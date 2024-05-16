Церковь Святого Августина – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Святого Августина» в Вене на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Один день в Вене
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
133 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Один день в Вене»: погружение в историю
Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом
Начало: На площади Марии Терезии
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
160 за всё до 10 чел.
О Вене с любовью
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
98 отзывов
О Вене с любовью
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос...
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
30 за человека
Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Первое свидание с имперским городом Вена: Обзорная экскурсия
Погрузитесь в великолепие Вены: от венской оперы до секретов Габсбургов. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алевтина
    16 мая 2024
    О Вене с любовью
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась, была на ней 15.05. Гид - Мария. Очень интересно, познавательно и легко, с любовью о
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    Вене. Спасибо за все и за полезные советы. Очень рекомендую, если вы пларируете получить впечатление об имерской Вене. Сразу записалась на другую эскурсию, по дворикам Вены. Так же очень рекомендую, эти экскурсии дополняют друг друга. Мария, спасибо! Влюбили в Вену!

  • М
    Мария
    15 мая 2024
    О Вене с любовью
    Нам очень понравилась экскурсия с Марией Время пролетело незаметно и очень насыщенно! Спасибо большое Марии. Мы с удовольствием придём к ней еще
  • В
    Виктория
    13 мая 2024
    О Вене с любовью
    Очень довольны, что выбрали эту экскурсию и Марию. Именно этого и хотелось в свой первый и единственный пока день в
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    Вене - легкой, интересной и нескучной прогулки по знаковым местам. Мария, отличная погода и небольшая группа сделали ее незабываемой. Очень понравилось, спасибо! Удачи вам и процветания!

  • Г
    Галина
    30 апреля 2024
    Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия
    Лилия прекрасный профессионал! Замечательная экскурсия- информативная, яркая и самобытная. Сын-подросток был в восторге. Лилия показала нам не только то, что было заложено в программу экскурсии, но и не туристические потрясающие места. Вена- это любовь с первого посещения!!! Очень рекомендуем Лилию!!!
  • M
    Michael
    9 апреля 2024
    Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия
    Экскурсия прошла на одном дыхание. Лилия отличный гид, поможет и расскажет как сориентироваться, где лучше побывать, провести время.
  • Н
    Надежда
    5 января 2024
    Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия
    Лилия прекрастный, эрудированный, интеллигентный рассказчик. Нашла подход и заинтересовала три разных возрастных поколения, от 7 лет до 65. Рассказывала много не только про историю страны, но и чем и как живут современные люди в Вене. Однозначно порекомендую друзьям
  • Н
    Надежда
    23 декабря 2023
    Один день в Вене
    Мария прекрасный рассказчик и очень приятный человек ❤️ экскурсия очень понравилась
  • Д
    Джамиля
    21 декабря 2023
    Один день в Вене
    Мария великолепный гид, прогулка прошла на одном дыхании, спасибо большое!!! 🌹
  • И
    Инесса
    31 октября 2023
    Один день в Вене
    Прекрасная обзорная экскурсия! Мария чудесный экскурсовод, очень позитивный и приятный человек! Нашей семье все очень понравилось. Спасибо!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Церковь Святого Августина»

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  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Церковь Святого Августина" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 160. Туристы уже оставили гидам 317 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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