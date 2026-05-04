Индивидуальная
до 4 чел.
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Экскурсия по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи
Начало: У входа в музей
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Шедевры Музея истории искусств
Путешествие в мир старинных экзотических предметов
Начало: На площади Марии Терезии, около входа в музей исто...
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €187 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вена - это не только классические здания
Музей и Венский университет, «Межгалактический корабль» городские оазисы и дом Хундертвассера
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €600 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая арт-прогулка по творчеству Густава Климта
Понять гений художника через погружение в его жизнь и знакомство с культовыми полотнами
Начало: У входа в дворец Бельведер
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Что такое искусство и зачем оно нужно - в Венский музей истории искусств всей семьёй
Познакомьтесь с шедеврами Венского музея истории искусств. Узнайте, как искусство может вдохновлять и удивлять, независимо от возраста
Начало: У входа в музей
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Хочу еще раз выразить благодарность Юлии за проведённую экскурсию. Даже в меньший срок, чем мы запланировали (в виду нашего опоздания),
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N
Большое спасибо гиду за эту познавательную и интересно составленую экскурсию! Нам очень понравилось.
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Великолепная экскурсия и великолепная Юлия! Вся экскурсия просто на одном дыхании, столько красоты, новой информации, впечатлений. Спасибо большое это восхитительное путешествие сквозь века. Однозначно рекомендую! Если вам за прекрасным, то только Юлией! 🧡
+2
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N
Юлия прекрасный рассказчик со свои мнением с глубокими знаниями. Обращает внимание на те моменты в искуccтве, о которых вообще может и и не задумывался. Профессионал своего дела. Рекомендую.
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Н
Экскурсия превзошла все наши ожидания! Юлия смогла красочно, интересно, профессионально преподнести информацию. На этой экскурсии в Бельведере Юлия раскрыла взаимосвязь истории и искусства. Спасибо большое!
+6
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Юлия отличный экскурсовод, интересно подает материал, очень глубоко продуманы связи прошлого и настоящего в истории искусства. Я получила большое удовольствие от экскурсии! Рекомендую Юлию всем, кто планирует посетить музеи Вены!
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K
Юлия очень грамотная, специалист своего дела. Время пролетело незаметно, всё было очень увлекательно, познавательно. Спасибо огромное!! Всем рекомендую!
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M
Прекрасная экскурсия! Однозначно всем советую! Вы взгляните на искусство с другой стороны❤️
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Потрясающе интересная и очень насыщенная экскурсия по Верхнему и Нижнему Бельведеру. Юлия не давала сухих фактов "родился-учился-умер", вместо этого были
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Это было очень здорово и жутко интересно. Отличное начало для знакомства с австрийцами и Веной. Спасибо!
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Всего 62 отзыва в Вене в категории "Венский музей Карлсплатц"
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Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Венский музей Карлсплатц»
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