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отсылки к поп-культуре и жизни австрийцев тогда и сейчас. Особое место в экскурсии было отведено личности Евгения Савойского и его значению в австрийской "мифологии". И это было правда увлекательно! Мы узнали почему произведения искусства представлены в галереях именно в таком порядке, и как это отображает ценности современных венцев. Очень рекомендую! Юлия, спасибо за то что делитесь своим видением 😊 С удовольствием возьму еще одну экскурсию у Юлии в следующий приезд!