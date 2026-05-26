81 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

читать дальше уменьшить городу была Лилия. Так получилось, что наша экскурсия проходила в вечернее время, но мы нисколько не пожалели. Рассказы Лилии, красивейшие здания и замки, великолепно подсвеченные вечером привели нас в восторг! Лилия — это уникальный гид! Это человек, влюбленный в свой город, в свою профессию. Время, отведенное на экскурсию, пролетело как один миг! Спасибо Лилии за интересно изложенные исторические факты из жизни страны и города!

7 января мы с подругой были на экскурсии «Первое свидание с имперским городом-обзорная экскурсия». В Вене мы были первый раз и город произвел на нас огромное впечатление! Нашим гидом по