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Альпийский панорамный тур в Хальштатт

4.2
38 отзывов
Женя И.
Женя И. – Гид из Вены
Вы отправляетесь в путешествие по маршруту, который известен в мире живописными панорамами альпийских предгорий.

На комфортабельном автобусе 🚌 вы посетите озерный край Зальцкаммергут, визитную карточку Австрии город 🏙️ Хальштатт, а также местный курорт Гмунден, расположенный на красивейшем озере Траунзе.

Профессиональный гид в подробностях расскажет об истории 📖 и культуре этих сказочных мест.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €119 за человека

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Альпийский панорамный тур в Хальштатт
Альпийский панорамный тур в Хальштатт

Что вы увидите

  • озерный край Зальцкаммергут
  • город Хальштатт
  • курортный город Гмунден
  • озеро Траунзе
  • аббатство Адмонт
Мы отправимся с Вами по одному из самих живописных маршрутов в Европе, по автобану через завораживающие своим видом альпийские горы ⛰️ и скалы в озерный регион Австрии – Зальцкаммергут. Вас ждет уникальная возможность посетить древнейшее аббатство Адмонт, стены которого готовы рассказать о его захватывающей истории 📖. Приготовитесь увидеть самую большую монастырскую библиотеку в мире, представленную во всей красе и богатстве барочного стиля.
Наше путешествие продолжится по живописному региону Зальцкамергут и мы отправимся к сказочному городку – Хальштатт. Этот затерявшийся среди высоких гор маленький городок на берегу живописного озера с чистейшей водой стал визитной карточкой Австрии. Это именно то место, которое должен посетить каждый, так как ни одна картинка или фотография никогда не смогут передать уникальную атмосферу и характер города.
Чтобы насладиться красотой региона Зальцкаммергут в полной мере, на обратном пути Вы посетите самобытный курортный городок Гмунден и
сможете ощутить спокойную и пленяющую красоту альпийских гор и озёр.
Экскурсия проводится одновременно на двух языках: русском и английском.
Если вы не оплатили на сайте депозит, то надо внести оплату наличными в венском офисе до 16:00 за день до экскурсии 🧭, в противном случае заказ будет аннулирован.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
  • входные билеты
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 возле Венского центра туристической информации
Альпийский панорамный тур в Хальштатт
Альпийский панорамный тур в Хальштатт
Альпийский панорамный тур в Хальштатт
Альпийский панорамный тур в Хальштатт
Альпийский панорамный тур в Хальштатт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Женя И.
Женя И.
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38 отзывов оставили туристы

Женя И. проводит ещё 5 экскурсий

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