Экскурсии в Вене весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Вене на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Венская опера - взгляд изнутри
1 час
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Венская опера - взгляд изнутри
Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии
Начало: Возле Венской оперы
«Узнаете, где весной и осенью Венская опера радует зрителей постановками под открытым небом»
Завтра в 12:00
4 мая в 15:30
€90 за всё до 10 чел.
Вена и вино
Пешая
3.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Виноделие Вены: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с венским виноделием, наслаждаясь дегустацией на склонах Венского леса. Откройте для себя уникальную атмосферу столицы
«В весенне-летний сезон (с апреля по октябрь) при хорошей погоде мы сможем посетить одну из винных лавок и попробовать местные сорта вина»
3 июл в 15:00
4 июл в 15:00
€260 за всё до 6 чел.
Галерея Альбертина
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Галерея Альбертина
Отметить столетие художника на яркой выставке его работ и взглянуть на постоянную экспозицию
Начало: У входа в Альбертину
«с 7 марта до 9 июня выставка Леонардо-Дюрер»
Завтра в 10:00
4 мая в 10:00
€200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    14 февраля 2025
    Венская опера - взгляд изнутри
    Марианна прекрасный гид- знающий, интересный рассказчик. Спасибо за прекрасную экскурсию!
  • Н
    Наталья
    27 декабря 2024
    Венская опера - взгляд изнутри
    Мы взяли тур по Венской Опере с Марианной. Гид провел нас по этажам и рассказал об истории этого удивительного здания
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    19 века. Единственный момент- количество экскурсии зашкаливало в праздничные дни и поэтому были перехлесты в некоторых местах. А так мы признательны Марианне за теплую встречу и мини тур по прошлому.

  • С
    Станислав
    30 ноября 2024
    Венская опера - взгляд изнутри
    Очень хороший гид и внимательный человек. Экскурсия очень интересная. Побывали в местах, куда не всех пускают. Тактично дает возможность сделать разнообразные фото. Помогла решить ряд вопросов не входящих в тему экскурсии. Так держать!
  • И
    Ирина
    6 марта 2020
    Вена и вино
    Прекрасно! Ощущения от проведённого вечера настолько позитивны, что хочется поделиться ими со своими близкими и друзьями!: Красивые пейзажи, абсолютно новая
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    для нас терминология винодельчества, heuriger с древними корнями в 150 лет, люди встретившие нас и конечно же ВИНО))) А что касается гида Натальи-это просто отдельные искрение слова благодарности за проведённую экскурсию))) Такие путешествия запоминаются на всю жизнь! Наталье огромное спасибо и успехов в дальнейшей учёбе!

  • И
    Игорь
    9 ноября 2019
    Вена и вино
    Отличная необычная экскурсия! Маршрут проходит прямо среди виноградников в пригороде Вены. Наташа все очень интересно и доступно рассказывает, отвечает на
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    вопросы. Эта экскурсия в первую очередь для тех, кто интересуется виноделием, его традициями, или же хочет открыть для себя Вену с необычной стороны. Заканчивается маршрут в симпатичном местечке, где можно продегустировать местные вина и кухню.

  • S
    Svetlana
    18 сентября 2019
    Вена и вино
    12 сентября мы взяли экскурсию Вена и Вино с Натальей. Заранее списались, у меня было несколько особенных просьб,в экскурсии участвовали
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    пожилые люди. Наталья составила специальный план, даже попросила перенести время начала экскурсии, чтобы удовлетворить все наши запросы и пожелания. Сказать, что мы были в восторге - это ничего не сказать. ПОТРЯСАЮЩЕ! Это была действительно ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия. Наталья - человек очень любящий Вену, хорошо разбирающийся и понимающий в теме экскурсии, проживающий по истине с вами все эмоции которые вы чувствуете,. Очень терпелива, выдержана и тактична. Море восторга!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Весенние»

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  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская опера
  5. Венская ратуша
  6. Музей истории искусств
  7. Исторический музей
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Бельведер
Сколько стоит экскурсия по Вене в мае 2025
Сейчас в Вене в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 260. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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