Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста

Присоединяйтесь к нашей экскурсии по Вене, чтобы исследовать уникальные улочки, пронизанные магическими символами и загадочными рассказами.

Помимо этого, мы изучим основные достопримечательности города, приправив прогулку элементами квеста для большего интереса.
4.5
2 оценки
Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста
Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста
Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Что вас ожидает:

  • Собор св. Штефана
  • Дом Моцарта
  • Ложе Масонов
  • Дом с фреской корова в очках
  • Старая Ратуша
  • Часы Анкер
  • Местное чудовище Базилик
  • Тайна Церкви Иезуитов
  • Легенда о Дереве с Гвоздями
  • Городские часы Анкер
  • Хофбург
  • Опера
  • Чумная Колонна
  • Легенда о поистине императорском Лакомстве-Кайзершман

Описание квеста

Магия и тайны Вены

Приглашаем вас присоединиться к захватывающему путешествию по волшебной Вене! На этой уникальной групповой обзорной экскурсии вы окунетесь в атмосферу самого прекрасного и загадочного города, где каждый уголок пронизан магией истории. Вас ждут увлекательные прогулки по венским улочкам, наполненные магическими символами и загадочными историями. Элементы квеста придадут нашей прогулке уникальную «перчинку» и сделают каждый момент незабываемым и захватывающим. Кроме того, вы познакомитесь с главными достопримечательностями Вены, окунувшись в ее богатое культурное наследие и величественную архитектуру. Вместе мы исследуем и узнаем все, что делает Вену таким уникальным и прекрасным местом на карте мира. Важная информация:• Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Ежедневно

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Собор св. Штефана
  • Дом Моцарта
  • Ложе Масонов
  • Дом с фреской корова в очках
  • Старая Ратуша
  • Часы Анкер
  • Местное чудовище Базилик
  • Тайна Церкви Иезуитов
  • Легенда о Дереве с Гвоздями
  • Городские часы Анкер
  • Хофбург
  • Опера
  • Чумная Колонна
  • Легенда о поистине императорском Лакомстве-Кайзершман
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты
Место начала и завершения?
Rotenturmstrasse 29
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
В
15 мая 2024
v
28 апр 2024

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