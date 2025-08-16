Погрузитесь в историю и красоту дворца Шёнбрунн без лишних ожиданий.
Посетите 22 шикарных зала под руководством опытного гида и прогуляйтесь по великолепным садам с рассказами о главных достопримечательностях.
Описание билетаУникальный доступ без очередей Посетите дворец и сады Шёнбрунн, минуя очереди, и быстро окунитесь в атмосферу венской истории. Следуйте за лицензированным гидом по роскошным интерьерам, где жила династия Габсбургов, и узнавайте увлекательные истории о Марии Терезии и императорской жизни. Величественные залы дворца Ваш гид проведёт вас через 22 великолепных зала, включая знаменитую Большую галерею и Церемониальный зал, даря полное погружение в жизнь королевской семьи. Прогулка по сказочным садам После дворца вас ждут обширные сады с прекрасными статуями, фонтанами и архитектурными памятниками. Гид расскажет о таких ключевых местах, как римские руины и Глориетта, раскрывая всю красоту и историю Шёнбрунна. Важная информация:
- Не допускается: домашние животные, багаж или большие сумки, рюкзаки.
- Не подходит для: пользователей инвалидных колясок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
- Услуги гида на английском языке
- Доступ в сады и внутренние дворы Шёнбрунна
- Наушники для комфортного прослушивания (для групп от 10 человек)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
58P8+M2M Вена, Австрия
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
16 авг 2025
Мы получили отличный опыт с гидом Леной — дружелюбной, терпеливой и хорошо разбирающейся не только в истории дворца, но и всей страны. Настоятельно рекомендуем.
Я
Яна
1 авг 2024
Нас было около 30 человек, и гид Селин прекрасно справилась с объяснениями об истории дворца. Экскурсия началась вовремя, и нам очень понравился её способ подачи информации о дворце и садах.
М
Матвей
27 июл 2024
Наш гид Майкл был очень дружелюбным и знающим, с большим энтузиазмом рассказывал о дворце и даже делился дополнительными историями о семье Габсбургов. Рекомендуем его и этот тур всем, кто хочет получить максимум от посещения дворца и садов. Обязательно возьмите удобную обувь и планируйте достаточно времени для лучших фотографий
Входит в следующие категории Вены
