Вы узнаете о развитии города на
Описание экскурсии
Уникальное путешествие по Вене
Что делает этот тур по Вене особенным? Это сочетание виртуальной реальности и увлекательного повествования. Каждая история, которую вы услышите, связана с предыдущей, создавая полноценное путешествие во времени.
Погружение в историю
Вы не столкнетесь со скучными рассказами о памятниках. Вместо этого вы узнаете о развитии города на протяжении веков, о людях, которые его формировали, и о битвах, которые им пришлось вести, чтобы защитить Вену от врагов. Ваша возможность стать свидетелем этих событий будет предоставлена благодаря очкам виртуальной реальности на четырех станциях во время тура.
Три элемента в одном
Этот тур объединяет три ключевых элемента:
- Классический автобусный тур
- Аудиогид
- Виртуальная реальность
Современные технологии
Чтобы насладиться виртуальной реальностью, вам понадобятся ультрасовременные очки. В начале экскурсии вы получите подробные инструкции о том, как правильно их носить. Вам будет предложено смотреть прямо, чтобы очки были откалиброваны с учетом вашего окружения. Мы позаботились о том, чтобы вы чувствовали себя комфортно и не испытывали дискомфорта после каждой остановки в виртуальной реальности.
Маршрут экскурсии
Экскурсия пройдет через три центральных района и множество значимых улиц. Мы начнем с площади Альбертинаплац, расположенной в самом сердце внутреннего города Вены. Затем мы проедем по знаменитой кольцевой дороге, где находятся многие знаковые здания Вены. Автобусная экскурсия продолжится проездом мимо таких важных мест, как Музейный квартал, Нашмаркт и Шварценбергплац, после чего мы вернемся к зданию Оперы и в исходную точку.
Это путешествие оставит у вас незабываемые впечатления и позволит по-новому взглянуть на богатую историю Вены!
Пятница, суббота, воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Альбертина
- Венская опера
- Площадь Героев
- Дворец Хофбург
- Площадь Марии Терезии
- Музей истории искусств
- Музейный квартал
- Венская ратуша
- Бургтеатр
- Венский университет
- Церковь Благодарения Вотивкирхе
- Нашмаркт
- Шварценбергплатц
- Рингштрассе
Что включено
- Транспорт
- Аудиогид
- VR-очки.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Спасибо за бронирование билета! Если у Вас есть вопросы - обращайтесь +436766840432 (Viber/WhatsApp)