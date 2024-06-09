Наше культурное путешествие начнется с посещения нескольких музеев Вены. Каждый из них — сокровищница художественных шедевров. Вы ознакомитесь с полотнами Брейгера, Климта, Рембрандта и других выдающихся творцов. После мы отправимся на обзорную прогулку по центру города. Я познакомлю вас с главными достопримечательностями и расскажу интересные факты.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Крыша собора св. Штефана (вид на город) по желанию
- Собор св. Штефана
- Чумная колонна
- Бульвар Ринг
- Сад Роз
- Испанская школа верховой езды
- Романтические дворики
- Дворец Хофбург
- Собор св. Петра
- Часы Анкер
- Площадь Героев
- Венский Университет
- Музеи на ваш выбор
Описание экскурсии
Полный впечатлений день в Вене На ваш выбор — посещение:
Музей истории искусств, • Бельведер, • Альбертина, • Коллекция австрийской миллиардерши Хайди Хортен, • Краеведческий музей Вены. В каждом музее вы откроете для себя что-то особенное. Познакомитесь с творчеством великих художников: Брейгель, Вермеер, Рембрандт, Веласкес, Дюрер, Климт. После вас ждет обзорная экскурсия в центре города по самым интересным достопримечательностям:.
Музей истории искусств, • Бельведер, • Альбертина, • Коллекция австрийской миллиардерши Хайди Хортен, • Краеведческий музей Вены. В каждом музее вы откроете для себя что-то особенное. Познакомитесь с творчеством великих художников: Брейгель, Вермеер, Рембрандт, Веласкес, Дюрер, Климт. После вас ждет обзорная экскурсия в центре города по самым интересным достопримечательностям:.
Хофбург, • Собор св. Штефана с подъемом на крышу, •,Чумная колонна, • Часы Анкер, • Мозаика «Тайная Вечеря» в Церкви Миноритов, • Бульвар Ринг, • Парламент, • Венский Университет, • Венская Опера, • Площадь героев, • Памятник Марии Терезии.
ежедневно.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крыша собора св. Штефана (вид на город) по желанию
- Собор св. Штефана
- Чумная колонна
- Бульвар Ринг
- Сад Роз
- Испанская школа верховой езды
- Романтические дворики
- Дворец Хофбург
- Собор св. Петра
- Часы Анкер
- Площадь Героев
- Венский Университет
- Музеи на ваш выбор
Что включено
- Гайд по ресторанам и кафе
- Рекомендации от Инсайдера
- 1 поездка на такси
- По желанию экскурсия проводится на английском или немецком языках
Что не входит в цену
- Входные билеты: 19-21€ - стоимость для взрослого, обычно до 19 лет - бесплатный вход в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Rotenturmstrasse 29
Завершение: Rotenturmtrasse 29
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Огромных очередей в венские музеи нет, но уточните у гида, возможно, он приобретёт билеты заранее
- Место встречи на ваше усмотрение, возможно у отеля/или вход в музей, по договорённости
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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