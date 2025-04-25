Уникальная VR-экскурсия в комфортабельном микроавтобусе

Что делает эту экскурсию уникальной? VR и повествование. Все мои истории, связаны друг с другом в полноценное путешествие. Вы не услышите скучных историй о памятниках.

Вы узнаете о развитии города на
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протяжении веков, о людях, которые жили, работали и развивали Вену, и о битвах, которые им пришлось вести, чтобы защитить ее от бесчисленных врагов. Вы станете свидетелем событий через наши очки виртуальной реальности на четырех станциях. Такое путешествие Вы никогда не забудете!

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Уникальная VR-экскурсия в комфортабельном микроавтобусе
Уникальная VR-экскурсия в комфортабельном микроавтобусе
Уникальная VR-экскурсия в комфортабельном микроавтобусе
Ближайшие даты:
25
апр26
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апр2
мая3
мая4
мая9
мая
Время начала: 12:00, 14:00, 16:00

Описание экскурсии

Уникальное путешествие по Вене

Что делает этот тур по Вене особенным? Это сочетание виртуальной реальности и увлекательного повествования. Каждая история, которую вы услышите, связана с предыдущей, создавая полноценное путешествие во времени.

Погружение в историю

Вы не столкнетесь со скучными рассказами о памятниках. Вместо этого вы узнаете о развитии города на протяжении веков, о людях, которые его формировали, и о битвах, которые им пришлось вести, чтобы защитить Вену от врагов. Ваша возможность стать свидетелем этих событий будет предоставлена благодаря очкам виртуальной реальности на четырех станциях во время тура.

Три элемента в одном

Этот тур объединяет три ключевых элемента:

  • Классический автобусный тур
  • Аудиогид
  • Виртуальная реальность

Современные технологии

Чтобы насладиться виртуальной реальностью, вам понадобятся ультрасовременные очки. В начале экскурсии вы получите подробные инструкции о том, как правильно их носить. Вам будет предложено смотреть прямо, чтобы очки были откалиброваны с учетом вашего окружения. Мы позаботились о том, чтобы вы чувствовали себя комфортно и не испытывали дискомфорта после каждой остановки в виртуальной реальности.

Маршрут экскурсии

Экскурсия пройдет через три центральных района и множество значимых улиц. Мы начнем с площади Альбертинаплац, расположенной в самом сердце внутреннего города Вены. Затем мы проедем по знаменитой кольцевой дороге, где находятся многие знаковые здания Вены. Автобусная экскурсия продолжится проездом мимо таких важных мест, как Музейный квартал, Нашмаркт и Шварценбергплац, после чего мы вернемся к зданию Оперы и в исходную точку.

Это путешествие оставит у вас незабываемые впечатления и позволит по-новому взглянуть на богатую историю Вены!

Пятница, суббота, воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Альбертина
  • Венская опера
  • Площадь Героев
  • Дворец Хофбург
  • Площадь Марии Терезии
  • Музей истории искусств
  • Музейный квартал
  • Венская ратуша
  • Бургтеатр
  • Венский университет
  • Церковь Благодарения Вотивкирхе
  • Нашмаркт
  • Шварценбергплатц
  • Рингштрассе
Что включено
  • Транспорт
  • Аудиогид
  • VR-очки.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Альбертинаплац 1, Вена
Завершение: Альбертинаплац, 1, Вена
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, суббота, воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Спасибо за бронирование билета! Если у Вас есть вопросы - обращайтесь +436766840432 (Viber/WhatsApp)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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