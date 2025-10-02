Индивидуальная
до 6 чел.
Орлиное гнездо - альпийская резиденция
Посетите легендарное «Орлиное гнездо» - шедевр архитектуры на высоте 1834 метров. Откройте для себя историю и насладитесь панорамой Альп
2 окт в 08:00
4 окт в 08:00
€390 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зальцбург - многовековая симфония
Посетить самые интересные места Старого города и раскрыть их секреты на обзорной экскурсии
Завтра в 08:30
23 сен в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственный Зальцбург: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в мир загадок и тайн Зальцбурга, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Сегодня в 19:30
2 окт в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Зальцбург: путешествие во времени с десертом «Моцарт»
Погрузитесь в атмосферу Зальцбурга, где каждый уголок рассказывает истории великих князей-архиепископов и Вольфганга Амадея Моцарта
Начало: У дворца Мирабль
Завтра в 09:00
23 сен в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Зальцбургу
Откройте для себя мир Вольфганга Амадея Моцарта в его родном доме в Зальцбурге. Погрузитесь в атмосферу 18 века и узнайте невероятные факты из жизни композитора
Начало: В центре города
23 сен в 10:00
24 сен в 10:00
€185 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут
Индивидуальная поездка по живописным местам Зальцкаммергута: от истории Габсбургов до природных чудес озёрного края
€390 за всё до 6 чел.
