Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇬🇧 английский
Длитель­ность 30 минут
Размер группы 1-4 человека
€95 за экскурсию

Описание экскурсии Путешествие во времени Найдите свой фиакр рядом со всемирно известным собором Святого Стефана и отправляйтесь в Хофбург — бывшую резиденцию правительства во времена монархии Габсбургов. Сегодня этот впечатляющий комплекс служит домом для офисов президента и канцлера Австрийской Республики. Прогулка по Кольцу Проехав по чудесному бульвару «Кольцо», вы увидите здания Музея естественной истории и Музея истории и изящных искусств. На площади между ними возвышается статуя Марии Терезии — единственной женщины-правительницы из династии Габсбургов. Городская жизнь и великие памятники Ваш путь пройдёт мимо австрийского парламента в греческом стиле и величественной Венской ратуши. Площадь перед ней — главное место встреч для жителей города: здесь проходят кинофестивали, рождественские ярмарки и множество других событий. Завершите поездку у собора Святого Стефана, с которого началось ваше захватывающее путешествие.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Собор Святого Стефана

Хофбург

Бульвар «Кольцо»

Музей естественной истории

Музей истории и изящных искусств

Статуя Марии Терезии

Австрийский парламент

Венская ратуша Что включено 30-минутная прогулка на фиакре Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Michaelerplatz, 1010 Wien, Österreich Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 30 минут Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.