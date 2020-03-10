81 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  4. Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия

Знакомство с историей, традициями и главными достопримечательностями города

Лилия
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Лилия – ваш гид
Вы познакомитесь с наиболее знаменательными достопримечательностями исторической части города, узнаете историю их создания и их значение для современной жизни пульсирующей метрополии.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии81 отзыв
4.77
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия

Что вас ожидает

  • Мы встретимся со знаменитой венской государственной оперой, зимней императорской резиденцией Гофбург с ее множественными дворцами, площадями и парками.
  • Заглянем в швейцарский дворик, который поведает нам тайны императоров Священной Римской империи германской нации, тайны ордена Золотого руна, который существует и поныне с 1430 г.
  • Пройдем возле резиденции президента Австрии и, возможно, даже сможем его поприветствовать.
  • Испанская школа верховой езды с ее грациозными лошадьми липицанерами празднует в этом году свое 450-летие. Какое «образование» получают здесь белоснежные красавицы-лошади, как они живут и как можно полюбоваться их тренировками и выступлениями — вы узнаете во время экскурсии.
  • А также услышите историю знаменитого на весь мир торта Захер, которым, при желании, мы сможем насладиться в сочетании с венским кофе в одной из лучших венских кондитерских.
  • Придворная церковь св. Августина, где венчались многие венценосные представители династии Габсбургов (Наполеон Бонапарт и Мария Луиза, Франц Иосиф и Елизавета (Сисси) и другие) откроет нам свои тайны. Здесь, в серебряных урнах, покоятся сердца 54-х членов семьи Габсбург.
  • Средневековая Вена встретит вас на Грабене и Михайловской площади.
  • Готический собор св. Штефана (начало постройки 12 век) поразит своей красотой и изяществом.
  • Где покоятся представители правящей более 600 лет династии Габсбургов мы тоже узнаем в рамках этой экскурсии.

Итак, начнем! Ее Величество Вена ждет вас!

Организационные детали

Экскурсия может проходить в двух вариантах:

  • пешеходная экскурсия (до 2 часов) — 150 евро (от 1 до 6 чел.)
  • автомобильно-пешеходная (до 3 часов) — 220 евро (от 1 до 4 чел.)
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лилия
Лилия
Я лицензированный гид по Вене и Австрии, член гильдии гидов Вены, член академии гидов и экономической палаты Австрии. Люблю мою Вену, в которой живу уже 20 лет. Всю прелесть и красоту этого удивительного города хочу передать и вам, мои дорогие путешественники!
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81 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 марта 2020
Хочу поделиться с вами впечатлениями от экскурсии. Мы путешествовали группой, в которой только 2 туриста уже были знакомы с Веной. Наше путешествие совпало с волной информации о новом вирусе, привезенном из Китая. Как оказалось, шума больше, чем вируса. В аэропорту и городе паники нет, равно как и больших китайских групп. Поэтому экскурсией и городом мы наслаждались без суеты.
Гид компактно рассказала нам о главных достопримечательностях города . Информация не энциклопедическая, живая, хорошо запоминающаяся. Узнали также о тонкостях местных сладостей и места, где ими можно полакомиться.
Одним словом, остались довольны. Спасибо, Лилия!
6 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась! Хотя выдалась холодная и промозглая погода в конце января, Лилия провела с нами значительно дольше времени, чем предполагала 2х часовая экскурсия. Когда самостоятельно смотришь на город - это не так интересно, а когда тебе про всё расскажут и покажут что и как - другое дело. Всегда берите экскурсии у лицензированных гидов, таких как Лилия! :)
17 января 2020
7 января мы с подругой были на экскурсии «Первое свидание с имперским городом-обзорная экскурсия» .В Вене мы были первый раз и город произвел на нас огромное впечатление! Нашим гидом по городу была Лилия. Так получилось, что наша экскурсия проходила в вечернее время, но мы нисколько не пожалели. Рассказы Лилии, красивейшие здания и замки, великолепно подсвеченные вечером привели нас в восторг! Лилия — это уникальный гид! Это человек, влюбленный в свой город, в свою профессию. Время, отведенное на экскурсию, пролетело как один миг! Спасибо Лилии за интересно изложенные исторические факты
из жизни страны и города!
6 января 2020
Благодарим Лилию за интересную поездку по Вене!
28 ноября 2019
Вена - очень красивый и величественный город с большой историей. С отличным гидом ты влюбляешься в город вдвойне. Это как раз наш случай. Лилия заразила нас своей любовью к городу. Мы узнали много нового и необычного. Мы ходили целый день и не устали вообще. С Лилией очень комфортно и приятно. Очень советую! Спасибо большое!
25 ноября 2019
Только что вернулись из прекрасного города Вены, где отлично провели время с потрясающим гидом Лилией. Лилия - увлекательно рассказала об истории города, о его жизни сегодня, о всех тех талантливых людях, которые когда либо жили и работали в Вене и оставили свой след в истории. Провела по интересным улочкам исторического центра. Лилия прекрасный собеседник. Она нашла общий язык и с детьми 4х и 8 лет. Также хочу отметить Лилия нам подсказала где нам стоит побывать в первую очередь, где можно отведать австрийской кухни и проникнутся жизнью местных. Сейчас в Вене начался месяц Advent, совсем скоро Рождество и я всем рекомендую побывать в это волшебно-красивое время в Австрии и в Вене. Вена должна быть первой в списке на посещения Европейских столиц! Еще раз большое спасибо Лилии за экскурсию и время, проведенное с нами!
13 ноября 2019
Были в Вене всего два дня. Поэтому автомобильно-пешеходная экскурсия помогла нам больше узнать и посмотреть. Лилия очень интересно и с любовью к городу и стране рассказывала об исторических фактах, отвечала на интересующие нас вопросы, давала рекомендации, куда еще пойти. Воспользовались ее советами. Вена очень понравилась, но приезжать сюда надо не меньше, чем на неделю, чтобы посмотреть еще и страну. Лилии большое спасибо.
30 сентября 2019
Влюблены в город, благодаря Лилии! Приедем еще обязательно!
31 августа 2019
Отличная экскурсия. Информации много, но не настолько, чтобы на следующий день уже ничего не помнить.
Замечательный гид Лилия: не испугалась, как это нередко бывает, двоих незрячих туристов, отлично знает историю, рассказывает очень интересно, разбавляя факты шутками. Помогла нам решить кое-какие "туристические трудности", за что отдельное Спасибо!
16 августа 2019
Все супер! Лилия - отличный рассказчик и человек глубоко преданный своему делу.
Интересный рассказ, интересный маршрут, нескучно было даже 9тилетнему ребёнку, которая шла и внимательно слушала занимательные факты из истории. А в конце ценные рекомендации вкусных ресторанов, мест и маршрутов. И в дополнение, всегда на связи после нашей встречи, Лилия ни разу не отказала в помощи построить интересующий нас маршрут, и ценные напутствия. Спасибо 😊 🙏
Ещё 71 отзыв

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