Обзорная Экскурсия по Вене

Наш маршрут охватит главные локации старого города, красивые уголки, роскошные парки и скрытые...

4.9
20 отзывов
Наш маршрут охватит главные локации старого города, красивые уголки, роскошные парки и скрытые улочки.

У вас будет возможность для отдыха, фотографий и мы обязательно загадаем желание у волшебного камня.

Наш маршрут охватит главные локации старого города, красивые уголки, роскошные парки и скрытые улочки.

У вас будет возможность для отдыха, фотографий и мы обязательно загадаем желание у волшебного камня.
Обзорная Экскурсия по Вене
Обзорная Экскурсия по Вене
Обзорная Экскурсия по Вене
Обзорная Экскурсия по Вене
Обзорная Экскурсия по Вене

Что вы увидите 🤩

  • Венская опера
  • Альбертина
  • Хофбург
  • Национальная библиотека
  • Парламент
  • Ратуша
  • Грабен
  • Чумная колонна
  • Собор Святого Штефана

С Веной на «ты»:

  • Вы увидите все знаковые места Вены: собор Святого Стефана с пряничной черепичной крышей, Чумную колонну, церковь святого Августина, картинную галерею Альбертина и зимнюю резиденцию императоров Хофбург. А также узнаете, почему ренессанс Оперы и готика Ратуши «ненастоящие», какое ласковое название местные жители придумали для главного символа города и как долго продолжалась «самая сладкая война» в истории Австрии.

Венские секреты:

    Вы погуляете по знаменитым пешеходным улицам Кольмаркт и Грабен, отыщете легендарные кафе Захер и Демель и узнаете, можно ли есть фиалки на обед и каково на вкус «черное золото». А еще услышите о самой красивой австрийской принцессе Сисси, императоре-долгожителе Франце и композиторах Моцарте и Штраусе. Обещаю: будет весело и интересно!

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-20 человек
    Обзорная Экскурсия
    €20

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги экскурсовода
    Что не входит
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Альбертина плац
    Завершение: По договорённости
    Когда и сколько длится?
    Когда: Понедельник 10.00, Суббота в 15.00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Понедельник 10.00, Суббота в 15.00

    Мария
    Мария
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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