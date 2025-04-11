Музыкальная Вена - пешеходная экскурсия по центру с посещением Музея Музыки

Музыкальная Вена - пешеходная экскурсия по центру с посещением Музея Музыки
Музыкальная Вена - пешеходная экскурсия по центру с посещением Музея Музыки
Музыкальная Вена - пешеходная экскурсия по центру с посещением Музея Музыки
Ближайшие даты:
11
апр12
апр13
апр14
апр15
апр16
апр17
апр
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Добро пожаловать в мир великих композиторов

Уважаемые гости, приглашаем вас в увлекательное путешествие по местам, где жили и творили выдающиеся композиторы. Вы сможете увидеть дом, в котором жил Иозеф Гайдн. Несмотря на то, что он был беден, как церковная мышь, именно здесь его судьба приняла позитивный поворот.

Знаменитые соседи

В этом же доме жил и Пьетро Метастазио — либреттист таких гениев, как Вивальди, Гендель, Моцарт и Сальери. Он жаловался на холодный венский климат, будучи родом из Рима, но, несмотря на это, остался в Вене до 84 лет, что было довольно необычно в 18 веке.

Трагическая судьба Вивальди

Мы также посетим дом, в котором Вивальди, забытый и больной, покинул этот мир. Его похоронили на кладбище для бедняков, что подчеркивает трагизм его судьбы.

Бетховен и его странствия

Не обойдем вниманием и дома, в которых жил Бетховен. Историки предполагают, что он переезжал от 40 до 80 раз в Вене. Однако его проблемы с квартиросдатчиками были не единственными — он также сталкивался с трудностями в поиске кухарок и экономок.

Моцарт и Сальери: конкуренция и мифы

Конечно, нельзя забыть о Моцарте и Сальери! Мы поговорим о жизни этих композиторов, их соперничестве и развеем множество мифов. Были ли Моцарт и Сальери действительно противниками? Какова была реальная жизнь великого композитора? Эти вопросы ждут своих ответов.

Музей Музыки

Часть нашей экскурсии пройдет в Музее Музыки. Здесь у вас будет уникальная возможность продирижировать Венским Филармоническим оркестром. Интересно, как они отреагируют на ваши способности! Вы также сможете создать свой собственный вальс или, как во времена Моцарта, узнать, как звучит ваше имя в нотах.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по миру музыки и истории!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Вены

История Вены без скучных фактов и дат
Пешая
2 часа
-
5%
352 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Вене
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Завтра в 08:30
13 апр в 08:00
€157€165 за всё до 6 чел.
Музыкальная история Вены
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Музыкальная история Вены: от Бетховена до Штрауса
Приглашаем в увлекательное путешествие по музыкальным достопримечательностям Вены, где история оживает
Начало: Mölker Bastei 8, 1010 Wien
28 апр в 10:00
29 апр в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Вену
На машине
3 часа
33 отзыва
Групповая
до 16 чел.
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Сегодня в 09:00
14 апр в 09:00
€59 за человека