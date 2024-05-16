1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Один день в Вене»: погружение в историю
Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом
Начало: На площади Марии Терезии
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
О Вене с любовью
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос...
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Первое свидание с имперским городом Вена: Обзорная экскурсия
Погрузитесь в великолепие Вены: от венской оперы до секретов Габсбургов. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлевтина16 мая 2024Добрый день! Экскурсия очень понравилась, была на ней 15.05. Гид - Мария. Очень интересно, познавательно и легко, с любовью о
- ММария15 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Марией Время пролетело незаметно и очень насыщенно! Спасибо большое Марии. Мы с удовольствием придём к ней еще
- ВВиктория13 мая 2024Очень довольны, что выбрали эту экскурсию и Марию. Именно этого и хотелось в свой первый и единственный пока день в
- ГГалина30 апреля 2024Лилия прекрасный профессионал! Замечательная экскурсия- информативная, яркая и самобытная. Сын-подросток был в восторге. Лилия показала нам не только то, что было заложено в программу экскурсии, но и не туристические потрясающие места. Вена- это любовь с первого посещения!!! Очень рекомендуем Лилию!!!
- MMichael9 апреля 2024Экскурсия прошла на одном дыхание. Лилия отличный гид, поможет и расскажет как сориентироваться, где лучше побывать, провести время.
- ННадежда5 января 2024Лилия прекрастный, эрудированный, интеллигентный рассказчик. Нашла подход и заинтересовала три разных возрастных поколения, от 7 лет до 65. Рассказывала много не только про историю страны, но и чем и как живут современные люди в Вене. Однозначно порекомендую друзьям
- ННадежда23 декабря 2023Мария прекрасный рассказчик и очень приятный человек ❤️ экскурсия очень понравилась
- ДДжамиля21 декабря 2023Мария великолепный гид, прогулка прошла на одном дыхании, спасибо большое!!! 🌹
- ИИнесса31 октября 2023Прекрасная обзорная экскурсия! Мария чудесный экскурсовод, очень позитивный и приятный человек! Нашей семье все очень понравилось. Спасибо!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Церковь Святого Августина»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
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