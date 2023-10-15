Венский стрит-арт

Отыскать любопытные образцы уличного искусства на улицах столицы

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Вена стремительно превращается в мекку для уличных художников.

Благодаря многочисленным фестивалям у них есть не только площади, но и необходимые для творчества финансы.

В результате выигрывают все: жители города получают красивые стены (муралы), художники — возможность реализовать свои идеи. А вы — осмысленное знакомство с уличным искусством Вены, о котором я вам расскажу!
Венский стрит-арт
Венский стрит-арт
Венский стрит-арт
Венский стрит-арт
Венский стрит-арт
Венский стрит-арт
Венский стрит-арт
Венский стрит-арт
Венский стрит-арт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я проведу вас по улочкам одного из районов Вены, познакомлю с творчеством как мировых звёзд граффити, так и малоизвестных художников. GOLIF (Австрия), Alexis DIAZ (США), STINKFISCH (Колумбия) и другие творцы будут на нашем пути. Возможно, одни работы покажутся вам смешными, а другие заставят задуматься. Вообще они могли бы занять свои места в музеях или продаваться на аукционах, как работы известного Бэнкси. Но нет, они находятся в свободном доступе — самое время пойти на них посмотреть!

На маршруте нам встретятся храм Святого Петра и посольство Ватикана. Так что вы заодно узнаете, какими граффити любуется Папа Римский, останавливаясь в Вене!

Организационные детали

Эту экскурсию желательно бронировать на светлое время суток, чтобы детально рассмотреть все работы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро Hauptbahnhof
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
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