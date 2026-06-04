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укладывается в голове и действительно цепляет. В какой-то момент ловишь себя на том, что начинаешь лучше понимать людей того времени — их поступки, решения, характеры. При этом остаётся пространство для собственных размышлений — это очень ценно. Гид невероятно увлечённая — в самом хорошем смысле. Чувствуется, что ей это по-настоящему важно и интересно. Наша экскурсия длилась почти на полчаса дольше, и только потому, что нам нужно было успеть в другое место. Честно говоря, кажется, что Ольга спокойно ходила бы с нами ещё час.

Оля, спасибо за внимание и искренность