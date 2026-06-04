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Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровищница Габсбургов
Откройте для себя сокровища истории в самом сердце Вены. Экскурсия в Сокровищницу Габсбургов - это путешествие сквозь века
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
Погрузитесь в мир корон, скипетров и мантий. Узнайте, как символы власти отражают человеческие ценности и иерархию общества
Начало: Перед входом в музей
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По Вене с ветерком
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€267 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Детская экскурсия по Музею истории естествознания в Вене
Погрузитесь в мир динозавров или древних людей! Экскурсия в Музее естествознания Вены для детей и взрослых, полная открытий и удивительных фактов
Начало: Около входа в музей
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вена - город рыцарей, легенд и сказок
Вена - это место, где оживают легенды о рыцарях и интригах. Узнайте о подвигах и древних артефактах, которые хранят память о славном прошлом
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
Отправиться за историческими, религиозными и социальными инсайтами в сокровищницу Хофбурга
Начало: У входа в сокровищницу
Завтра в 10:30
3 июл в 10:30
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов
Узнайте о величии Габсбургов в Хофбурге. Погрузитесь в историю через артефакты, доспехи и музыкальные инструменты. Это путешествие в сердце Вены
Начало: На площади In der Burg
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€460 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Что такое искусство и зачем оно нужно - в Венский музей истории искусств всей семьёй
Познакомьтесь с шедеврами Венского музея истории искусств. Узнайте, как искусство может вдохновлять и удивлять, независимо от возраста
Начало: У входа в музей
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€250 за всё до 5 чел.
Квест
до 8 чел.
Квест для взрослых и детей «Моцарт в Вене»
В увлекательном формате с заданиями развенчать мифы о последних годах жизни гения
Начало: Около собора Св. Стефана
20 июл в 08:00
21 июл в 08:00
€250 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Отличная экскурсия. Прекрасное знание материала.
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Т
Спасибо Маше за прекрасно проведенное время! Маша - замечательный экскурсовод, умеет найти моментально подход к ребенку, заинтересовать, объяснить, увлечь. Видно,
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Н
Экскурсия «Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга» с Юлией оказалась одной из самых необычных и интеллектуально насыщенных экскурсий,
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А
Экскурсия произвела сильное впечатление. Информации было много — исторической, глубокой, но подана она так современно и живо, что всё легко
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Ю
Восторг. Честно. Эмоционально, легко, подробно, самое главное показано,самое интересное рассказано. Экскурсия с Лилией пролетела на одном дыхании. Читала, конечно, прежде,
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Т
Спасибо большое Марии за прекрасную экскурсию о первобытных людях! И детям, и их маме было очень интересно. С радостью обратимся к Марии еще, если снова приедем в Вену, так как очень хочется побывать на ее экскурсии про динозавров.
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И
Мария - замечательный экскурсовод, сразу нашла общий язык с первоклассником. Рассказывает захватывающе, задает ребёнку вопросы для закрепления, дает задания. Держит внимание всю экскурсию, что с малышами непросто.
Много интересных фактов, все легко, непринужденно, с юмором. Нам очень понравилось, всем рекомендую Марию.
Много интересных фактов, все легко, непринужденно, с юмором. Нам очень понравилось, всем рекомендую Марию.
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Ю
Великолепная экскурсия! Было очень интересно и познавательно, открыли для себя много нового. Юлия - настоящий профессионал своего дела и замечательный человек. Спасибо огромное!
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И
Однозначно рекомендую к Ольге на экскурсию! На любую, она умеет заинтересовать и подстроится под любую аудиторию. Дети (12 и 8 лет) остались довольны, хотя экскурсия была не совсем для них по возрасту. Но у Ольги получилось сделать ее классной!
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Е
Большое спасибо Ольге за чудесно проведенное время среди роскошных экспонатов сокровищницы!
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Всего 59 отзывов в Вене в категории "Военно-исторический музей"
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Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Военно-исторический музей»
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Сейчас в Вене в категории "Военно-исторический музей" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 130 до 460. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2026 год по теме «Военно-исторический музей», 59 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь