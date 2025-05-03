Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в мистическую атмосферу старой Вены! От дворцов и храмов до улочек с тайнами тамплиеров, легендами о мастерах и саркофагом миннезингера.



Узнайте о жизни Моцарта, вдохновитесь его гениальностью и пройдите по улицам сердца Вены, где создавалась история. 5 5 отзывов

Описание экскурсии Легенды, история и дух старого города Со мной вы пройдете по следам великой истории, которые сохранили тот ореол загадочности и мистики, которым так наполнен дух старого города! Экскурсия связана с легендами, историями и с Моцартом. Не заходя в музеи, посмотрим шедевры сакрального искусства, например, Шотландский монастырь, где сохранились старинные элементы, увидим Еврейскую площадь, греческий квартал, дворцы, площадь с самыми красивыми часами, лагерь римских легионеров, а также прикоснемся к истории тамплиеров и масонов. Среди помпезного величественного города вы окажитесь на скрытой от глаз средневековой, колоритной, с настенными фресками улочке. Эксклюзивную информацию о таких местах вам не расскажет ни один путеводитель и получить её можно только из старых книг о Вене. Сердце Вены — это площадь Святого Стефана и Собор Святого Стефана Венский Собор Святого Стефана, а в то время это была маленькая церковь, была воздвигнута в 1137 году, на месте кладбища римского легиона. В начале VI века римские лагеря были сожжены, а кладбище осталось и на его месте решили воздвигнуть церковь. С венским собором связано огромное количество легенд: и служитель церкви Эбенхард, который спас липу, и история любви подмастерья архитектора Пухсбаума к дочери своего мастера, и загадки тамплиеров Вене. Покровительница всех женщин, работающих на хозяйстве у работодателей — Динтсботмадонна оберегает всех женщин, которые приходят поклониться своей защитнице в венский Собор Святого Стефана. На площади Св. Стефана продавали ткань ткачи и пекари свои хлеба. Даже сегодня такие огромные круглые хлеба продают в маленьких колоритных Венских пекарнях. Интересно, что у пекарей меряли хлеб по мерке, которая находится прямо на портале собора и если не совпадал размер, его сажали в деревянную решетку и опускали в Дунай. Вольфганг Амадей Моцарт Великий австрийский гений, безумно обожавший Вену, 4 августа 1782 сочетался браком со своей Констанций в венском соборе. Моцарт жил прямо рядом с собором. Он снимал квартиру практически напротив собора, но в силу высокой квартирной оплаты был вынужден переехать в предместье Вены. Рядом с собором он снимал квартиру практически 3 года и здесь было написано его произведение «Женитьба Фигаро», и именно здесь его посещал Бетховен, Гайдн и батюшка Моцарта — Леопольд. Улицы с невероятной историей На этой же улице в Вене была первая кофейня «Голубая бутылка», основанная Георгием Кульчицким. Это было излюбленное местечко венцев. Если мы пройдемся по этой улице и в конце свернем на Grünangergasse, то окажемся на улице, где в кофейне, за чашечкой кофе, отдыхали и Брамс и Климт и Шуберт. Вот такие интересные городские легенды наполняют улицы Вены. Узнайте больше на экскурсии вместе со мной!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? 1 часть экскурсии:

Дворцовый комплекс Хофбург

Церковь августинцев

Испанская школа липицианских лошадей

Дворцовая капелла

Национальная библиотека

Собор Святого Стефана

Церковь Апостола Петра

Улица Грабен с чумной колонной

Опера

Площадь Альбертина

Церковь Архангела Михаила

2 часть экскурсии:

Квартиры Моцарта

Множество изумительных двориков Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Личные расходы

Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Личные расходы

Входные билеты в музеи. Где начинаем и завершаем? Начало: Albertinaplatz 1, 1010 Wien, у эскалатора Завершение: Maria-Theresien-Platz Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 3.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.