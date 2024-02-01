Экскурсии на микроавтобусе в Вене с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Вене на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
На автобусе
На микроавтобусе
21 отзыв
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
Начало: Возле Венского центра туристической информации
«Мы будем передвигаться по городу на комфортабельном микроавтобусе или автобусе и за три часа успеем увидеть все самое значимое в Вене»
Расписание: ПН, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 09:00
Завтра в 12:00
25 ноя в 09:00
59 за человека
Уникальный VR тур в комфортабельном микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
1 час
Индивидуальная
Уникальный VR тур в комфортабельном микроавтобусе
Начало: Альбертинаплац 1 Вена
Расписание: пятница, суббота, воскресенье 12:00, 14:00, 16:00
28 ноя в 12:00
29 ноя в 12:00
от 33 за человека
Автомобильная обзорная экскурсия по Вене
На машине
На микроавтобусе
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
Автомобильная обзорная экскурсия по Вене
«На комфортабельном микроавтобусе или автомобиле вы совершите одну из самых зрелищных и содержательных экскурсий по Вене, после которой знакомство с городом уже никак нельзя будет назвать поверхностным»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 221 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 февраля 2024
    Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
    Прекрасная экскурсия! Всё четко, интересно! Валерий - профессионал своего дела! ОЧЕНЬ рекомендуем!!!
  • Л
    Любовь
    15 ноября 2023
    Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
    Экскурсия с Валерием нам очень понравилась. Интересно, информативно, в хорошем темпе и приятной дружественной атмосфере.
  • O
    Oleksandr
    8 января 2020
    Автомобильная обзорная экскурсия по Вене
    Профессиональный гид с хорошим чувством, что нужно клиентам провел нам прекрасную экскурсию. Благодарим!
  • С
    Сергей
    29 сентября 2019
    Автомобильная обзорная экскурсия по Вене
    Дождь не помешал увлекательнейшей экскурсии по Красавице ВЕНЕ! 4 часа -это очень мало,но наш гид Андрей сумел -таки красочно,интересно окунуть
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    в историю,плавно перенести в сегодняшнюю реальность!так прекрасно совмещено былое и современное! Так гармонично спокойно уживаются Старушка и Молодая Красавица! Помимо того что мы немало увидели,Андрей подсказал много того, что еще хотелось бы увидеть в следующий наш приезд! А приехать непременно хочется снова! Увидеть и узнать как можно больше о новой незнакомке Австрии! Спасибо за экскурсию!

  • В
    Владимир
    15 июня 2017
    Автомобильная обзорная экскурсия по Вене
    Экскурсия организована очень хорошо, гид Ольга провела ее замечательно, очень интересно. Большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
  2. Уникальный VR тур в комфортабельном микроавтобусе
  3. Автомобильная обзорная экскурсия по Вене
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Исторический музей
  6. Венская опера
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в ноябре 2024
Сейчас в Вене в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 221. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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