секреты власти в Имперской Сокровищнице
Секреты власти в Имперской Сокровищнице
Секреты власти в Имперской Сокровищнице
Секреты власти в Имперской Сокровищнице
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Описание

Что общего между императорами и «новыми русскими» из 90-х, как вообще были придуманы короны, и чем средневековые законы похожи на рекомендации гламурных журналов? Ответы именно на эти вопросы будут давать нам короны и мантии, жезлы и орнаты, хранящиеся сегодня в залах древней Имперской Сокровищницы.
Мы увидим корону Священной Римской империи, трон-колыбель Наполеона II, Священный Грааль и орнаты орденов почившей ныне империи. Каждый из этих артефактов расскажет нам важные и очень интересные вещи о себе и о наших представлениях об образе "очень важной персоны".
Мы проанализируем символику короны Австрийской империи и увидим, разберемся, чем именно был скипетр в начале своей исторической карьеры и увидим доказательства того, что интерес к историческому маскараду — вовсе не примена нашего времени. И, конечно, мы не обойдет стороной религиозные реликвии — плат Вероники, зуб Иоанна Крестителя и частицы Креста.
Каждая из музейных регалий воплощает ценности и представления об иерархии общества, а многие их них базируются на наших подсознательных установках. Вы убедитесь в этом сами во время нашей интерактивной экскурсии по Имперской Сокровищнице.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги музейного гида
Что не входит
  • Входные билеты: стандартный билет – 12 евро посетители до 19 лет – бесплатно пенсионеры
  • Студенты – 9 евро
Место начала и завершения?
Hofburg, Schweizerhof, 1010 Wien
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 09:00 - 17:30, кроме вторника
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
S
28 окт 2019
Спасибо за столь интересную экскурсию. Все было отлично!
Н
11 окт 2019
Это просто фантастическая экскурсия по Сокровищнице!! Очень необычно и очень познавательно! Мы не устаём благодарить Вас, Юлия!!! Удачи и успехов Вам во всем! Нина и Василий
Z
30 июня 2019
Юлия произвела на нас очень сильное впечатление своими знаниями, своей харизмой, тем, как она обращается с русским языком и, конечно, что и как она рассказывает и про искусство и про неискусство. Очень заражает ее страстность, очень вдохновляет ее стремление к познанию. Музей с ней — настоящий храм искусства! Жанна и Александр

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