Мы отправимся с Вами по одному из самих живописных маршрутов в Европе, по автобану через завораживающие своим видом альпийские горы ⛰️ и скалы в озерный регион Австрии – Зальцкаммергут. Вас ждет уникальная возможность посетить древнейшее аббатство Адмонт, стены которого готовы рассказать о его захватывающей истории 📖. Приготовитесь увидеть самую большую монастырскую библиотеку в мире, представленную во всей красе и богатстве барочного стиля.

Наше путешествие продолжится по живописному региону Зальцкамергут и мы отправимся к сказочному городку – Хальштатт. Этот затерявшийся среди высоких гор маленький городок на берегу живописного озера с чистейшей водой стал визитной карточкой Австрии. Это именно то место, которое должен посетить каждый, так как ни одна картинка или фотография никогда не смогут передать уникальную атмосферу и характер города.

Чтобы насладиться красотой региона Зальцкаммергут в полной мере, на обратном пути Вы посетите самобытный курортный городок Гмунден и

сможете ощутить спокойную и пленяющую красоту альпийских гор и озёр.

Экскурсия проводится одновременно на двух языках: русском и английском.

Если вы не оплатили на сайте депозит, то надо внести оплату наличными в венском офисе до 16:00 за день до экскурсии 🧭, в противном случае заказ будет аннулирован.