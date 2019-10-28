Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

Что общего между императорами и «новыми русскими» из 90-х, как вообще были придуманы короны, и чем средневековые законы похожи на рекомендации гламурных журналов? Ответы именно на эти вопросы будут давать нам короны и мантии, жезлы и орнаты, хранящиеся сегодня в залах древней Имперской Сокровищницы.

Мы увидим корону Священной Римской империи, трон-колыбель Наполеона II, Священный Грааль и орнаты орденов почившей ныне империи. Каждый из этих артефактов расскажет нам важные и очень интересные вещи о себе и о наших представлениях об образе "очень важной персоны".

Мы проанализируем символику короны Австрийской империи и увидим, разберемся, чем именно был скипетр в начале своей исторической карьеры и увидим доказательства того, что интерес к историческому маскараду — вовсе не примена нашего времени. И, конечно, мы не обойдет стороной религиозные реликвии — плат Вероники, зуб Иоанна Крестителя и частицы Креста.

Каждая из музейных регалий воплощает ценности и представления об иерархии общества, а многие их них базируются на наших подсознательных установках. Вы убедитесь в этом сами во время нашей интерактивной экскурсии по Имперской Сокровищнице.