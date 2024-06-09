Полный впечатлений день в Вене На ваш выбор — посещение:

Музей истории искусств, • Бельведер, • Альбертина, • Коллекция австрийской миллиардерши Хайди Хортен, • Краеведческий музей Вены. В каждом музее вы откроете для себя что-то особенное. Познакомитесь с творчеством великих художников: Брейгель, Вермеер, Рембрандт, Веласкес, Дюрер, Климт. После вас ждет обзорная экскурсия в центре города по самым интересным достопримечательностям:.

Музей истории искусств, • Бельведер, • Альбертина, • Коллекция австрийской миллиардерши Хайди Хортен, • Краеведческий музей Вены. В каждом музее вы откроете для себя что-то особенное. Познакомитесь с творчеством великих художников: Брейгель, Вермеер, Рембрандт, Веласкес, Дюрер, Климт. После вас ждет обзорная экскурсия в центре города по самым интересным достопримечательностям:.

Хофбург, • Собор св. Штефана с подъемом на крышу, •,Чумная колонна, • Часы Анкер, • Мозаика «Тайная Вечеря» в Церкви Миноритов, • Бульвар Ринг, • Парламент, • Венский Университет, • Венская Опера, • Площадь героев, • Памятник Марии Терезии.