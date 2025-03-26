Индивидуальная
до 6 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€190 за всё до 6 чел.
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Индивидуальная
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Зальцбург - многовековая симфония
Посетить самые интересные места Старого города и раскрыть их секреты на обзорной экскурсии
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
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Индивидуальная
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Зальцбург впервые
Посетить главные достопримечательности «Северного Рима» и узнать о нём интересные факты
Начало: У памятника Моцарту
7 апр в 09:00
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Последние отзывы на экскурсии
- ССергей26 марта 2025Экскурсия в Зальцбурге с гидом Андреем. Хорошо организованная и продуманная экскурсия. Эрудированный гид с прекрасной подачей информации по городу и
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- ТТатьяна25 февраля 2025Замечательно провели день в Зальцбурге. Экскурсии была увлекательна, время пролетело незаметно.
- DDmitriy12 января 2025Экскурсия с Андреем оставила на всю нашу семью, включая подростка, очень приятное и незабываемое впечатление! 3 часа пешком по морозному
Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Самое главное»
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