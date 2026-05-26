81 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия

Погрузитесь в великолепие Вены: от венской оперы до секретов Габсбургов. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
Вена, город с богатым историческим наследием и уникальной культурой, открывает свои двери для тех, кто желает глубже познакомиться с его знаменательными местами.

Эта экскурсия предлагает не просто прогулку по городу, а
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путешествие во времени, где каждый уголок рассказывает свою историю. От величественной венской оперы до тайн Габсбургов, от готического собора св. Штефана до легендарного торта Захер.

Участники экскурсии смогут не только увидеть все эти достопримечательности своими глазами, но и узнать множество интересных фактов о них, которые делают Вену поистине уникальным городом

4.9
94 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎭 Знакомство с Венской государственной оперой
  • 🏰 Посещение императорской резиденции Гофбург
  • 🐴 Испанская школа верховой езды
  • 🍰 История и дегустация торта Захер
  • ⛪ Придворная церковь Св. Августина
  • 🏛 Готический собор св. Штефана
Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия
Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия
Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия

Что можно увидеть

  • Венская государственная опера
  • Императорская резиденция Гофбург
  • Швейцарский дворик
  • Резиденция президента Австрии
  • Испанская школа верховой езды
  • Придворная церковь Св. Августина
  • Грабен
  • Михайловская площадь
  • Готический собор св. Штефана

Описание экскурсии

  • Мы встретимся со знаменитой венской государственной оперой, зимней императорской резиденцией Гофбург с ее множественными дворцами, площадями и парками.
  • Заглянем в швейцарский дворик, который поведает нам тайны императоров Священной Римской империи германской нации, тайны ордена Золотого руна, который существует и поныне с 1430 г.
  • Пройдем возле резиденции президента Австрии и, возможно, даже сможем его поприветствовать.
  • Испанская школа верховой езды с ее грациозными лошадьми липицанерами празднует в этом году свое 450-летие. Какое «образование» получают здесь белоснежные красавицы-лошади, как они живут и как можно полюбоваться их тренировками и выступлениями — вы узнаете во время экскурсии.
  • А также услышите историю знаменитого на весь мир торта Захер, которым, при желании, мы сможем насладиться в сочетании с венским кофе в одной из лучших венских кондитерских.
  • Придворная церковь Св. Августина, где венчались многие венценосные представители династии Габсбургов (Наполеон Бонапарт и Мария Луиза, Франц Иосиф и Елизавета (Сисси) и другие) откроет нам свои тайны. Здесь, в серебряных урнах, покоятся сердца 54-х членов семьи Габсбург.
  • Средневековая Вена встретит вас на Грабене и Михайловской площади.
  • Готический собор св. Штефана (начало постройки 12 век) поразит своей красотой и изяществом.
  • Где покоятся представители правящей более 600 лет династии Габсбургов мы тоже узнаем в рамках этой экскурсии.

Итак, начнем! Ее Величество Вена ждет вас!

Организационные детали

Экскурсия может проходить в двух вариантах:

  • пешеходная экскурсия (до 2 часов) — 150 евро (от 1 до 6 чел.)
  • автомобильно-пешеходная (до 3 часов) — 220 евро (от 1 до 4 чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия
Лилия — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2496 туристов
Я лицензированный гид по Вене и Австрии, член гильдии гидов Вены, член академии гидов и экономической палаты Австрии. Люблю мою Вену, в которой живу уже 20 лет. Всю прелесть и красоту этого удивительного города хочу передать и вам, мои дорогие путешественники!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 94 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
82
4
8
3
2
2
1
2
A
Отличная, бодрая и очень позитивная экскурсия с Лилией. Очень интересно и познавательно! Настоятельно рекомендую и сама планирую еще раз посетить этот чудесный город и прогуляться с Лилией👍🏻. У нас было мало времени пребывания в Вене, многого не успели, о чем очень жалею!!! Спасибо большое!!!
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А
Это было великолепно!
Спасибо за такой интересный рассказ!! Жена у меня с открытым ртом вас слушала и сказала что поедем еще слушать этот бесконечный поток историй)
Маршрут, как оказалось, очень простой. Центр
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Вены - один большой исторический памятник, можно с места не сходить, а тыкать пальцем в любую сторону и наш гид сразу рассказывала потрясающую историю!! Хоть экскурсия в описании всего 2 часа, н6о по факту мы провели на ней почти 4 часа!
Еще раз благодарим за глубокое и захватывающее погружение в историю города!!

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Л
Спасибо за прекрасно проведённое время с Лилией. Прекрасный знающий гид. Очень рекомендуем!
Спасибо за прекрасно проведённое время с Лилией. Прекрасный знающий гид. Очень рекомендуем!
Спасибо за прекрасно проведённое время с Лилией. Прекрасный знающий гид. Очень рекомендуем!
Спасибо за прекрасно проведённое время с Лилией. Прекрасный знающий гид. Очень рекомендуем!
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М
Благодарим за замечательную экскурсию! 🌟

Наш гид оказалась настоящим профессионалом — наполненной знаниями и большой любовью к Австрии и Вене. Благодаря её увлекательному рассказу город открылся для нас с новой стороны. Особенно приятно, что она поделилась отличными советами, где можно вкусно поесть и провести время. Экскурсия прошла легко и интересно, мы получили огромное удовольствие. Рекомендуем от всей души! 💖
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Анна
Хочу поделиться с вами впечатлениями от экскурсии. Мы путешествовали группой, в которой только 2 туриста уже были знакомы с Веной. Наше путешествие совпало с волной информации о новом вирусе, привезенном
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из Китая. Как оказалось, шума больше, чем вируса. В аэропорту и городе паники нет, равно как и больших китайских групп. Поэтому экскурсией и городом мы наслаждались без суеты.
Гид компактно рассказала нам о главных достопримечательностях города. Информация не энциклопедическая, живая, хорошо запоминающаяся. Узнали также о тонкостях местных сладостей и места, где ими можно полакомиться.
Одним словом, остались довольны. Спасибо, Лилия!

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Т
7 января мы с подругой были на экскурсии «Первое свидание с имперским городом-обзорная экскурсия». В Вене мы были первый раз и город произвел на нас огромное впечатление! Нашим гидом по
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городу была Лилия. Так получилось, что наша экскурсия проходила в вечернее время, но мы нисколько не пожалели. Рассказы Лилии, красивейшие здания и замки, великолепно подсвеченные вечером привели нас в восторг! Лилия — это уникальный гид! Это человек, влюбленный в свой город, в свою профессию. Время, отведенное на экскурсию, пролетело как один миг! Спасибо Лилии за интересно изложенные исторические факты из жизни страны и города!

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