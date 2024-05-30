1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Вену: комфорт с первых минут вашего путешествия
Начните свое путешествие в Вену с комфортного трансфера. Профессиональные водители и комфортабельный транспорт
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
€59 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
160€136 за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Вена: не только классические здания, но и современное искусство
Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
300€285 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена классическая и современная: путешествие через века
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вене, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры и культуры
Начало: По Договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Крутить педали, чувствовать себя современным европейцем и наслаждаться жизнью и природой вокруг
1 сен в 10:30
2 сен в 10:00
€182 за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Автомобильная обзорная экскурсия
Начало: По договорености
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
2 часа
По Вене на электросамокатах: историческое приключение по Рингштрассе
Прокатитесь на электросамокате по историческому центру Вены, наслаждаясь видами Ратуши, Оперного театра и других символов города
Начало: Опера
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мифы, Магия и невозможное возможно: загадочная экскурсия по Вене
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по скрытым уголкам Вены, где каждый шаг раскрывает новую тайну
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия Венский стрит-арт: мир граффити в сердце Австрии
Погрузитесь в атмосферу уличного искусства Вены, открывая творения мировых и местных художников
Начало: У станции метро Hauptbahnhof
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей австрийской миллиардерши Хайди Хортен
Начало: Hanuschgasse 3,1010
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Квест
2 часа
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
В увлекательном формате с заданиями развенчать мифы и узнать подробности последних дней жизни гения
Начало: Около собора Св. Стефана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлекс30 мая 2024Всё было прекрасно, вовремя и о профессионально
- ДДмитрий26 мая 2024Очень живо и динамично
- ИИнна25 апреля 2024Нам с мужем понравился такой формат. За 2 часа много чего успели, если бы добирались сами, то затратили бы гораздо больше времени и никто бы ничего не рассказал. А так живое общение, учтены все наши пожелания.
- AAndrei19 марта 2024Мария - чудесная гид. Прекрасно знает Вену, видно что любит этот удивительный город и эта любовь органично передается к её слушателям. Мы отлично провели время. Большое спасибо!
- OOrestis20 февраля 2024Всё было замечательно, интересно, и не смотря, что нам выделили больше чем договаривались, для такого города, как Вена его было мало. Спасибо Наталье за экскурсию
- TTanya18 декабря 2023Вме было своевременно и четко. Два минуса. Встречающий, Сергей, не знал о предоплате, которую я сделала в Компанию, и считал,
- ЖЖанна16 октября 2023Водитель был во время(даже раньше) Было удобно и комфортно. Спасибо
- IIvan6 сентября 2023Однозначно рекомендую прокатиться по красивой вечерней Вене! Спасибо гиду за теплую дружественную атомосферу и вовлеченность, даже подростку было интересно. Вена
- ТТатьяна5 сентября 2023Великолепное знание города и каждого уголочка, скрытого от взора туристов. Интересно! Необычно! Правильно! Столько открытий в знакомых местах… Благодарю! 😊
- BBoriss30 октября 2021Вы бросили курить?
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Ночные»
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