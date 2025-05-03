Погрузитесь в мистическую атмосферу старой Вены! От дворцов и храмов до улочек с тайнами тамплиеров, легендами о мастерах и саркофагом миннезингера.
Узнайте о жизни Моцарта, вдохновитесь его гениальностью и пройдите по улицам сердца Вены, где создавалась история.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииЛегенды, история и дух старого города Со мной вы пройдете по следам великой истории, которые сохранили тот ореол загадочности и мистики, которым так наполнен дух старого города! Экскурсия связана с легендами, историями и с Моцартом. Не заходя в музеи, посмотрим шедевры сакрального искусства, например, Шотландский монастырь, где сохранились старинные элементы, увидим Еврейскую площадь, греческий квартал, дворцы, площадь с самыми красивыми часами, лагерь римских легионеров, а также прикоснемся к истории тамплиеров и масонов. Среди помпезного величественного города вы окажитесь на скрытой от глаз средневековой, колоритной, с настенными фресками улочке. Эксклюзивную информацию о таких местах вам не расскажет ни один путеводитель и получить её можно только из старых книг о Вене. Сердце Вены — это площадь Святого Стефана и Собор Святого Стефана Венский Собор Святого Стефана, а в то время это была маленькая церковь, была воздвигнута в 1137 году, на месте кладбища римского легиона. В начале VI века римские лагеря были сожжены, а кладбище осталось и на его месте решили воздвигнуть церковь. С венским собором связано огромное количество легенд: и служитель церкви Эбенхард, который спас липу, и история любви подмастерья архитектора Пухсбаума к дочери своего мастера, и загадки тамплиеров Вене. Покровительница всех женщин, работающих на хозяйстве у работодателей — Динтсботмадонна оберегает всех женщин, которые приходят поклониться своей защитнице в венский Собор Святого Стефана. На площади Св. Стефана продавали ткань ткачи и пекари свои хлеба. Даже сегодня такие огромные круглые хлеба продают в маленьких колоритных Венских пекарнях. Интересно, что у пекарей меряли хлеб по мерке, которая находится прямо на портале собора и если не совпадал размер, его сажали в деревянную решетку и опускали в Дунай. Вольфганг Амадей Моцарт Великий австрийский гений, безумно обожавший Вену, 4 августа 1782 сочетался браком со своей Констанций в венском соборе. Моцарт жил прямо рядом с собором. Он снимал квартиру практически напротив собора, но в силу высокой квартирной оплаты был вынужден переехать в предместье Вены. Рядом с собором он снимал квартиру практически 3 года и здесь было написано его произведение «Женитьба Фигаро», и именно здесь его посещал Бетховен, Гайдн и батюшка Моцарта — Леопольд. Улицы с невероятной историей На этой же улице в Вене была первая кофейня «Голубая бутылка», основанная Георгием Кульчицким. Это было излюбленное местечко венцев. Если мы пройдемся по этой улице и в конце свернем на Grünangergasse, то окажемся на улице, где в кофейне, за чашечкой кофе, отдыхали и Брамс и Климт и Шуберт. Вот такие интересные городские легенды наполняют улицы Вены. Узнайте больше на экскурсии вместе со мной!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1 часть экскурсии:
- Дворцовый комплекс Хофбург
- Церковь августинцев
- Испанская школа липицианских лошадей
- Дворцовая капелла
- Национальная библиотека
- Собор Святого Стефана
- Церковь Апостола Петра
- Улица Грабен с чумной колонной
- Опера
- Площадь Альбертина
- Церковь Архангела Михаила
- 2 часть экскурсии:
- Квартиры Моцарта
- Множество изумительных двориков
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в музеи.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Albertinaplatz 1, 1010 Wien, у эскалатора
Завершение: Maria-Theresien-Platz
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Vlada
3 мая 2025
Очень понравилось! Из-за плохого самочувствия думала что не смогу долго ходить, но на удивление время пролетело быстро, хотя маршрут был внушительный. Следующий раз - только с Беллой!
И
Инна
19 апр 2025
Экскурсия с Бэллой была интересной и познавательной, были учтены наши пожелания. Наша семья получила большое удовольствие, а также дополнительную информацию о Вене. Большое спасибо
A
Andrey
24 фев 2025
Прекрасная экскурсия от настоящего профессионала. Восемь человек, четверо - подростки. Всем было интересно!
Единственное, не повезло с погодой, но тут не угадаешь:)
Белла, спасибо Вам и до новых встреч 🙌
Единственное, не повезло с погодой, но тут не угадаешь:)
Белла, спасибо Вам и до новых встреч 🙌
А
Анна
8 янв 2025
Невероятно интересная экскурсия с замечательным гидом Беллой!
Очень познавательно и интересно, помимо экскурсии дали вводные куда сходить и что есть!
Восторг!
Очень познавательно и интересно, помимо экскурсии дали вводные куда сходить и что есть!
Восторг!
E
EVGENIIA
24 дек 2024
Замечательный гид, спасибо большое! очень классная, интересная экскурсия, посмотрели рождественский город. Рекомендую
