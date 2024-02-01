3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
Начало: Возле Венского центра туристической информации
«Мы будем передвигаться по городу на комфортабельном микроавтобусе или автобусе и за три часа успеем увидеть все самое значимое в Вене»
Расписание: ПН, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 09:00
Завтра в 12:00
25 ноя в 09:00
€59 за человека
1 час
Индивидуальная
Уникальный VR тур в комфортабельном микроавтобусе
Начало: Альбертинаплац 1 Вена
Расписание: пятница, суббота, воскресенье 12:00, 14:00, 16:00
28 ноя в 12:00
29 ноя в 12:00
от €33 за человека
3 часа
Индивидуальная
Автомобильная обзорная экскурсия по Вене
«На комфортабельном микроавтобусе или автомобиле вы совершите одну из самых зрелищных и содержательных экскурсий по Вене, после которой знакомство с городом уже никак нельзя будет назвать поверхностным»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €221 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 февраля 2024Прекрасная экскурсия! Всё четко, интересно! Валерий - профессионал своего дела! ОЧЕНЬ рекомендуем!!!
- ЛЛюбовь15 ноября 2023Экскурсия с Валерием нам очень понравилась. Интересно, информативно, в хорошем темпе и приятной дружественной атмосфере.
- OOleksandr8 января 2020Профессиональный гид с хорошим чувством, что нужно клиентам провел нам прекрасную экскурсию. Благодарим!
- ССергей29 сентября 2019Дождь не помешал увлекательнейшей экскурсии по Красавице ВЕНЕ! 4 часа -это очень мало,но наш гид Андрей сумел -таки красочно,интересно окунуть
- ВВладимир15 июня 2017Экскурсия организована очень хорошо, гид Ольга провела ее замечательно, очень интересно. Большое спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в ноябре 2024
Сейчас в Вене в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 221. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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