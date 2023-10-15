Вена стремительно превращается в мекку для уличных художников. Благодаря многочисленным фестивалям у них есть не только площади, но и необходимые для творчества финансы. В результате выигрывают все: жители города получают красивые стены (муралы), художники — возможность реализовать свои идеи. А вы — осмысленное знакомство с уличным искусством Вены, о котором я вам расскажу!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я проведу вас по улочкам одного из районов Вены, познакомлю с творчеством как мировых звёзд граффити, так и малоизвестных художников. GOLIF (Австрия), Alexis DIAZ (США), STINKFISCH (Колумбия) и другие творцы будут на нашем пути. Возможно, одни работы покажутся вам смешными, а другие заставят задуматься. Вообще они могли бы занять свои места в музеях или продаваться на аукционах, как работы известного Бэнкси. Но нет, они находятся в свободном доступе — самое время пойти на них посмотреть!

На маршруте нам встретятся храм Святого Петра и посольство Ватикана. Так что вы заодно узнаете, какими граффити любуется Папа Римский, останавливаясь в Вене!

Организационные детали

Эту экскурсию желательно бронировать на светлое время суток, чтобы детально рассмотреть все работы.