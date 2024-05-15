Присоединяйтесь к нашей экскурсии по Вене, чтобы исследовать уникальные улочки, пронизанные магическими символами и загадочными рассказами.
Помимо этого, мы изучим основные достопримечательности города, приправив прогулку элементами квеста для большего интереса.
Помимо этого, мы изучим основные достопримечательности города, приправив прогулку элементами квеста для большего интереса.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что вас ожидает:
- Собор св. Штефана
- Дом Моцарта
- Ложе Масонов
- Дом с фреской корова в очках
- Старая Ратуша
- Часы Анкер
- Местное чудовище Базилик
- Тайна Церкви Иезуитов
- Легенда о Дереве с Гвоздями
- Городские часы Анкер
- Хофбург
- Опера
- Чумная Колонна
- Легенда о поистине императорском Лакомстве-Кайзершман
Описание квеста
Магия и тайны ВеныПриглашаем вас присоединиться к захватывающему путешествию по волшебной Вене! На этой уникальной групповой обзорной экскурсии вы окунетесь в атмосферу самого прекрасного и загадочного города, где каждый уголок пронизан магией истории. Вас ждут увлекательные прогулки по венским улочкам, наполненные магическими символами и загадочными историями. Элементы квеста придадут нашей прогулке уникальную «перчинку» и сделают каждый момент незабываемым и захватывающим. Кроме того, вы познакомитесь с главными достопримечательностями Вены, окунувшись в ее богатое культурное наследие и величественную архитектуру. Вместе мы исследуем и узнаем все, что делает Вену таким уникальным и прекрасным местом на карте мира. Важная информация:• Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор св. Штефана
- Дом Моцарта
- Ложе Масонов
- Дом с фреской корова в очках
- Старая Ратуша
- Часы Анкер
- Местное чудовище Базилик
- Тайна Церкви Иезуитов
- Легенда о Дереве с Гвоздями
- Городские часы Анкер
- Хофбург
- Опера
- Чумная Колонна
- Легенда о поистине императорском Лакомстве-Кайзершман
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты
Место начала и завершения?
Rotenturmstrasse 29
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
15 мая 2024
v
victor
28 апр 2024
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