81 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Вена, город с богатым историческим наследием и уникальной культурой, открывает свои двери для тех, кто желает глубже познакомиться с его знаменательными местами.
Эта экскурсия предлагает не просто прогулку по городу, а
Эта экскурсия предлагает не просто прогулку по городу, а
6 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Знакомство с Венской государственной оперой
- 🏰 Посещение императорской резиденции Гофбург
- 🐴 Испанская школа верховой езды
- 🍰 История и дегустация торта Захер
- ⛪ Придворная церковь Св. Августина
- 🏛 Готический собор св. Штефана
Что можно увидеть
- Венская государственная опера
- Императорская резиденция Гофбург
- Швейцарский дворик
- Резиденция президента Австрии
- Испанская школа верховой езды
- Придворная церковь Св. Августина
- Грабен
- Михайловская площадь
- Готический собор св. Штефана
Описание экскурсии
- Мы встретимся со знаменитой венской государственной оперой, зимней императорской резиденцией Гофбург с ее множественными дворцами, площадями и парками.
- Заглянем в швейцарский дворик, который поведает нам тайны императоров Священной Римской империи германской нации, тайны ордена Золотого руна, который существует и поныне с 1430 г.
- Пройдем возле резиденции президента Австрии и, возможно, даже сможем его поприветствовать.
- Испанская школа верховой езды с ее грациозными лошадьми липицанерами празднует в этом году свое 450-летие. Какое «образование» получают здесь белоснежные красавицы-лошади, как они живут и как можно полюбоваться их тренировками и выступлениями — вы узнаете во время экскурсии.
- А также услышите историю знаменитого на весь мир торта Захер, которым, при желании, мы сможем насладиться в сочетании с венским кофе в одной из лучших венских кондитерских.
- Придворная церковь Св. Августина, где венчались многие венценосные представители династии Габсбургов (Наполеон Бонапарт и Мария Луиза, Франц Иосиф и Елизавета (Сисси) и другие) откроет нам свои тайны. Здесь, в серебряных урнах, покоятся сердца 54-х членов семьи Габсбург.
- Средневековая Вена встретит вас на Грабене и Михайловской площади.
- Готический собор св. Штефана (начало постройки 12 век) поразит своей красотой и изяществом.
- Где покоятся представители правящей более 600 лет династии Габсбургов мы тоже узнаем в рамках этой экскурсии.
Итак, начнем! Ее Величество Вена ждет вас!
Организационные детали
Экскурсия может проходить в двух вариантах:
- пешеходная экскурсия (до 2 часов) — 150 евро (от 1 до 6 чел.)
- автомобильно-пешеходная (до 3 часов) — 220 евро (от 1 до 4 чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2496 туристов
Я лицензированный гид по Вене и Австрии, член гильдии гидов Вены, член академии гидов и экономической палаты Австрии. Люблю мою Вену, в которой живу уже 20 лет. Всю прелесть и красоту этого удивительного города хочу передать и вам, мои дорогие путешественники!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 94 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Отличная, бодрая и очень позитивная экскурсия с Лилией. Очень интересно и познавательно! Настоятельно рекомендую и сама планирую еще раз посетить этот чудесный город и прогуляться с Лилией👍🏻. У нас было мало времени пребывания в Вене, многого не успели, о чем очень жалею!!! Спасибо большое!!!
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А
Это было великолепно!
Спасибо за такой интересный рассказ!! Жена у меня с открытым ртом вас слушала и сказала что поедем еще слушать этот бесконечный поток историй)
Маршрут, как оказалось, очень простой. Центр
Спасибо за такой интересный рассказ!! Жена у меня с открытым ртом вас слушала и сказала что поедем еще слушать этот бесконечный поток историй)
Маршрут, как оказалось, очень простой. Центр
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Л
Спасибо за прекрасно проведённое время с Лилией. Прекрасный знающий гид. Очень рекомендуем!
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М
Благодарим за замечательную экскурсию! 🌟
Наш гид оказалась настоящим профессионалом — наполненной знаниями и большой любовью к Австрии и Вене. Благодаря её увлекательному рассказу город открылся для нас с новой стороны. Особенно приятно, что она поделилась отличными советами, где можно вкусно поесть и провести время. Экскурсия прошла легко и интересно, мы получили огромное удовольствие. Рекомендуем от всей души! 💖
Наш гид оказалась настоящим профессионалом — наполненной знаниями и большой любовью к Австрии и Вене. Благодаря её увлекательному рассказу город открылся для нас с новой стороны. Особенно приятно, что она поделилась отличными советами, где можно вкусно поесть и провести время. Экскурсия прошла легко и интересно, мы получили огромное удовольствие. Рекомендуем от всей души! 💖
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Хочу поделиться с вами впечатлениями от экскурсии. Мы путешествовали группой, в которой только 2 туриста уже были знакомы с Веной. Наше путешествие совпало с волной информации о новом вирусе, привезенном
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Т
7 января мы с подругой были на экскурсии «Первое свидание с имперским городом-обзорная экскурсия». В Вене мы были первый раз и город произвел на нас огромное впечатление! Нашим гидом по
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