Отыскать любопытные образцы уличного искусства на улицах столицы
Благодаря многочисленным фестивалям у них есть не только площади, но и необходимые для творчества финансы.
В результате выигрывают все: жители города получают красивые стены (муралы), художники — возможность реализовать свои идеи. А вы — осмысленное знакомство с уличным искусством Вены, о котором я вам расскажу!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Я проведу вас по улочкам одного из районов Вены, познакомлю с творчеством как мировых звёзд граффити, так и малоизвестных художников. GOLIF (Австрия), Alexis DIAZ (США), STINKFISCH (Колумбия) и другие творцы будут на нашем пути. Возможно, одни работы покажутся вам смешными, а другие заставят задуматься. Вообще они могли бы занять свои места в музеях или продаваться на аукционах, как работы известного Бэнкси. Но нет, они находятся в свободном доступе — самое время пойти на них посмотреть!
На маршруте нам встретятся храм Святого Петра и посольство Ватикана. Так что вы заодно узнаете, какими граффити любуется Папа Римский, останавливаясь в Вене!
Организационные детали
Эту экскурсию желательно бронировать на светлое время суток, чтобы детально рассмотреть все работы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро Hauptbahnhof
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.