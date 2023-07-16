Рингштрасе – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Рингштрасе» в Вене на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Вена вдоль и поперек
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вена вдоль и поперек
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 15:00
1 мар в 09:00
2 мар в 09:00
390 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Вене
Пешая
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Вене
Начало: Начало экскурсии из отеля или адреса по желанию
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 7 чел.
Уникальная VR-экскурсия в комфортабельном микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
1 час
Индивидуальная
Уникальная VR-экскурсия в комфортабельном микроавтобусе
Начало: Альбертинаплац 1, Вена
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00
Сегодня в 12:00
28 фев в 12:00
от 33 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    16 июля 2023
    Индивидуальная экскурсия в Вене
    Всё прошло очень хорошо и информативно. Прекрасный город. всем мира и здоровья
  • В
    Валентина
    6 мая 2022
    Индивидуальная экскурсия в Вене
    Экскурсия была замечательная, Валерий быстро рассказал, так как мы и просили, потому что у нас были дети. Обзорно успели проехаться по всем местам. Даже рассказал какие-то секретики: куда лучше идти, куда лучше не идти. Всем понравилось, спасибо большое.
  • Д
    Дмитрий
    4 мая 2022
    Индивидуальная экскурсия в Вене
    Экскурсия прошла хорошо. Гид Валерий забрал нас из отеля, провез по всем главным достопримечательностям города, рассказал про интересные места, где
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    и что посмотреть, купить и поесть. После экскурсии можно распланировать свой день в городе и не отвлекаться на поиски дополнительной информации в интернете.

  • E
    Eugenia
    17 октября 2021
    Наследие австрийской монархии
    Замечательная экскурсия, гид Любовь очень знающая и харизматичная, было очень интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Рингштрасе»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вена вдоль и поперек
  2. Индивидуальная экскурсия в Вене
  3. Уникальная VR-экскурсия в комфортабельном микроавтобусе
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Музей истории искусств
  7. Исторический музей
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в феврале 2025
Сейчас в Вене в категории "Рингштрасе" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 390. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Рингштрасе», 5 ⭐ отзывов, цены от €33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель