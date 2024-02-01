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в историю,плавно перенести в сегодняшнюю реальность!так прекрасно совмещено былое и современное! Так гармонично спокойно уживаются Старушка и Молодая Красавица! Помимо того что мы немало увидели,Андрей подсказал много того, что еще хотелось бы увидеть в следующий наш приезд! А приехать непременно хочется снова! Увидеть и узнать как можно больше о новой незнакомке Австрии! Спасибо за экскурсию!