Мы пройдём по пяти ключевым локациям фильма и совместим обзорную прогулку с кинолекцией. Я расскажу, почему съёмочная группа выбрала именно эти места. Поделюсь инсайдерскими фактами от австрийских участников съёмок — продюсеров, специалистов по свету и локациям — с которыми мне довелось пообщаться. Вы заглянете за кулисы и точнее поймёте замысел фильма.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вена — культурная столица Европы с музеями, дворцами и классической архитектурой. Но за фасадом имперского величия скрывается другой слой — город романтики, открытый миру благодаря фильму «Перед рассветом». Первая часть трилогии Ричарда Линклейтера с Итаном Хоуком и Жюли Дельпи превратила венские улицы в пространство диалога и откровенности.

Эта экскурсия для тех, кто хочет взглянуть на город глазами режиссёра — и почувствовать себя на съёмочной площадке фильма, который по-прежнему звучит лично и точно. А ещё прекрасная возможность познакомиться с Веной и очароваться ею. Я расскажу вам и о самих достопримечательностях, и о том, какое место они заняли в известном фильме.

Вы увидите:

Maria-Theresien-Platz — пространство между двумя музеями, где начинается фильм

— пространство между двумя музеями, где начинается фильм Вид на Венскую оперу у Альбертины — один из самых узнаваемых ракурсов

у Альбертины — один из самых узнаваемых ракурсов Stadtpark — где снимали ночь героев

— где снимали ночь героев Мост Zollamtssteg — именно сюда они приходят после прибытия в город

— именно сюда они приходят после прибытия в город Kleines Café — камерное кафе, которое любят и местные, и гости Вены

Организационные детали

Эту экскурсию можно провести на английском языке.