Ночные прогулки и экскурсии Вены

Найдено 11 экскурсий в категории «Ночные» в Вене на русском языке, цены от €59, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер «Аэропорт - Вена»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
74 отзыва
Трансфер из аэропорта в Вену: комфорт с первых минут вашего путешествия
Начните свое путешествие в Вену с комфортного трансфера. Профессиональные водители и комфортабельный транспорт
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
59 за всё до 3 чел.
Вена - классика и импровизация
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
160136 за всё до 7 чел.
Вена - это не только классические здания
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вена: не только классические здания, но и современное искусство
Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
300285 за всё до 7 чел.
Вена классическая и современная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Вена классическая и современная: путешествие через века
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вене, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры и культуры
Начало: По Договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Крутить педали, чувствовать себя современным европейцем и наслаждаться жизнью и природой вокруг
1 сен в 10:30
2 сен в 10:00
182 за всё до 6 чел.
Автомобильная обзорная экскурсия
Групповая
3 часа
2 отзыва
Автомобильная обзорная экскурсия
Начало: По договорености
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
90 за человека
По Вене на электросамокатах
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
По Вене на электросамокатах: историческое приключение по Рингштрассе
Прокатитесь на электросамокате по историческому центру Вены, наслаждаясь видами Ратуши, Оперного театра и других символов города
Начало: Опера
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Мифы, Магия и невозможное возможно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Мифы, Магия и невозможное возможно: загадочная экскурсия по Вене
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по скрытым уголкам Вены, где каждый шаг раскрывает новую тайну
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Венский стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия Венский стрит-арт: мир граффити в сердце Австрии
Погрузитесь в атмосферу уличного искусства Вены, открывая творения мировых и местных художников
Начало: У станции метро Hauptbahnhof
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
160 за всё до 10 чел.
Музей австрийской миллиардерши Хайди Хортен
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Музей австрийской миллиардерши Хайди Хортен
Начало: Hanuschgasse 3,1010
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
В увлекательном формате с заданиями развенчать мифы и узнать подробности последних дней жизни гения
Начало: Около собора Св. Стефана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алекс
    30 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт - Вена»
    Всё было прекрасно, вовремя и о профессионально
  • Д
    Дмитрий
    26 мая 2024
    Вена - классика и импровизация
    Очень живо и динамично
  • И
    Инна
    25 апреля 2024
    Вена классическая и современная
    Нам с мужем понравился такой формат. За 2 часа много чего успели, если бы добирались сами, то затратили бы гораздо больше времени и никто бы ничего не рассказал. А так живое общение, учтены все наши пожелания.
  • A
    Andrei
    19 марта 2024
    Вена классическая и современная
    Мария - чудесная гид. Прекрасно знает Вену, видно что любит этот удивительный город и эта любовь органично передается к её слушателям. Мы отлично провели время. Большое спасибо!
    Мария - чудесная гид. Прекрасно знает Вену, видно что любит этот удивительный город и эта любовьМария - чудесная гид. Прекрасно знает Вену, видно что любит этот удивительный город и эта любовьМария - чудесная гид. Прекрасно знает Вену, видно что любит этот удивительный город и эта любовь
  • O
    Orestis
    20 февраля 2024
    Вена - классика и импровизация
    Всё было замечательно, интересно, и не смотря, что нам выделили больше чем договаривались, для такого города, как Вена его было мало. Спасибо Наталье за экскурсию
  • T
    Tanya
    18 декабря 2023
    Трансфер «Аэропорт - Вена»
    Вме было своевременно и четко. Два минуса. Встречающий, Сергей, не знал о предоплате, которую я сделала в Компанию, и считал,
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    что я должна отдать ему всю сумму. После разговора с Валерием недоразумение разрешилось. Я бы предпочла избегать политическую тематику в разговорах во время поездки. В остальном все было четко и хорошо организовано. Комфортная машина. Хороший водитель.

  • Ж
    Жанна
    16 октября 2023
    Трансфер «Аэропорт - Вена»
    Водитель был во время(даже раньше) Было удобно и комфортно. Спасибо
  • I
    Ivan
    6 сентября 2023
    Автомобильная обзорная экскурсия
    Однозначно рекомендую прокатиться по красивой вечерней Вене! Спасибо гиду за теплую дружественную атомосферу и вовлеченность, даже подростку было интересно. Вена
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    вечером еще прекраснее чем днем, водитель внимательный и аккуратный! Мария организовала экскурсию так, что закат мы встречали с бокалом венского вина на склоне виноградника! Было незабываемо!

  • Т
    Татьяна
    5 сентября 2023
    Вена - классика и импровизация
    Великолепное знание города и каждого уголочка, скрытого от взора туристов. Интересно! Необычно! Правильно! Столько открытий в знакомых местах… Благодарю! 😊
  • B
    Boriss
    30 октября 2021
    Вена - это не только классические здания
    Вы бросили курить?

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Ночные»

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  3. Вена - это не только классические здания
  4. Вена классическая и современная
  5. Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
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  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Ночные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 59 до 285 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Ночные», 149 ⭐ отзывов, цены от €59. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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