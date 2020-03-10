81 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Только что вернулись из прекрасного города Вены, где отлично провели время с потрясающим гидом Лилией. Лилия - увлекательно рассказала об истории города, о его жизни сегодня, о всех тех талантливых людях, которые когда либо жили и работали в Вене и оставили свой след в истории. Провела по интересным улочкам исторического центра. Лилия прекрасный собеседник. Она нашла общий язык и с детьми 4х и 8 лет. Также хочу отметить Лилия нам подсказала где нам стоит побывать в первую очередь, где можно отведать австрийской кухни и проникнутся жизнью местных. Сейчас в Вене начался месяц Advent, совсем скоро Рождество и я всем рекомендую побывать в это волшебно-красивое время в Австрии и в Вене. Вена должна быть первой в списке на посещения Европейских столиц! Еще раз большое спасибо Лилии за экскурсию и время, проведенное с нами!