А Алевтина О Вене с любовью читать дальше Вене. Спасибо за все и за полезные советы. Очень рекомендую, если вы пларируете получить впечатление об имерской Вене. Сразу записалась на другую эскурсию, по дворикам Вены. Так же очень рекомендую, эти экскурсии дополняют друг друга. Мария, спасибо! Влюбили в Вену! Добрый день! Экскурсия очень понравилась, была на ней 15.05. Гид - Мария. Очень интересно, познавательно и легко, с любовью о

М Мария О Вене с любовью Нам очень понравилась экскурсия с Марией Время пролетело незаметно и очень насыщенно! Спасибо большое Марии. Мы с удовольствием придём к ней еще

В Виктория О Вене с любовью читать дальше Вене - легкой, интересной и нескучной прогулки по знаковым местам. Мария, отличная погода и небольшая группа сделали ее незабываемой. Очень понравилось, спасибо! Удачи вам и процветания! Очень довольны, что выбрали эту экскурсию и Марию. Именно этого и хотелось в свой первый и единственный пока день в

Г Галина Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия Лилия прекрасный профессионал! Замечательная экскурсия- информативная, яркая и самобытная. Сын-подросток был в восторге. Лилия показала нам не только то, что было заложено в программу экскурсии, но и не туристические потрясающие места. Вена- это любовь с первого посещения!!! Очень рекомендуем Лилию!!!

M Michael Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия Экскурсия прошла на одном дыхание. Лилия отличный гид, поможет и расскажет как сориентироваться, где лучше побывать, провести время.

Н Надежда Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия Лилия прекрастный, эрудированный, интеллигентный рассказчик. Нашла подход и заинтересовала три разных возрастных поколения, от 7 лет до 65. Рассказывала много не только про историю страны, но и чем и как живут современные люди в Вене. Однозначно порекомендую друзьям

Н Надежда Один день в Вене Мария прекрасный рассказчик и очень приятный человек ❤️ экскурсия очень понравилась

Д Джамиля Один день в Вене Мария великолепный гид, прогулка прошла на одном дыхании, спасибо большое!!! 🌹