Вы уже исходили Хофбург вдоль и поперёк, знаете дворцы и площади Вены, и уже отличаете всех этих Габсбургов?

А хотите увидеть другую Вену? По настоящему старую, загадочную, послушать легенды и поверить в чудеса? А они здесь случались и не раз! Монахи Иезуиты на протяжении веков творили свои секретные дела в Вене. А Масоны до сих пор хранят здесь тайну собора святого Стефана! Мы пойдём по тем местам Вены, которые самостоятельно найти практически не возможно! Скрытые от посторонних глаз дворики и совсем незаметные проходы приведут нас к Чудовищу Василиску и самому бесстрашному пьянице Вены Августину. Мы потеряемся на самой маленькой площади города, а найдёмся в Рождество! Если мы успеем, то Якорные часы споют о самом важном, а стрелочки часов станцуют для Вас танец про две тысячи лет. . Вена полна загадок и неожиданностей! Вас ждут большие приключения и открытия! Давайте вместе поверим в то, что здесь так часто случается, в чудеса!