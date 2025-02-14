Индивидуальная
до 10 чел.
Венская опера - взгляд изнутри
Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии
Начало: Возле Венской оперы
«Узнаете, где весной и осенью Венская опера радует зрителей постановками под открытым небом»
Завтра в 12:00
4 мая в 15:30
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Виноделие Вены: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с венским виноделием, наслаждаясь дегустацией на склонах Венского леса. Откройте для себя уникальную атмосферу столицы
«В весенне-летний сезон (с апреля по октябрь) при хорошей погоде мы сможем посетить одну из винных лавок и попробовать местные сорта вина»
3 июл в 15:00
4 июл в 15:00
€260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Галерея Альбертина
Отметить столетие художника на яркой выставке его работ и взглянуть на постоянную экспозицию
Начало: У входа в Альбертину
«с 7 марта до 9 июня выставка Леонардо-Дюрер»
Завтра в 10:00
4 мая в 10:00
€200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим14 февраля 2025Марианна прекрасный гид- знающий, интересный рассказчик. Спасибо за прекрасную экскурсию!
- ННаталья27 декабря 2024Мы взяли тур по Венской Опере с Марианной. Гид провел нас по этажам и рассказал об истории этого удивительного здания
- ССтанислав30 ноября 2024Очень хороший гид и внимательный человек. Экскурсия очень интересная. Побывали в местах, куда не всех пускают. Тактично дает возможность сделать разнообразные фото. Помогла решить ряд вопросов не входящих в тему экскурсии. Так держать!
- ИИрина6 марта 2020Вена и виноПрекрасно! Ощущения от проведённого вечера настолько позитивны, что хочется поделиться ими со своими близкими и друзьями!: Красивые пейзажи, абсолютно новая
- ИИгорь9 ноября 2019Вена и виноОтличная необычная экскурсия! Маршрут проходит прямо среди виноградников в пригороде Вены. Наташа все очень интересно и доступно рассказывает, отвечает на
- SSvetlana18 сентября 2019Вена и вино12 сентября мы взяли экскурсию Вена и Вино с Натальей. Заранее списались, у меня было несколько особенных просьб,в экскурсии участвовали
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Весенние»
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