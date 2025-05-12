Отправьтесь в путешествие по Старому городу Вены в уютном фиакре. Проедьте мимо величественных дворцов, музеев и знаменитого собора Святого Стефана. Почувствуйте атмосферу императорской роскоши и венского шарма!
Описание экскурсииПутешествие во времени Найдите свой фиакр рядом со всемирно известным собором Святого Стефана и отправляйтесь в Хофбург — бывшую резиденцию правительства во времена монархии Габсбургов. Сегодня этот впечатляющий комплекс служит домом для офисов президента и канцлера Австрийской Республики. Прогулка по Кольцу Проехав по чудесному бульвару «Кольцо», вы увидите здания Музея естественной истории и Музея истории и изящных искусств. На площади между ними возвышается статуя Марии Терезии — единственной женщины-правительницы из династии Габсбургов. Городская жизнь и великие памятники Ваш путь пройдёт мимо австрийского парламента в греческом стиле и величественной Венской ратуши. Площадь перед ней — главное место встреч для жителей города: здесь проходят кинофестивали, рождественские ярмарки и множество других событий. Завершите поездку у собора Святого Стефана, с которого началось ваше захватывающее путешествие.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Святого Стефана
- Хофбург
- Бульвар «Кольцо»
- Музей естественной истории
- Музей истории и изящных искусств
- Статуя Марии Терезии
- Австрийский парламент
- Венская ратуша
Что включено
- 30-минутная прогулка на фиакре
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Michaelerplatz, 1010 Wien, Österreich
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Милана
12 мая 2025
Прекрасная прогулка по Старому городу! Гид оказался идеально информативен — рассказал всё самое интересное и дал насладиться моментом. Было трогательно видеть, как в конце он угостил лошадей морковкой и обнял их.
М
Макар
30 апр 2025
Легко нашли место, всё прошло именно так, как ожидали. Спасибо!
К
Ксения
26 янв 2025
Очень удобная карета, приятная поездка и доброжелательный кучер.
Д
Даниил
22 сен 2024
Замечательно! Гид был очень знающим и с отличным чувством юмора.
