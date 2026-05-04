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Венский музей Карлсплатц – экскурсии в Вене

Найдено 5 экскурсий в категории «Венский музей Карлсплатц» в Вене на русском языке, цены от €187. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Экскурсия по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи
Начало: У входа в музей
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €325 за всё до 4 чел.
Шедевры Музея истории искусств
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Шедевры Музея истории искусств
Путешествие в мир старинных экзотических предметов
Начало: На площади Марии Терезии, около входа в музей исто...
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €187 за всё до 9 чел.
Вена - это не только классические здания
Пешая
5.5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Вена - это не только классические здания
Музей и Венский университет, «Межгалактический корабль» городские оазисы и дом Хундертвассера
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €600 за всё до 7 чел.
Большая арт-прогулка по творчеству Густава Климта
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая арт-прогулка по творчеству Густава Климта
Понять гений художника через погружение в его жизнь и знакомство с культовыми полотнами
Начало: У входа в дворец Бельведер
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €440 за всё до 4 чел.
Что такое искусство и зачем оно нужно - в Венский музей истории искусств всей семьёй
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Что такое искусство и зачем оно нужно - в Венский музей истории искусств всей семьёй
Познакомьтесь с шедеврами Венского музея истории искусств. Узнайте, как искусство может вдохновлять и удивлять, независимо от возраста
Начало: У входа в музей
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Екатерина
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Хочу еще раз выразить благодарность Юлии за проведённую экскурсию. Даже в меньший срок, чем мы запланировали (в виду нашего опоздания),
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Юлия успела провести полноценную экскурсию. Материал представлен простым и понятным языком, вся информация изложена структурно и последовательно. Это значительно помогло разобраться истории Австрии, посмотреть под другим углом на жителей, их традиции и ценности. Кроме того, Юлия позитивный и открытый человек, с ней легко и приятно общаться. Время пролетело незаметно.

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N
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Большое спасибо гиду за эту познавательную и интересно составленую экскурсию! Нам очень понравилось.
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Елена
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Великолепная экскурсия и великолепная Юлия! Вся экскурсия просто на одном дыхании, столько красоты, новой информации, впечатлений. Спасибо большое это восхитительное путешествие сквозь века. Однозначно рекомендую! Если вам за прекрасным, то только Юлией! 🧡
Великолепная экскурсия и великолепная Юлия! Вся экскурсия просто на одном дыхании, столько красоты, новой информации, впечатлений.
Великолепная экскурсия и великолепная Юлия! Вся экскурсия просто на одном дыхании, столько красоты, новой информации, впечатлений.
Великолепная экскурсия и великолепная Юлия! Вся экскурсия просто на одном дыхании, столько красоты, новой информации, впечатлений.
Великолепная экскурсия и великолепная Юлия! Вся экскурсия просто на одном дыхании, столько красоты, новой информации, впечатлений.+2
Великолепная экскурсия и великолепная Юлия! Вся экскурсия просто на одном дыхании, столько красоты, новой информации, впечатлений.
Великолепная экскурсия и великолепная Юлия! Вся экскурсия просто на одном дыхании, столько красоты, новой информации, впечатлений.
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N
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Юлия прекрасный рассказчик со свои мнением с глубокими знаниями. Обращает внимание на те моменты в искуccтве, о которых вообще может и и не задумывался. Профессионал своего дела. Рекомендую.
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Н
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Экскурсия превзошла все наши ожидания! Юлия смогла красочно, интересно, профессионально преподнести информацию. На этой экскурсии в Бельведере Юлия раскрыла взаимосвязь истории и искусства. Спасибо большое!
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Экскурсия превзошла все наши ожидания! Юлия смогла красочно, интересно, профессионально преподнести информацию. На этой экскурсии в
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Елена
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Юлия отличный экскурсовод, интересно подает материал, очень глубоко продуманы связи прошлого и настоящего в истории искусства. Я получила большое удовольствие от экскурсии! Рекомендую Юлию всем, кто планирует посетить музеи Вены!
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K
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Юлия очень грамотная, специалист своего дела. Время пролетело незаметно, всё было очень увлекательно, познавательно. Спасибо огромное!! Всем рекомендую!
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M
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Прекрасная экскурсия! Однозначно всем советую! Вы взгляните на искусство с другой стороны❤️
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Анастасия
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Потрясающе интересная и очень насыщенная экскурсия по Верхнему и Нижнему Бельведеру. Юлия не давала сухих фактов "родился-учился-умер", вместо этого были
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отсылки к поп-культуре и жизни австрийцев тогда и сейчас. Особое место в экскурсии было отведено личности Евгения Савойского и его значению в австрийской "мифологии". И это было правда увлекательно! Мы узнали почему произведения искусства представлены в галереях именно в таком порядке, и как это отображает ценности современных венцев. Очень рекомендую! Юлия, спасибо за то что делитесь своим видением 😊 С удовольствием возьму еще одну экскурсию у Юлии в следующий приезд!

Потрясающе интересная и очень насыщенная экскурсия по Верхнему и Нижнему Бельведеру. Юлия не давала сухих фактов
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Asya
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Это было очень здорово и жутко интересно. Отличное начало для знакомства с австрийцами и Веной. Спасибо!
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Всего 62 отзыва в Вене в категории "Венский музей Карлсплатц"

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Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Венский музей Карлсплатц»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность;
  2. Шедевры Музея истории искусств;
  3. Вена - это не только классические здания;
  4. Большая арт-прогулка по творчеству Густава Климта;
  5. Что такое искусство и зачем оно нужно - в Венский музей истории искусств всей семьёй.
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Хофбург;
  2. Музей истории искусств;
  3. Венская опера;
  4. Венская ратуша;
  5. Музей Леопольда;
  6. Собор Святого Стефана;
  7. Шёнбрунн;
  8. Венский лес;
  9. Исторический музей;
  10. Бельведер.
Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2026
Сейчас в Вене в категории "Венский музей Карлсплатц" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 187 до 600. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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